India Women vs Netherlands Women WT20 World Cup 2026: इन दिनों इंग्लैंड में महिला टी20 विश्व कप 2026 की धूम है. दूसरा मैच खेलने उतरी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपने बल्लेबाजों के खूंखार प्रदर्शन से इतिहास रच दिया है. लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर नीदरलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने रनों का ऐसा हिमालय खड़ा किया, जिससे विश्व क्रिकेट के कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए.
दरअसल, इस मैच में नीदरलैंड की कप्तान बैबेट डी लीडे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 209 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया और फिर नीदरलैंड को 20 ओवरों में 114 रनों पर रोककर 95 रनों से बड़ी जीत हासिल की. इस मैच में भारतीय टीम ने 3 ऐसे बड़े कीर्तिमान बनाए, जिन्होंने रिकॉर्ड बुक को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है.
नीदरलैंड के खिलाफ 209 रन बनाते ही भारतीय महिला टीम ने टी20 विश्व कप इतिहास में अपना अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है. इससे पहले भारत का रिकॉर्ड 194 रनों का था, जो उसने साल 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था.
219/1 - इंग्लैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला, एजबेस्टन (2026)
213/5 - इंग्लैंड महिला बनाम पाकिस्तान महिला, केप टाउन (2023)
209/5 - भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला, हेडिंग्ले (2026)
195/3 - साउथ अफ्रीका महिला बनाम थाईलैंड महिला, कैनबरा (2020)
194/5 - भारत महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला, प्रोविडेंस (2018)
इस मुकाबले में भारत की स्टार सलामी जोड़ी स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा ने मैदान के चारों तरफ चौके-छक्कों की बरसात करते हुए शानदार अर्धशतक जड़े. दोनों ने पहले विकेट के लिए 115 रन जोड़े. शैफाली ने 55 जबकि मंधाना ने 74 रनों की पारी खेली. महिला टी20 विश्व कप के इतिहास में यह सिर्फ दूसरा मौका है, जब भारत के दोनों ओपनर्स ने एक ही मैच में फिफ्टी ठोकी हो. इससे पहले साल 2014 के टी20 वर्ल्ड कप में मिताली राज और पूनम राउत की जोड़ी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ एक साथ अर्धशतक लगाने का यह कारनामा किया था.
डच गेंदबाजों के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों की आक्रामकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टीम इंडिया ने महज 10.5 ओवरों में अपने 100 रन पूरे कर लिए. यह महिला टी20 विश्व कप के इतिहास में भारत द्वारा बनाए गए सबसे तेज 100 रन का नया रिकॉर्ड है. इससे पहले साल 2023 के विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 11 ओवरों में अपने 100 रन पूरे किए थे, लेकिन इस बार भारतीय शेरनियों ने उस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है.
इस मुकाबले में भारत के लिए बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना ने 47 बॉल पर 11 चौके और 1 छक्के की मदद से 74 रन बनाए. शेफाली वर्मा ने 55 रनों की अहम योगदान दिया. फिर गेंदबाजी में श्रीचरणी ने 4 ओवरों में सिर्फ 19 रन देकर 4 विकेट निकाले और नीदरलैंड्स की कमर तोड़ दी. शेफाली वर्मा ने 3 जबकि नंदनी शर्मा ने 2 विकेट लिए.