Advertisement
trendingNow13130246
Hindi Newsक्रिकेटIND vs ENG Semi Final: असली इम्तिहान आज....सेमीफाइनल में Team India ने की ये गलती तो टूट जाएगा सपना....कोच को भी सता रहा है डर

IND vs ENG Semi Final: असली इम्तिहान आज....सेमीफाइनल में Team India ने की ये गलती तो टूट जाएगा सपना....कोच को भी सता रहा है डर

IND vs ENG Semi Final: भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल का मंच सज चुका है. वानखेड़े मैदान पर यह महामुकाबला खेला जाना है. इस मैच में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है. इस एडिशन में सूर्या ब्रिगेड ने जो गलती बार-बार की है, अगर उसे आज दोहराया गया तो फाइनल में एंट्री करने का सपना धरा का धरा रह जाएगा.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 05, 2026, 07:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट AI
फोटो क्रेडिट AI

IND vs ENG Semi Final: टी20 विश्व कप 2026 में टीम इंडिया अपने मिशन 'विश्व विजय' के निर्णायक मोड़ पर आ खड़ी हुई है. ट्रॉफी अब सिर्फ 2 कदम दूर है. फाइनल में एंट्री करने से पहले उसके सामने इंग्लैंड नाम की दीवार है, जिसे सूर्या ब्रिगेड सेमीफाइनल में तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी. 5 मार्च यानी आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला सेमीफाइनल टीम इंडिया के लिए असली इम्तिहान है. इंग्लैंड जैसी धाकड़ टीम के खिलाफ यह लड़ाई तय करेगी कि सूर्या ब्रिगेड 2024 की यादें ताजा करेगी या फिर वानखेड़े के मैदान पर कोई नया इतिहास लिखा जाएगा.

इस 'हाई-वोल्टेज' मुकाबले से पहले एक ऐसी चिंता है, जिसका डर हर भारतीय फैंस को सता रहा है. टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल भी इससे भलीभांति परिचित हैं. इस बारे में जानने से पहले हम मैच से जुड़े जरूरी फैक्ट्स जान लेते हैं.

इंग्लैंड और भारत के बीच दूसरा सेमीफाइनल वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:00 बजे शुरू होगा. खास बात यह है कि दोनों टीमें सेमीफाइनल में लगातार तीसरी बार भिड़ेंगी. इससे पहले 2022 और 2024 में आमने-सामने थीं और दोनों ने एक-एक जीत दर्ज की है.

Add Zee News as a Preferred Source

दोनों टीमें 5वीं बार सेमीफाइनल खेल रही हैं

टीम इंडिया छठी दफा टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है. इससे पहले भारत ने 2007, 2014, 2016, 2022 और 2024 में भी सेमीफाइनल खेला था. इन 5 में से 3 बार उसे जीत मिली और एक बार खिताब भी आया. इंग्लैंड की बात करें तो यह टीम भी लगातार 5वीं बार सेमीफाइनल खेल रही है. वह इससे पहले 2010, 2016, 2021, 2022 और 2024 में भी टॉप 4 में रही थी.

वर्ल्ड कप में छठी बार होगा सामना

टी20 इंटरनेशनल में भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक कुल 29 मुकाबले हुए हैं. भारत ने 17 जीते, जबकि इंग्लैंड ने 12 में बाजी मारी. टी20 विश्व कप में इन दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 5 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से भारत ने 3 जबकि इंग्लैंड ने 2 बार बाजी मारी.

अब लौटते हैं उस चीज पर, जिसका डर हर भारतीय फैंस को सता रहा है. यह डर टीम इंडिया की खराब फील्डिंग और कैच छोड़ने वाली गलती से उपजा है. टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सभी दूसरी टीमों से ज्यादा कैच छोड़े हैं. सूर्या ब्रिगेड इस एडिशन में कुल 17 कैच ड्रॉप कर चुकी है. दूसरे नंबर पर 11 कैच के साथ श्रीलंका है. सेमीफाइनल में इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ एक-एक रन की कीमत होगी. ऐसे में अगर भारत ने फील्डिंग में 15-20 रन यूं ही दे दिए या फिर एक-दो कैच छोड़ दिए तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

कोच को भी सता रहा डर

भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने भी स्वीकार किया है कि फील्डिंग एक ऐसी कमजोरी है, जिस पर लगातार काम किया जा रहा है. मैच से एक दिन पहले मोर्कल ने कहा कि जाहिर है, फील्डिंग एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम बहुत बात करते हैं. उन्हें लगता है कि कभी-कभी हम फील्ड में शायद 15-20 रन देने के लिए दोषी होते हैं. यह एक ऐसा पहलू है, जिस पर हम कड़ी मेहनत करते रहते हैं और खिलाड़ियों से सच में अच्छा करने के लिए कहते हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया अपनी इस कमजोरी को किस हद तक दूर कर पाती है, क्योंकि सेमीफाइनल में छोटी सी चूक भी फाइनल में जाने का सपना तोड़ सकती है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.

इंग्लैंड: फिल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, लियम डॉसन, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद.

ये भी पढ़ें:  Finn Allen ने बदला 19 साल का इतिहास....गेल-हेटमायर को पछाड़ बने सिक्स किंग, पहली बार हुआ ऐसा

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
Rajya Sabha elections
भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
मिडिल ईस्ट में 'तबाही' के बीच भारत फिर दिखाने जा रहा अपनी 'ग्लोबल' पावर! जानिए
Raisina Dialogue 2026
मिडिल ईस्ट में 'तबाही' के बीच भारत फिर दिखाने जा रहा अपनी 'ग्लोबल' पावर! जानिए
दक्षिण में बड़ी शुरुआत करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? यहां लड़ सकती है चुनाव
Tamil Nadu
दक्षिण में बड़ी शुरुआत करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? यहां लड़ सकती है चुनाव
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर
Tamil Nadu
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
Happy Holi 2026
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
BJP
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
maharashtra rajya sabha
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
iran america war
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
Kerala High Court
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
Bomb Threat Emails Mastermind Arrested
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल