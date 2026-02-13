Advertisement
trendingNow13107934
Hindi Newsक्रिकेटपाकिस्तान के खिलाफ भारत की Playing XI तय, कप्तान सूर्या करेंगे इस प्लेयर को कुर्बान!

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की Playing XI तय, कप्तान सूर्या करेंगे इस प्लेयर को कुर्बान!

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का महामुकाबला रविवार (15 फरवरी) को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान दोनों ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में अभी तक दो-दो मैच जीते हैं. भारत या पाकिस्तान रविवार को जो भी टीम यह मैच जीतेगी, वह ग्रुप A से T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन जाएगी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 13, 2026, 10:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की Playing XI तय, कप्तान सूर्या करेंगे इस प्लेयर को कुर्बान!

T20 World Cup 2026: भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का महामुकाबला रविवार (15 फरवरी) को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान दोनों ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में अभी तक दो-दो मैच जीते हैं. भारत या पाकिस्तान रविवार को जो भी टीम यह मैच जीतेगी, वह ग्रुप A से T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन जाएगी.

टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में होंगे बड़े बदलाव!

चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मैच के लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट अपनी प्लेइंग XI में कई बदलाव कर सकती है. पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग XI में कुलदीप यादव के शामिल होने की बहुत ज्यादा संभावना है. हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि प्लेइंग XI में वह किसकी जगह खेलते हैं. रिंकू सिंह अब तक खेले गए दो T20 वर्ल्ड कप मैचों में अपनी बैटिंग से इंप्रेस करने में नाकाम रहे और अर्शदीप सिंह का भी गुरुवार को दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या फैसला लेंगे कप्तान सूर्या?

यह भी संभावना है कि कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर के लिए जगह बनाने के लिए अर्शदीप सिंह और रिंकू सिंह दोनों को बेंच पर बैठा दिया जाएगा. वॉशिंगटन सुंदर जिन्होंने आखिरी बार 11 जनवरी 2026 को वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के लिए इंटरनेशनल मैच खेला था, वे भी सेलेक्शन के लिए उपलब्ध हैं. वॉशिंगटन सुंदर के प्लेइंग XI में शामिल होने से भारत को एक और स्पिन बॉलिंग ऑप्शन मिलेगा और वह भारत की बैटिंग यूनिट में भी गहराई लाएंगे.

कप्तान सूर्या करेंगे इस प्लेयर को कुर्बान!

दुनिया के नंबर 1 T20I बल्लेबाज अभिषेक शर्मा गुरुवार को दिल्ली में नामीबिया के खिलाफ भारत के दूसरे ग्रुप A मैच में नहीं खेल पाए, और सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम के खिलाफ मैच के लिए उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है. हालांकि, वह भारतीय टीम के साथ कोलंबो जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. अगर अभिषेक फिट होते हैं, तो वह प्लेइंग XI में संजू सैमसन की जगह लेंगे और ईशान किशन के साथ ओपनिंग करेंगे.

हार्दिक पांड्या का रहेगा बड़ा रोल

अगर अभिषेक शर्मा नहीं खेलते हैं तो संजू सैमसन जिन्होंने नामीबिया के खिलाफ 8 गेंदों पर 22 रन बनाए थे, उन्हें एक और मैच खेलने को मिलेगा. जसप्रीत बुमराह ने गुरुवार को दिल्ली में अपनी फिटनेस साबित करने के लिए चार ओवर फेंके, और हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने भी नामीबिया के खिलाफ खूब गेंदबाजी की और विकेट भी लिए, जिससे पता चलता है कि उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ स्पेशलिस्ट बॉलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा.

पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI:

अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
ajit pawar plane crash
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
Indian Cattle Show 2026
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
यह भरोसा दिखाता है... पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई, काउंटिंग अभी चल ही रही थी
Bangladesh Elecion 2026
यह भरोसा दिखाता है... पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई, काउंटिंग अभी चल ही रही थी
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
Chinese Visa Scam
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
Bengaluru villa murder
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
Donkey Route
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
Punjab news in hindi
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
'शहर साफ चाहिए', मिला फरमान तो मुंबई पुलिस उतर गई शिकार पर, ये बड़ा डॉन है निशाने पर
DNA
'शहर साफ चाहिए', मिला फरमान तो मुंबई पुलिस उतर गई शिकार पर, ये बड़ा डॉन है निशाने पर
फाड़ देती है छत, फिर बंकर में राख हो जाता है दुश्मन, कितनी घातक है स्कैल्प मिसाइल?
DNA
फाड़ देती है छत, फिर बंकर में राख हो जाता है दुश्मन, कितनी घातक है स्कैल्प मिसाइल?
वैलेंटाइन डे पर बना रहे नंदी हिल्स में सनराइज देखने का प्लान तो फीका हो सकता है मजा
Nandi Hills
वैलेंटाइन डे पर बना रहे नंदी हिल्स में सनराइज देखने का प्लान तो फीका हो सकता है मजा