Advertisement
trendingNow13117922
Hindi Newsक्रिकेटक्या भारत बनाम साउथ अफ्रीका मैच में बारिश डालेगी खलल? अहमदाबाद से मौसम को लेकर आ गया ये बड़ा अपडेट

क्या भारत बनाम साउथ अफ्रीका मैच में बारिश डालेगी खलल? अहमदाबाद से मौसम को लेकर आ गया ये बड़ा अपडेट

India Vs South Africa: भारत टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले सुपर-8 मैच में रविवार (22 फरवरी) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगा. टीम इंडिया इस मैच में ग्रुप-A में USA, नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स पर जीत के बाद उतरेगी. भारत और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच दिसंबर 2025 में पांच मैचों की T20I सीरीज हुई थी, जिसमें टीम इंडिया ने 4-1 से जीत दर्ज की थी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 21, 2026, 07:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (BCCI)
Photo Credit (BCCI)

India Vs South Africa: भारत टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले सुपर-8 मैच में रविवार (22 फरवरी) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगा. टीम इंडिया इस मैच में ग्रुप-A में USA, नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स पर जीत के बाद उतरेगी. भारत और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच दिसंबर 2025 में पांच मैचों की T20I सीरीज हुई थी, जिसमें टीम इंडिया ने 4-1 से जीत दर्ज की थी.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका मैच

जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ अगले मैचों से पहले दो पॉइंट्स मिलने से डिफेंडिंग चैंपियन भारत को ज्यादा फायदा मिलेगा. भारत अपनी खतरनाक बैटिंग लाइन-अप की कुछ कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहा है. इन-फॉर्म ईशान किशन की अच्छी शुरुआत ने भारत को ज्यादातर मैचों में एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाया है. टीम इंडिया उम्मीद करेगी कि अभिषेक शर्मा इस टी20 वर्ल्ड कप में अपनी खराब फॉर्म को पीछे छोड़ दें.

Add Zee News as a Preferred Source

लगातार तीन मैचों में डक पर आउट

हैरानी की बात है कि अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक अपने लगातार तीन मैचों में डक पर आउट हुए हैं. साउथ अफ्रीका के ज्यादातर बल्लेबाजों का ध्यान टीम इंडिया के बॉलिंग अटैक पर होगा, जिसमें वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या के नाम शामिल हैं. साउथ अफ्रीका को क्विंटन डि कॉक और एडेन मार्करम की ओपनिंग जोड़ी से एक मजबूत शुरुआत की जरूरत होगी. इसके बाद रयान रिकेल्टन, डेविड मिलर, डेवाल्ड ब्रेविस और ट्रिस्टन स्टब्स जैसे खिलाड़ी अटैक कर सकते हैं.

अहमदाबाद से मौसम को लेकर आ गया ये बड़ा अपडेट

अहमदाबाद का मौसम बहुत अच्छा रहने का अनुमान है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को शाम सात बजे से शुरू होने वाले इस मैच में बारिश की कोई संभावना नहीं है. ऐसे में मैच के दौरान कोई रुकावट नहीं आएगी. तापमान 24-29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है और ह्यूमिडिटी 40 परसेंट से ज्यादा रहने का अनुमान है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
Donald Trump
टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
भारत-ब्राजील के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर, Win-Win डील में क्या-क्या निकला?
India Brazil deal
भारत-ब्राजील के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर, Win-Win डील में क्या-क्या निकला?
'PM मोदी, अमित शाह ही दिला सकते हैं इंसाफ...', रोहित पवार ने फिर जोड़े साजिश के तार
ajit pawar plane crash
'PM मोदी, अमित शाह ही दिला सकते हैं इंसाफ...', रोहित पवार ने फिर जोड़े साजिश के तार
राज्यसभा का रण: NDA बढ़त की ओर, कांग्रेस की सांसें अटकीं; किस के नाम सियासी बाजी?
Rajya Sabha elections
राज्यसभा का रण: NDA बढ़त की ओर, कांग्रेस की सांसें अटकीं; किस के नाम सियासी बाजी?
'सरेंडर किया है, फिर करेंगे...',भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस
Rahul Gandhi
'सरेंडर किया है, फिर करेंगे...',भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस
क्यों सुंदरबनी-बट्टल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश करता है पाक? सेना का सर्च ऑपरेशन जारी
Pakistan
क्यों सुंदरबनी-बट्टल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश करता है पाक? सेना का सर्च ऑपरेशन जारी
महाराष्ट्र: 7 में से मिलेगी 1 राज्यसभा सीट; शरद-उद्धव से टकराने के मूड में कांग्रेस
Maharashtra
महाराष्ट्र: 7 में से मिलेगी 1 राज्यसभा सीट; शरद-उद्धव से टकराने के मूड में कांग्रेस
ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं: अन्नू कपूर
Hindu Rashtra
ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं: अन्नू कपूर
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
congress
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़
How India Gives Report
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़