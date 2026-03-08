Advertisement
trendingNow13133668
Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup 2026: बुमराह vs एलन... हेनरी vs सैमसन, फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के इन खिलाड़ियों के बीच होगा महासंग्राम

T20 World Cup 2026: बुमराह vs एलन... हेनरी vs सैमसन, फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के इन खिलाड़ियों के बीच होगा महासंग्राम

T20 World Cup 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच आज शाम 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है. दोनों टीमों के पास खिताब जीतकर इतिहास रचने का मौका है. न्यूजीलैंड जहां अपने पहले खिताब की तलाश में है, वहीं भारत कुल तीसरे और लगातार दूसरा खिताब जीतने की कोशिश में है. भारत ने मुंबई में खेले गए सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई है, तो न्यूजीलैंड ने कोलकाता में खेले गए सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 08, 2026, 03:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (X)
Photo Credit (X)

India vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच आज शाम 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है. दोनों टीमों के पास खिताब जीतकर इतिहास रचने का मौका है. न्यूजीलैंड जहां अपने पहले खिताब की तलाश में है, वहीं भारत कुल तीसरे और लगातार दूसरा खिताब जीतने की कोशिश में है. भारत ने मुंबई में खेले गए सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई है, तो न्यूजीलैंड ने कोलकाता में खेले गए सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई है. टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह चौथी भिड़ंत होगी. दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले खेले गए तीनों मुकाबलों में न्यूजीलैंड विजेता रही है. ऐसे में भारत के पास इस बार पुराने रिकॉर्ड को बदलने और बदला चुकता करने का मौका होगा. खिताबी मुकाबले में दोनों टीमों के कुछ खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.

1. जसप्रीत बुमराह vs फिन एलेन

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलेन और टिम सीफर्ट के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. जसप्रीत बुमराह नई गेंद से स्विंग और सटीक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं, जबकि फिन एलन और टिम सीफर्ट तेज शुरुआत देने के लिए मशहूर हैं. ऐसे में शुरुआती ओवरों की यह टक्कर मैच का रुख तय कर सकती है. जसप्रीत बुमराह ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए भारत को फाइनल में पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

2. मैट हेनरी vs संजू सैमसन

दूसरी ओर, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी भारत के लिए चुनौती बन सकते हैं. मैट हेनरी का आईसीसी टूर्नामेंट में भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने का रिकॉर्ड रहा है. उनका सामना भारतीय ओपनर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा से होगा. संजू सैमसन पिछले दो मैचों में बेहतरीन दिखे हैं. फाइनल में देखना होगा कि कीवी गेंदबाजों के खिलाफ वे कैसा प्रदर्शन करते हैं. अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट में अब तक संघर्ष करते नजर आए हैं और खिताबी मुकाबले में बड़ी पारी खेलने की कोशिश करेंगे.

3. मिचेल सेंटनर vs सूर्यकुमार यादव

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर अहम भूमिका निभा सकते हैं. अहमदाबाद के बड़े मैदान और धीमी पिच पर उनकी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी भारतीय मिडिल ऑर्डर को चुनौती दे सकती है. सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों को इस टूर्नामेंट में स्पिन ने चुनौती दी है, लेकिन शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या स्पिन खेलने में दक्ष हैं और वे सेंटनर के साथ ही टीम के अन्य स्पिनरों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं. न्यूजीलैंड की टीम में सेंटनर के अलावा रचिन रवींद्र की स्पिन भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

Women Day पर इस राज्य में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, खाते में एक साथ आए 5000 रुपये
Odisha news
Women Day पर इस राज्य में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, खाते में एक साथ आए 5000 रुपये
महिला दिवस पर सरकार का बड़ा ऐलान, पंजाब में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये
Punjab news
महिला दिवस पर सरकार का बड़ा ऐलान, पंजाब में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये
ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
MEA
ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर! मिडिल ईस्ट से हुई 52 हजार भारतीयों की वापसी
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
President Droupadi Murmu
वॉशरूम में पानी नहीं, सड़कों पर कूड़ा... राष्ट्रपति के अपमान पर फंसी ममता सरकार
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
Kamal Haasan
‘अपने काम से काम रखें...’ डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर भड़के कमल हासन, खूब सुनाई खरी-खोटी
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
Bengal Elections 2026
BJP राष्ट्रपति पद का कर रही गलत इस्तेमाल... ममता का भाजपा पर बड़ा आरोप
औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?
Womens Day 2026
औरत के पास लबो-रुख्सार और जुल्फों के अलावा भी बहुत कुछ है... हम कहां चूक रहे हैं?
दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
Gujarat Temple
दोस्ती का दर्दनाक अंत! गुजरात में दो कॉलेज स्टूडेंट्स ने मंदिर के वॉशरूम में दी जान
असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! फ्रेंडली फाइट ने NDA में दरार के संकेत दिए
assam election 2026
असम में सहयोगियों के तेवर से BJP परेशान! फ्रेंडली फाइट ने NDA में दरार के संकेत दिए
'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा
Womens Day
'तुम घर पर रहकर करती क्या हो'? GDP में गृहणियों का योगदान आपको हैरान कर देगा