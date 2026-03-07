Advertisement
बेहद विस्फोटक हैं फिन एलन और टिम सीफर्ट... पर भारत के खिलाफ ऐसा है रिकॉर्ड, फाइनल में खामोश हो जाएगा बल्ला!

T20 World Cup 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है. न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को और भारत ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बनाई है. टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंची साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड ने एकतरफा हराया था.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 07, 2026, 06:34 PM IST
T20 World Cup 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है. न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को और भारत ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बनाई है. टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंची साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड ने एकतरफा हराया था. इसमें न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों फिन एलन और टिम सीफर्ट का अहम रोल रहा था.

बेहद विस्फोटक हैं फिन एलन और टिम सीफर्ट

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले सेमीफाइनल में फिन एलन ने रिकॉर्ड 33 गेंदों पर शतक लगाया था, जबकि टिम सीफर्ट ने 33 गेंदों पर 58 रन बनाए थे. इन्हीं दो पारियों की बदौलत न्यूजीलैंड ने 12.5 ओवर में 1 विकेट पर 173 रन बनाकर मैच 9 विकेट से जीत लिया था. फिन एलन और टिम सीफर्ट ने जिस तरह बल्लेबाजी की थी. उसे देखते हुए भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में ये बात जरूर बैठ गई है कि कहीं इन दोनों में से कोई भी बल्लेबाज चला तो भारतीय टीम के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है.

टिम सीफर्ट का भारत के खिलाफ रिकॉर्ड

टिम सीफर्ट ने 2019 से 2026 के बीच भारत के खिलाफ 15 टी20 मैच खेले हैं. 15 पारियों में टिम सीफर्ट ने 32.69 की औसत और 148.60 की स्ट्राइक रेट से 425 रन बनाए हैं. टिम सीफर्ट ने 4 अर्धशतक लगाए हैं. उनका भारत के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर 84 रन है.

फिन एलन का भारत के खिलाफ रिकॉर्ड

फिन एलन ने 2022 से 2026 के बीच भारत के खिलाफ 6 टी20 की 6 पारियों में 22.00 की औसत और 162.96 की स्ट्राइक रेट से 132 रन बनाए हैं. फिन एलन ने भारत के खिलाफ 1 ही अर्धशतक लगाया है, और उनका हाईएस्ट स्कोर 80 है. भारत के खिलाफ फिन एलन और टिम सीफर्ट का रिकॉर्ड बहुत प्रभावी नहीं रहा है, लेकिन दोनों बल्लेबाज फॉर्म में हैं और कुछ ओवरों में ही मैच का पलड़ा अपनी टीम की तरफ मोड़ सकते हैं.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

T20 World Cup 2026

