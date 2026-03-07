...तो टीम इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी पक्की? फाइनल से पहले अचानक सामने आया न्यूजीलैंड का ये शर्मनाक रिकॉर्ड

टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल कल यानी रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है. न्यूजीलैंड का टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सफर शानदार रहा है. न्यूजीलैंड की टीम 5 जीत और 2 हार के साथ सेमीफाइनल में पहुंची है. सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने फिन एलन के रिकॉर्ड शतक के दम पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ एकतरफा जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बनाई थी. न्यूजीलैंड दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है. इससे पहले न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल में पहुंची थी जहां उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था.

सामने आया न्यूजीलैंड का ये शर्मनाक रिकॉर्ड

अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना देख रही न्यूजीलैंड का अहमदाबाद में बेहद निराशाजनक रिकॉर्ड रहा है. न्यूजीलैंड ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2 मैच खेले हैं और दोनों मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है. इस तरह अहमदाबाद में न्यूजीलैंड को अपनी पहली टी20 जीत का इंतजार है.

टीम इंडिया का शानदार रिकॉर्ड

वहीं, चौथी बार फाइनल खेलने जा रही दो बार की विजेता भारतीय टीम का अहमदाबाद में टी20 में शानदार रिकॉर्ड है. भारतीय टीम ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कुल 10 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 7 मैचों में टीम ने सफलता हासिल की है, और तीन मैचों में हार मिली है. टीम इंडिया ने इंग्लैंड, नीदरलैंड्स, साउथ अफ्रीका, और न्यूजीलैंड को भी हराया है.

भारतीय टीम 2021 के बाद से इस स्टेडियम में तीन मैच हारी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान भारतीय टीम ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2 मैच खेले है. इसमें एक मैच में जीत मिली है, जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. भारतीय टीम 2021 के बाद से इस स्टेडियम में तीन मैच हारी है. इस तरह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय टीम का टी20 में जो रिकॉर्ड है, वह उत्साहजनक है. अब तक, इस टी20 वर्ल्ड कप के दौरान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में छह मैच हुए हैं. पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने तीन मैच जीते हैं, जबकि चेज करने वाली टीमों ने दो जीते हैं. एक मैच टाई रहा है. भारतीय टीम अगर टी20 वर्ल्ड कप जीतती है, तो लगातार 2 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनेगी.