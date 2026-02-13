केदार जाधव से मिलता-जुलता है उस्मान तारिक का एक्शन! फिर भी लंबाई PAK गेंदबाज को बना देती है और भी घातक

भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के महामुकाबले से पहले पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक की जमकर चर्चा हो रही है. पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन काफी यूनिक भी है, जो कुछ हद तक पूर्व भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव के गेंदबाजी एक्शन की याद दिलाता है. आज हम बात करेंगे कि किन मामलों में केदार जाधव और उस्मान तारिक एक-दूसरे से मेल खाते हैं.

केदार जाधव से मिलता-जुलता है उस्मान तारिक का एक्शन!

केदार जाधव की तरह उस्मान तारिक भी गेंदबाजी के दौरान बॉल को लो साइड-आर्म रिलीज से फेंकते हैं, जिसे अक्सर 'बेसबॉल-स्टाइल' भी कहा जाता है. एक क्लासिकल ऑफ-स्पिनर हाई, ओवर-द-आर्म एक्शन से बॉल फेकते हैं, लेकिन इससे उलट, ये दोनों गेंदबाज एक अलग तरह के एक्शन से चकमा देते हैं. दोनों बॉलर अपनी डिलीवरी स्ट्राइड से बल्लेबाज की टाइमिंग और मोमेंटम पर असर डालते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बल्लेबाजों को मुसीबत में डालता है ये एक्शन

कुछ आलोचकों ने उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन की तुलना केदार जाधव से की है, जो बल्लेबाज को गेंद की पेस का इस्तेमाल करने के बजाय खुद से सारी ताकत लगाने के लिए मजबूर करता है. हालांकि उस्मान तारिक के एक्शन को रिदम ब्रेकर माना जा रहा है. दोनों बॉलर्स को अपनी अलग टेक्नीक की वजह से अपने एक्शन की लीगैलिटी पर बहस का सामना करना पड़ा है.

दोनों क्रिकेटरों में लंबाई का बड़ा अंतर

उस्मान तारिक में गेंद को नीचे रखने की क्षमता है, जिससे बल्लेबाज के लिए बड़ी हिट लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है. एक जैसा एक्शन होने के बावजूद दोनों गेंदबाजों में बहुत अंतर है. उस्मान तारिक लगभग 6'4 लंबे हैं, जिससे उन्हें नैचुरली एक ऊंचा रिलीज पॉइंट मिलता है और ज्यादा वेरिएशन निकालने में मदद मिलती है. केदार जाधव लगभग 5'5 के हैं, उन्होंने बहुत कम नैचुरल रिलीज से गेंद फेंकी हैं. हालांकि उस्मान तारिक की हाइट उन्हें बाउंस दिलाने में मदद करती है, जबकि केदार जाधव ज्यादा फ्लैट, तेज डिलीवरी फेंकते थे.

स्टैच्यू बन जाते हैं उस्मान तारिक

उस्मान तारिक और केदार जाधव दोनों बॉलर अपने एक्शन के दौरान रुकते हैं, लेकिन उस्मान तारिक का रुकना ज्यादा अजीब लगता है. उस्मान तारिक डिलीवरी स्ट्राइड में अक्सर गेंद को रिलीज से पहले लगभग स्टैच्यू बन जाते हैं, जिससे बल्लेबाज कंफ्यूज हो जाता है और उसका रिदम ब्रेक हो जाता है. हालांकि केदार जाधव का रुकना बल्लेबाज को उतना परेशान नहीं करता था.