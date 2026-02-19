धोनी ने तराशा... डिविलियर्स से होती है तुलना, भारत के खिलाफ मैच में तबाही मचाएगा CSK का ये खूंखार क्रिकेटर

साउथ अफ्रीका के धाकड़ क्रिकेटर डेवाल्ड ब्रेविस रविवार को भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 के हाई-प्रोफाइल सुपर 8 मुकाबले के लिए तैयार हैं. 22 साल का यह विस्फोटक बल्लेबाज IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलता है. डेवाल्ड ब्रेविस को महेंद्र सिंह धोनी ने तराशा है. डेवाल्ड ब्रेविस का मानना ​​है कि अब वह महान बैट्समैन एबी डिविलियर्स के साथ तुलना किए जाने के बजाय अपनी खुद की पहचान बनाने पर फोकस कर रहे हैं.

डिविलियर्स से होती है तुलना

साउथ अफ्रीका के महान बल्लेबाज एबी डिविलियर्स से तुलना होने पर डेवाल्ड ब्रेविस ने माना कि उन्हें कभी इस तुलना ने परेशान नहीं किया है. नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मीडिया से बात करते हुए डेवाल्ड ब्रेविस ने कहा, 'एबी (डिविलियर्स) से तुलना होना मेरे लिए हमेशा से बहुत बड़ी खुशनसीबी रही है, लेकिन मुझ पर कभी कोई प्रेशर नहीं रहा. इस वजह से मुझे कभी कोई प्रेशर महसूस नहीं हुआ. यह हमेशा मेरे लिए सम्मान की बात रही है.'

सुपर 8 स्टेज से पहले ग्रुप D में टॉप किया

22 साल के इस खिलाड़ी ने आखिरकार इस हफ्ते के आखिर में शुरू होने वाले सुपर 8 स्टेज से पहले कुछ फॉर्म में वापसी की. डेवाल्ड ब्रेविस ने UAE पर SA की छह विकेट से जीत में 25 गेंदों में तीन छक्कों और एक चौके की मदद से 36 रन बनाए. डेवाल्ड ब्रेविस ने साउथ अफ्रीका के बारे में कहा, 'आप जानते हैं, लड़कों और सभी, हम एक टीम के तौर पर बहुत अच्छी स्थिति में थे और आगे बढ़ रहे थे. यह देखना बहुत रोमांचक है कि यह टीम कहां जा रही है,' जिसने सुपर 8 स्टेज से पहले ग्रुप D में टॉप किया है.

विकेट बहुत ज्यादा फ्लैट

डेवाल्ड ब्रेविस को लगता है कि IPL 2025 सीजन के दौरान विकेट T20 वर्ल्ड कप 2026 की तुलना में बहुत ज्यादा फ्लैट थे, जो भारत के आस-पास चैलेंजिंग रहे हैं. ब्रेविस ने कहा, 'मुझे लगता है कि IPL 2025 में विकेट थोड़े फ्लैट थे, और सच कहूं तो और भी बेहतर थे. फैंस और यहां मौजूद सभी लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, वे सच में एक कमाल का माहौल बनाते हैं.'

'मैं खुद को एक्सप्रेस करना चाहता हूं'

CSK के इस युवा खिलाड़ी ने रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया के खिलाफ सुपर 8 मैच से पहले अरुण जेटली स्टेडियम में तीन बड़े छक्के मारे. ब्रेविस ने बताया, 'मैं हमेशा खेलना चाहता हूं और खुद को एक्सप्रेस करना चाहता हूं, खेल का आनंद लेना चाहता हूं. परफॉर्मेंस की हमेशा गारंटी नहीं होती और हम सभी उतार-चढ़ाव से गुजरते हैं. इसलिए पॉजिटिव रहना और अपने खेलने के तरीके को सपोर्ट करते रहना जरूरी है.' ब्रेविस, जिन्होंने सनराइजर्स ईस्टर्न केप के खिलाफ SA20 2025-26 फाइनल में प्रिटोरिया कैपिटल्स के लिए शतक बनाया था, उन्होंने खुलासा किया कि वह पिछले साल भारत के खिलाफ SA की T20 सीरीज के दौरान टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी कर रहे थे. डेवाल्ड ब्रेविस ने भारत के खिलाफ सुपर 8 मैच के बारे में कहा, 'यह मजेदार है कि जब हम यहां थे, तो मेरे पापा ने मुझसे कहा, ‘तुम जो भी करो, वह असल में तुम्हें वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रहा है और तुम लोग खेल सकते हो’. मैं इसी सोच के साथ गया था, लेकिन यह अभी भी एक बहुत नया गेम और नई कंडीशन होने वाला है.'