T20 WC: वेस्टइंडीज की तबाही का कारण बनेगा भारत का ये घातक बल्लेबाज! T20 में 28 गेंद पर ठोक चुका शतक

Hindi Newsक्रिकेटT20 WC: वेस्टइंडीज की तबाही का कारण बनेगा भारत का ये घातक बल्लेबाज! T20 में 28 गेंद पर ठोक चुका शतक

भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर-8 मुकाबला आज शाम 7 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. यह मुकाबला एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल की तरह ही होगा. इस महामुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वह सीधे सेमीफाइनल में जगह बना लेगी. हारने वाली टीम का सफर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से खत्म हो जाएगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 01, 2026, 04:49 PM IST
भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर-8 मुकाबला आज शाम 7 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. यह मुकाबला एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल की तरह ही होगा. इस महामुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वह सीधे सेमीफाइनल में जगह बना लेगी. हारने वाली टीम का सफर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से खत्म हो जाएगा. भारत का एक घातक बल्लेबाज ऐसा है, जो वेस्टइंडीज की टीम को इस सुपर-8 मैच में अकेले दम पर तहस-नहस कर सकता है.

वेस्टइंडीज की तबाही का कारण बनेगा भारत का ये घातक बल्लेबाज!

यह बल्लेबाज भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज है. वेस्टइंडीज की टीम को सबसे बड़ा खतरा भारत के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा से होगा. अभिषेक शर्मा कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ आज होने वाले सुपर-8 मैच में ओपनिंग करते हुए चौके और छक्कों की बरसात कर सकते हैं.

आसमानी छक्कों से बवंडर मचाने में माहिर

अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज हैं. टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने अभी तक 43 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 190.93 के स्ट्राइक रेट और 34.17 की औसत से 1367 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 9 अर्धशतक ठोके हैं. टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा ने अभी तक 129 चौके और 93 छक्के उड़ाए हैं. अभिषेक शर्मा का टी20 इंटरनेशनल में हाईएस्ट स्कोर 135 रन है.

28 गेंद पर ठोक चुका शतक

अभिषेक शर्मा टी20 क्रिकेट में 28 गेंद पर शतक ठोक चुके हैं. 5 दिसंबर 2024 को मेघालय के खिलाफ सैय्यद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2024 टूर्नामेंट के एक मैच के दौरान अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों पर शतक जड़ा था. अभिषेक शर्मा ने मेघालय के खिलाफ मैच में 29 गेंदों पर 106 रनों की नाबाद पारी खेली थी. अभिषेक शर्मा की पारी में 11 छक्के और 8 चौके शामिल रहे. अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट इस दौरान 365.51 था. दुनिया का कोई भी गेंदबाज अभिषेक शर्मा के सामने बॉलिंग नहीं करना चाहेगा. अभिषेक शर्मा की कातिलाना बल्लेबाजी के सामने गेंदबाज मानों रहम की दुआ मांगते हुए नजर आते हैं.

