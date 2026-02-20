हार्दिक पांड्या को नंबर 5 पर बैटिंग क्यों? मोहम्मद कैफ ने टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर पर उठाए सवाल

T20 World Cup 2026: मोहम्मद कैफ ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 स्टेज से पहले भारत के बैटिंग ऑर्डर को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. मोहम्मद कैफ ने हार्दिक पांड्या को नंबर 5 पर प्रमोट करने के फैसले पर सवाल उठाया, और कहा कि यह कदम उतना सही नहीं हो सकता, जितना दिख रहा है. साउथ अफ्रीका और भारत रविवार को अपने सुपर 8 मैच में बिना हारे उतरेंगे. हालांकि टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

हार्दिक पांड्या को नंबर 5 पर बैटिंग क्यों?

अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए, मोहम्मद कैफ ने कहा कि हार्दिक पांड्या आमतौर पर नंबर 5 पर बैटिंग नहीं करते हैं. मोहम्मद कैफ ने चेतावनी दी कि भारत का लेफ्ट-हैवी टॉप ऑर्डर उनकी टैक्टिक्स को प्रेडिक्टेबल बना सकता है. मोहम्मद कैफ ने कहा, 'हार्दिक पांड्या नंबर पांच पर क्यों आ रहे हैं? हार्दिक पांड्या आमतौर पर नंबर पांच पर बैटिंग नहीं करते हैं. दिल्ली में, वह नामीबिया के खिलाफ नंबर पांच पर खेले क्योंकि वहां कई लेफ्ट-हैंडर थे. इसलिए, लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन के कारण, उन्हें लेफ्ट और राइट-हैंडर को बैलेंस करने के लिए ऑर्डर में ऊपर आना पड़ा. यह एक मुद्दा है, क्योंकि इतने सारे लेफ्ट-हैंडर होने से विरोधी टीम के लिए प्लान बनाना थोड़ा आसान हो जाता है.'

Add Zee News as a Preferred Source

लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन का प्लान

हार्दिक पांड्या ने भारत के चार ग्रुप मैचों में से दो में नंबर 5 पर बैटिंग की है, जिसमें उन्होंने नामीबिया के खिलाफ 52 और पाकिस्तान के खिलाफ 0 रन बनाए. हालांकि ये नंबर मिले-जुले नतीजे दिखाते हैं, लेकिन यह कदम साफ तौर पर बीच के ओवरों में लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन बनाए रखने की भारत की स्ट्रैटेजी का हिस्सा रहा है. चार ग्रुप-स्टेज मैचों में, हार्दिक पांड्या ने 21.75 की औसत से 87 रन बनाए हैं, और उनका स्ट्राइक रेट 155.35 रहा है. ये नंबर भले ही दबदबे की निशाने पर न हों, लेकिन ये उनके इरादे और असर को दिखाते हैं.

हार्दिक पांड्या का रोल तय नहीं?

हालांकि, हार्दिक पांड्या का रोल तय नहीं है. कुछ मैचों में, वह पारी को संभालने के लिए उम्मीद से पहले मैदान पर आ गए. दूसरों मैचों में, उन्हें मैच फिनिश करने के लिए उतारा गया. नीदरलैंड के खिलाफ, हार्दिक पांड्या ने अपनी ऑल-राउंड वैल्यू दिखाई. उन्होंने शिवम दुबे के साथ 21 गेंदों पर तेज 30 रन बनाकर भारत को 193 तक पहुंचाया, और बाद में गेंद से एक विकेट झटका.