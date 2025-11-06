Advertisement
T20 World Cup 2026 के वेन्यू पर बड़ा अपडेट, भारत के इन 5 शहरों में हो सकते हैं मुकाबले

T20 World Cup 2026 Venue: टी20 विश्व कप 2026 की तैयारियां तेज हैं. आईसीसी जल्द ही इस टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी कर सकता है. 6 नवंबर को आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के 5 शहरों में विश्व कप के मैच हो सकते हैंअहमदाबाद में मौजूद नरेंद्र मोदी स्टेडियम को फाइनल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 06, 2025, 02:42 PM IST
T20 World Cup 2026 Venue
T20 World Cup 2026 Venue: भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 विश्व कप 2026 पर बड़ा अपडेट आया है. ये लगभग तय है कि खिताबी जंग अहमदाबाद में मौजूद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) जल्द ही टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल जारी कर सकता है. इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया है कि बीसीसीआई के बड़े अधिकारियों की बैठक में फैसला लिया गया कि पिछली बार की तुलना में इस बार मैच कम शहरों में कराए जाएंगे. जानकारी के अनुसार जो भी शहर मेजबान बनेंगे, वहां कम से कम 6 मुकाबले खेले जाएंगे.

किन-किन शहरों को मिल सकती है मेजबानी

टी20 विश्व कप 2025 के लिए बीसीसीआई ने 5भारतीय शहरों को चुना है. इनमें अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई शामिल हैं. श्रीलंका भी टूर्नामेंट का सह-मेजबान है, इसलिए वहां के 3 स्टेडियमों में मैच होंगे, लेकिन यह किन शहरों के स्टेडियम में होंगे. इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है.

इन शहरों में नहीं होंगे मैच

बेंगलुरु और लखनऊ को विश्व कप के मैच मिलेंगे या नहीं, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है. बीसीसीआई ये पहले ही साफ कर चुका है कि जिन शहरों ने महिला 50 ओवर वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी, उन्हें इस बार पुरुष टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी का मौका नहीं दिया जाएगा. इनमें गुवाहाटी, विशाखापत्तनम, इंदौर और नवी मुंबई शामिल हैं.

भारत-पाकिस्तान और श्रीलंका को लेकर क्या नियम होंगे?

ICC पहले ही साफ कर चुका है कि अगर श्रीलंका सेमीफाइनल में पहुंचा, तो उसका मैच कोलंबो में ही होगा. अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा, तो फाइनल किसी तटस्थ (Neutral) जगह पर कराया जाएगा. भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला लीग मैच भी पहले से तय समझौते के अनुसार कोलंबो में ही खेला जाएगा. यह समझौता चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले हुआ था, जिसमें डिसाइड किया गया था कि दोनों टीमें एक-दूसरे के देश में नहीं खेलेंगी और मैच किसी तीसरे देश में होंगे. बीसीसीआई ने टी20 विश्व कप 2026 को लेकर अपना शेड्यूल ICC को भेज दिया है.

