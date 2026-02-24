India Vs Zimbabwe: आखिर कब और कहां होगा 'करो या मरो' वाला मुकाबला... सुपर 8 की इस जंग पर क्यों नजरें गड़ाए बैठी है पूरी दुनिया?

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटIndia Vs Zimbabwe: आखिर कब और कहां होगा करो या मरो वाला मुकाबला... सुपर 8 की इस जंग पर क्यों नजरें गड़ाए बैठी है पूरी दुनिया?

India Vs Zimbabwe: टी20 विश्व कप 2026 में टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज के चारों मैच जीते थे, लेकिन सुपर 8 के पहले ही मुकाबले में उसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों की बड़ी हार झेलनी पड़ी. अब सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ 'करो या मरो' वाले मुकाबले में उतरना है. आइए मैच से जुड़ी पूरी डिटेल जानते हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 24, 2026, 03:02 PM IST
फोटो क्रेडिट (@ESPNcricinfo)
India Vs Zimbabwe: इन दिनों भारत और श्रीलंका की सरजमीं पर टी20 विश्व कप 2026 की धूम है. सुपर 8 के मुकाबले चल रहे हैं. टीम इंडिया सुपर 8 के पहले ही मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार चुकी है. 76 रनों के बड़े अंतर से मिली हार ने उसकी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है. अब अगर टीम इंडिया को सेमीफाइनल में जाना है तो उसे बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे, जो जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ होने हैं.

टीम इंडिया सुपर 8 में अपना अगला मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी. इस मुकाबले पर पूरी दुनिया इसलिए नजरें गड़ाए बैठी है, क्योंकि यह टीम इंडिया के लिए 'करो या मरो' का मुकाबला होने वाला है. टीम इंडिया को यहां सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक बड़ी जीत चाहिए, ताकि उसका नेट रन रेट भी सुधरे. आइए जानते हैं यह मुकाबला कब और कहां होगा.

भारत का अगला मैच कब और किस टीम के साथ है?

सुपर-8 में टीम इंडिया को अगला मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना है. यह करो या मरो वाला मैच 26 फरवरी 2026 (गुरुवार) को खेला जाएगा.

IND vs ZIM मैच किस मैदान पर खेला जाएगा?

भारत और जिम्बाब्वे के बीच सुपर-8 का यह दूसरा मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में खेला जाएगा.

IND vs ZIM मैच कितने बजे शुरू होगा और टॉस का समय क्या है?

भारत और जिम्बाब्वे के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से शुरू होगा. मैच का टॉस मुकाबला शुरू होने से आधा घंटा पहले यानी शाम 6:30 बजे किया जाएगा.

सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को अब क्या करना होगा?

भारत को सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने के लिए सुपर-8 के अपने बाकी बचे दोनों मैचों (जिम्बाब्वे और उसके बाद वाला मैच) में जीत दर्ज करनी होगी. साथ ही, भारत को यह उम्मीद भी करनी होगी कि दक्षिण अफ्रीका ग्रुप की अन्य दो टीमों को हरा दे, जिससे भारत की स्थिति मजबूत हो सके. ऐसा हुआ तो भारत 4 अंक के साथ सेमीफाइनल में एंट्री कर लेगा.

IND vs ZIM मैच के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

ये भी पढ़ें: वेस्टइंडीज ने कर दिया Team India का काम आसान, जिम्बाब्वे की शर्मनाक हार से बदल गया सेमीफाइनल का पूरा गणित

 

T20 World Cup 2026

