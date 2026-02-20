Advertisement
trendingNow13116185
Hindi Newsक्रिकेटMohammad Amir का बड़बोला बयान... बोले- सुपर-8 में ही खत्म होगा टीम इंडिया का सफर, बताई ये वजह

Mohammad Amir का बड़बोला बयान... बोले- 'सुपर-8' में ही खत्म होगा टीम इंडिया का सफर, बताई ये वजह

Mohammad Amir: पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने भारतीय टीम को लेकर एक बड़बोला बयान दिया है. कुछ दिन पहले उन्होंने तूफानी ओपनर अभिषेक शर्मा को 'सिर्फ स्लॉगर' कहा था और अब पूरी भारतीय टीम पर निशाना साधा है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 20, 2026, 09:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mohammad Amir- फोटो क्रेडिट- BCCI
Mohammad Amir- फोटो क्रेडिट- BCCI

Mohammad Amir: टी20 विश्व कप 2026 अपना आधा सफर तय कर चुका है. ग्रुप स्टेज के मुकाबले हो चुके हैं. अब सुपर 8 की बारी है, जिसमें 20 में से कुल 8 टीमों ने जगह बना ली है. ग्रुप A से भारत और पाकिस्तान की टीम ने सुपर 8 में एंट्री मारी है. टीम इंडिया को सुपर 8 के ग्रुप 1 में जगह मिली है, जिसमें साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे भी हैं. हर टीम एक-दूसरे से मैच खेलेगी और आखिर में जो टॉप पर रहेगी, वो सेमीफाइनल में एंट्री कर लेगी. टीम इंडिया ने पहले 4 मैच जीते हैं और उसे खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन सुपर 8 की जंग से पहले पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने एक बड़बोला बयान दिया है.

मोहम्मद आमिर ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि भारतीय टीम का सफर सुपर 8 में ही खत्म हो जाएगा, वो सेमीफाइनल में एंट्री नहीं कर पाएगी. इसके पीछे की वजह भी आमिर ने बताई है. आमिर ने ये बयान तब दिया है जब टीम इंडिया पिछले तीन आईसीसी टूर्नामेंट में अजेय रही है.

क्या बोले मोहम्मद आमिर?

'हारना मना है' शो के दौरान जब एंकर ने मोहम्मद आमिर से ग्रुप A से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, 'दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज.' जब एंकर ने पूछा कि क्या भारत अंतिम चार में नहीं पहुंचेगा, तो आमिर ने सिर हिलाते हुए कहा कि ऐसा ही होगा. इसके पीछे की वजह बताते हुए आमिर ने कहा, 'अगर आप उनके मैच देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच को छोड़कर बाकी सभी मुकाबलों में बल्लेबाजी लड़खड़ाई है. सुपर 8 में दबाव और बढ़ेगा. जिस तरह दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज खेल रहे हैं, वे किसी भी टीम को हरा सकते हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

अभिषेक फ्लॉप, तिलक बड़ी पारी नहीं खेल पाए

दरअसल, भारत ने ग्रुप स्टेज में अमेरिका, नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स को मात दी है. आखिरी मुकाबला उसने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड्स को हराकर अपने नाम किया. हालांकि टीम का प्रदर्शन पूरी तरह संतोषजनक नहीं रहा है, खासकर बल्लेबाजी में कई कमियां नजर आई हैं. इस दफा पहले तीन मैचों में अभिषेक शर्मा का खाता नहीं खुला, जबकि तिलक वर्मा बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं. भारतीय बल्लेबाजी को देखते हुए आमिर का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज जैसी टीमें भारत की कमजोरियों का फायदा उठा सकती हैं.

सुपर 8 में कब-कब हैं भारत के मैच?

भारत अपने सुपर 8 अभियान की शुरुआत रविवार, 22 फरवरी को अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करेगा. इसके बाद उसे 26 फरवरी को चेन्नई में जिम्बाब्वे से भिड़ना है. इसके बाद 1 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज से बड़ा मैच है. ग्रुप 2 में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें हैं. जो भी टॉप 2 टीमें होंगी, वो सेमीफाइनल में एंट्री करेंगी. सुपर 8 मुकाबलों की शुरुआत 21 फरवरी को कोलंबो में होगी, जहां पाकिस्तान का सामना न्यूजीलैंड से आर. प्रेमदासा स्टेडियम में होगा.

ये भी पढ़ें: T20 World Cup 2026: ग्रुप स्टेज से बाहर हुई टीम तो पूर्व कप्तान ने कर दिया संन्यास का ऐलान, चेन्नई में खेला आखिरी मुकाबला

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Mohammad Amir

Trending news

क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
RG Kar Victim
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
Rajya Sabha elections
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
'आप चाइनीज से पूछिए...', वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली मर्डर मिस्ट्री
manoj mukund naravane book controversy
'आप चाइनीज से पूछिए...', वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली मर्डर मिस्ट्री
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
Sir
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
Rajya sabha
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
Odisha news
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
weather update
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
Shillong MP Ricky AJ Syngkon
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
Kerala
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
सैम ऑल्टमैन ने बताया, AI समिट में एंथ्रोपिक के CEO का क्यों नहीं पकड़ा हाथ?
OpenAI CEO Sam Altman
सैम ऑल्टमैन ने बताया, AI समिट में एंथ्रोपिक के CEO का क्यों नहीं पकड़ा हाथ?