Hindi Newsक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप: दबंग टीम इंडिया के सामने कहीं नहीं टिकती जिम्बाब्वे की टीम, ये रहा हेड टू हेड रिकॉर्ड

टी20 वर्ल्ड कप: दबंग टीम इंडिया के सामने कहीं नहीं टिकती जिम्बाब्वे की टीम, ये रहा हेड टू हेड रिकॉर्ड

T20 World Cup 2026: भारत और जिम्बाब्वे के बीच 26 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 'सुपर-8' मैच खेला जाना है. टीम इंडिया को इस टूर्नामेंट में अपने पहले सुपर-8 मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन यह अच्छी बात है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 24, 2026, 03:53 PM IST
Photo Credit (BCCI and ICC)
Photo Credit (BCCI and ICC)

T20 World Cup 2026: भारत और जिम्बाब्वे के बीच 26 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 'सुपर-8' मैच खेला जाना है. टीम इंडिया को इस टूर्नामेंट में अपने पहले सुपर-8 मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन यह अच्छी बात है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है. भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 फॉर्मेट में अब तक कुल 13 मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 10 मुकाबले जीते. सिर्फ 3 ही मैच जिम्बाब्वे के पक्ष में रहे.

भारत और जिम्बाब्वे टी20 वर्ल्ड कप में अब तक सिर्फ एक ही बार आमने-सामने रहे हैं, जिसे भारत ने अपने नाम किया था. भारत-जिम्बाब्वे के बीच द्विपक्षीय सीरीज के सभी मैच हरारे (जिम्बाब्वे) में खेले गए हैं. दोनों देशों के बीच टी20 क्रिकेट का पहला मैच 12 जून 2010 को खेला गया था, जिसे भारत ने 6 विकेट से जीता. 13 जून को सीरीज के दूसरे और अंतिम मुकाबले में 7 विकेट से जीत हासिल करते हुए टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप किया.

भारत बनाम जिम्बाब्वे हेड टू हेड रिकॉर्ड

इसके बाद भारत ने साल 2015 में इस देश के खिलाफ 2 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेली, जो 1-1 से ड्रॉ रही. जून 2016 में भारत-जिम्बाब्वे के बीच 3 मुकाबलों की सीरीज खेली गई, जिसका पहला मैच मेजबान जिम्बाब्वे ने 2 रन के करीबी अंतर से अपने नाम किया, लेकिन अगले दो मुकाबलों को भारत ने जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम की.

भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 में जिम्बाब्वे को पीटा था

इसके बाद दोनों देश टी20 वर्ल्ड कप 2022 में आमने-सामने आए, जिसमें भारत ने 186/5 का स्कोर बनाने के बाद जिम्बाब्वे को महज 115 रन पर समेट दिया. यह मैच मेलबर्न में खेला गया था. जुलाई 2024 में भारत ने इस देश के खिलाफ 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेली. जिम्बाब्वे ने सीरीज के पहले मैच को 13 रन से जीतकर सभी को चौंकाया, लेकिन टीम इंडिया ने शानदार पलटवार करते हुए अगले मुकाबले को 100 रन से अपने नाम किया. सीरीज के तीसरे मैच को टीम इंडिया ने 23 रन से जीता, जिसके बाद अगले मुकाबले में 10 विकेट से शानदार जीत हासिल करते हुए अजेय बढ़त हासिल की. अंतिम मुकाबले को टीम इंडिया ने 42 रन से जीतकर सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Ind vs Zim

