T20 World Cup 2026: गेंदबाजों के लिए कैसे 'स्वर्ग' है चेपॉक की पिच? यहां जीत के लिए करना होगा ये काम

T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 के 7 मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जाएंगे. इस मैदान को चेपॉक नाम से भी पहचाना जाता है. ये वही मैदान है, जो गेंदबाजों के लिए स्वर्ग जबकि बल्लेबाजों के लिए मुश्किल मैदान है. यहां रन बनाना आसान नहीं है. टी20 विश्व कप के 7 मैच यहां लो-स्कोरिंग हो सकते हैं. आईपीएल में यह मैदान चेन्नई सुपर किंग्स का होमग्राउंड है, जो येलो आर्मी का गढ़ कहा जाता है.

चेपॉक स्टेडियम के बारे में ये कहा जाता है कि यह ऐसा मैदान नहीं है, जहां सिर्फ नाम और रुतबे से मैच जीते जाते हैं. यहां जीत में कई फैक्टर अहम रोल अदा करते हैं. जिस भी टीम ने यहां की कंडीशंस में खुद को ढाल लिया और हालात के हिसाब से क्रिकेट खेला, तो वो मैच जीत सकती है. आइए जानते हैं यहां की पिच रिपोर्ट से लेकर टी20 के आंकड़ों तक पूरी डिटेल...

चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम की पिच कैसी है?

फॉर्मेट कोई भी हो, चेपॉक की पिच स्पिन-फ्रेंडली है. यहां जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ता है, पिच धीमी होती जाती है. इसलिए स्पिनर्स को दूसरी पारी में ज्यादा मदद मिलती है. यही वजह है कि यहां उंगली और कलाई दोनों तरह के स्पिनर्स असरदार रहते हैं. आउटफील्ड भी थोड़ी स्लो है, इसलिए बाउंड्री लगाना आसान नहीं होता. खास बात ये है कि यहां शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और सीम मूवमेंट मिलता है. कुल मिलाकर बल्लेबाजों के लिए यहां चुनौती रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या कहते हैं आंकड़े?

चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में अब तक टी20 इंटरनेशनल के 10 मैच हो चुके हैं, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 6 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि चेज करने वाली टीम सिर्फ 3 ही मैच जीत पाई है. चेपॉक की पिच पर स्पिन गेंदबाजी का दबदबा ऐतिहासिक रूप से रहा है. यहां स्पिनर्स ने 51.28 फीसदी जबकि तेज गेंदबाजों ने 48.71 फीसदी विकेट निकाले हैं. ये आंकड़े बराबर जरूर दिखते हैं, लेकिन स्पिनर्स दबाव बनाने और रन खर्च कराने के साथ मैच पर पकड़ बनाते हैं, इसलिए यहां उनकी तूती बोलती है.

पहली पारी का औसत स्कोर 151 रन

इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 151 रन का है, जबकि दूसरी पारी में यह घटकर 127 रन हो जाता है. यही वजह है कि यहां कप्तान टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनते हैं, क्योंकि दूसरी पारी में विकेट से गेंदबाजों को खूब मदद मिलती है.

सबसे बड़ा टोटल

इस मैदान पर टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा टोटल 189 रनों का है, जो साउथ अफ्रीका की महिला टीम ने भारत के खिलाफ 2024 में बनाया था. अफ्रीका ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 189 रन किए थे, फिर भारत को 177 रनों पर रोककर 12 रनों से जीत दर्ज की थी. अफ्रीका के लिए ताजमिन ब्रिट्स ने 56 बॉल पर 10 चौके और 3 छक्के लगाकर 81 रन किए थे. वो जीत की हीरो रहीं थीं.

182 रन है सबसे सफल रन चेज

इस मैदान पर 182 रन चेज हो चुके हैं, जो 2018 में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ किए थे. विंडीज ने यहां 20 ओवर में तीन विकेट खोकर 181 रन किए थे. भारत ने 4 विकेट खोकर 182 रन बनाते हुए यह मैच अपने नाम कर लिया था. जीत के हीरो शिखर धवन थे, जिन्होंने 62 बॉल पर 10 चौके और 2 छक्कों के दम पर 92 रन बनाए थे. ऋषभ पंत ने 38 बॉल पर 3 छक्के और 5 चौके लगाकर 58 रनों का योगदान दिया था.

सबसे छोटा टोटल

इस मैदान पर सबसे कम रनों का टोटल वेस्टइंडीज की महिला टीम के नाम है, जो 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 103 रन ही बना पाई थी. जवाब में पाकिस्तान ने 5 विकेट खोकर 99 रन बनाकर मैच जीत लिया था. यह इस मैदान पर डिफेंड होने वाला सबसे छोटा टोटल भी है. यह आंकड़ा साबित करता है कि यहां छोटे स्कोर बनते हैं.

चेपॉक स्टेडियम में T20 में जीत के लिए क्या जरूरी?

अब सवाल ये है कि इस मैदान पर जीत के लिए कौन सी रणनीति काम आ सकती है. इतिहास में हुए मैचों के नतीजे और पिच रिपोर्ट को समझने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि यहां जीत के लिए मिडिल ओवर्स में स्पिन अटैक बेहद जरूरी है, जबकि बल्लेबाजों के लिए स्ट्राइक रोटेट करना बहुत अहम होता है. यहां बड़े हिट लगाने से ज्यादा फायदा तब मिलेगा जब बल्लेबाज सिंगल-डबल मिस नहीं करेंगे और पैरों का इस्तेमाल करके गैप में शॉट खेलेंगे. कैलकुलेटिव रिस्क लेकर यहां रन बनाए जा सकते हैं. मतलब समझदारी के साथ यहां बैटिंग करना जरूरी है. जो भी टीम इस पूरे गणित को समझकर मैदान पर उतरती है, उसकी जीत के चांस ज्यादा रहते हैं.

चेपॉक में होंगे टी20 विश्व कप 2026 के ये 7 मैच

8 फरवरी- न्यूज़ीलैंड बनाम अफ़गानिस्तान, सुबह 11:00 बजे

10 फरवरी- न्यूज़ीलैंड बनाम UAE, दोपहर 3:00 बजे

13 फरवरी- USA बनाम नीदरलैंड्स, शाम 7:00 बजे

15 फरवरी- USA बनाम नामीबिया, दोपहर 3:00 बजे

17 फरवरी- न्यूज़ीलैंड बनाम कनाडा, सुबह 11:00 बजे

19 फरवरी- अफ़गानिस्तान बनाम कनाडा, शाम 7:00 बजे

26 फरवरी- सुपर 8 मैच, शाम 7:00 बजे

ये भी पढ़ें: 4 ओवर में 4 विकेट... Adam Zampa ने एक तीर से किए 2 शिकार, स्टार्क-सैंटनर के रिकॉर्ड स्वाहा... इस मामले में बने नंबर 1