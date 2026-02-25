इतिहास रचने की दहलीज पर Sahibzada Farhan, 37 रन बनाते ही खत्म करेंगे कोहली की बादशाहत, बदलेगा 12 साल पुराना इतिहास

Sahibzada Farhan: टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान टीम के लिए अगर किसी बल्लेबाज ने कमाल का प्रदर्शन किया है तो वो कोई और नहीं बल्कि ओपनर साहिबजादा फरहान हैं. ये खिलाड़ी लगभग हर मैच में टीम के लिए मोर्चा संभालता है और रनों की बारिश कर रहा है. इंग्लैंड के खिलाफ सुपर 8 के मुकाबले में भी उनका बल्ला चला. साहिबजादा ने 45 बॉल पर 7 चौके और 2 छक्के लगाकर 63 रनों की उम्दा पारी खेली. हालांकि उनकी टीम को 2 विकेट से हार झेलनी पड़ी.

इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से जीत हासिल की. इंग्लैंड ने कप्तान हैरी ब्रूक के शतक के दम पर 19.1 ओवर में 165 रनों के टारगेट को चेज कर दिया. साहिबजादा की 63 रनों की पारी भले ही पाकिस्तान टीम को जीत नहीं दिला सकी, लेकिन इस इनिंग के दम पर वो विराट कोहली के एक खास रिकॉर्ड को ध्वस्त करने के करीब पहुंच चुके हैं. अब अगर इस एडिशन में उन्होंने 37 रन और बना दिए तो विराट कोहली की बादशाहत खत्म हो जाएगी और साहिबजादा 12 साल पुराना इतिहास बदल देंगे.

विराट की बादशाहत होगी खत्म?

दरअसल, साहिबजादा फरहान टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गजब की फॉर्म में चल रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ 63 रनों की पारी के साथ उनके नाम इस वर्ल्ड कप में सर्वाधिक 283 रन हो गए हैं. अब उनकी नजरें विराट कोहली के ऑल टाइम रिकॉर्ड पर हैं. विराट कोहली ने आज से 12 साल पहले 2014 के टी20 विश्व कप में 319 रन बनाए थे. यह विश्व कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसे तोड़ने के करीब साहिबजादा आ चुके हैं. उन्हें सिर्फ 37 रनों की दरकार है.

T20 विश्व कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन

319- विराट कोहली (2014)

317- तिलकरत्ने दिलशान (2009)

303- बाबर आजम (2021)

302- महेला जयवर्धने (2010)

296- विराट कोहली (2022)

295- तमीम इकबाल (2016)

289- डेविड वॉर्नर (2021)

283- साहिबजादा फरहान (2026)*

281- मोहम्मद रिजवान (2021)

281- आर गुरबाज (2024)

273- विराट कोहली (2016)

इस एडिशन के टॉप रन स्कोरर हैं साहिबजादा फरहान

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान इस विश्व कप में अब तक एक शतक और दो अर्धशतकों के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में पहले स्थान पर बने हुए हैं. 5 पारियों में कुल 283 रन हो गए हैं. साहिबजादा के पास इस रिकॉर्ड को तोड़ने का शायद एक ही मौका बचा है, क्योंकि पहला मैच बारिश से धुलने और फिर इंग्लैंड के खिलाफ करीबी हार मिलने के बाद अब पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें खत्म होती दिख रही हैं. साल 2021 में बाबर आजम 303 रन बनाकर इस रिकॉर्ड के नजदीक पहुंचे थे, मगर वह रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए थे. अब देखना होगा कि इस बार साहिबजादा ये कमाल कर पाते हैं या नहीं.

