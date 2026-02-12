Advertisement
T20 में 400 से ज्यादा विकेट लेने वाले 13 धुरंधर....इंग्लैंड के इस पाकिस्तानी स्पिनर ने रचा इतिहास

T20 में 400 से ज्यादा विकेट लेने वाले 13 धुरंधर....इंग्लैंड के इस 'पाकिस्तानी' स्पिनर ने रचा इतिहास

T20 World Cup 2026 Most Wickets: ये वही स्पिनर है, जिसका पाकिस्तान से गहरा संबंध है. भले ही वो इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड में जन्मे, लेकिन उनका परिवार पाकिस्तान के कश्मीर (POK) स्थित मीरपुर से आता है, जो साल 1967 में इंग्लैंड में जाकर बस गया था.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 12, 2026, 06:27 AM IST
Most Wickets In T20 Cricket
Most Wickets In T20 Cricket

T20 World Cup 2026 Most Wickets: इन दिनों भारत और श्रीलंका की सरजमीं पर टी20 विश्व कप 2026 की धूम है. इस टूर्नामेंट में 20 टीमों के स्पिनर जलवा दिखा रहे हैं. 11 फरवरी की शाम मुंबई के वानखेड़े मैदान पर इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड को 30 रनों से हार मिली. वो 197 रनों का टारगेट चेज करते हुए 19 ओवर में 166 रनों तक ही पहुंच सकी. इंग्लैंड भले ही यह मैच हार गई, लेकिन टीम के एक स्पिनर ने 400 टी20 विकेट पूरे करके इतिहास रच दिया. ये कोई और नहीं बल्कि लेग स्पिनर आदिल रशीद हैं.

इंग्लैंड के लिए उन्होंने 4 ओवरों में 16 रन देकर 2 विकेट निकाले और टी20 करियर में 400 विकेट का आंकड़ा छू लिया. वो ऐसा करने वाले इंग्लैंड के लिए क्रिस जॉर्डन (446) के बाद दूसरे, जबकि दुनिया के 13वें बॉलर बने. वो इंग्लिश टीम के इकलौते ऐसे स्पिनर हैं, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में 400 विकेट का आंकड़ा पार किया है. यह अपने आप में कमाल की बात है.

आदिल रशीद ने अब तक टी20 क्रिकेट में कुल 358 मैच खेले हैं और 22.72 की औसत से 401 विकेट अपने नाम किए हैं. उनका इकॉनमी रेट 7.46 रहा है.

इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप में रचा इतिहास

खास बात ये है कि आदिल अब टी20 विश्व कप में 33 विकेट के साथ इंग्लैंड के टॉप विकेट टेकर बन चुके हैं. इस मामले में उन्होंने क्रिस जॉर्डन को पछाड़ा, जिन्होंने 31 विकेट निकाले थे. इतना ही नहीं, रशीद अब टी20 इंटरनेशनल में किसी एक फुल मेंबर टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 41 विकेट लेकर यह कमाल कर दिखाया. इस रिकॉर्ड के दम पर उन्होंने पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 40 विकेट चटकाए थे.

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

राशिद खान (अफगानिस्तान)- 699 विकेट

ड्वेन ब्रावो (वेस्टइंडीज)- 631 विकेट

सुनील नारायण (वेस्टइंडीज)- 613 विकेट

इमरान ताहिर (साउथ अफ्रीका)- 572 विकेट

आंद्रे रसेल (वेस्टइंडीज)- 508 विकेट

शाकिब अल हसन (बांग्लादेश)- 507 विकेट

क्रिस जॉर्डन (इंग्लैंड)- 446 विकेट

मोहम्मद आमिर (पाकिस्तान)- 413 विकेट

वहाब रियाज (पाकिस्तान)- 413 विकेट

मुस्तफिजुर रहमान (बांग्लादेश)- 412 विकेट

मोहम्मद नबी (अफगानिस्तान)- 407 विकेट

एडम जम्पा (ऑस्ट्रेलिया)- 405 विकेट

आदिल रशीद (इंग्लैंड)- 401 विकेट

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

Adil Rashid

