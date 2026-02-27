टी20 वर्ल्ड कप के बीच में आधी हुई न्यूजीलैंड की ताकत, घातक गेंदबाज ने ऐन मौके पर छोड़ा टीम का साथ

T20 World Cup 2026: न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी शुक्रवार (27 फरवरी) को इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच के बाद पेरेंटल लीव पर टीम छोड़ देंगे, ताकि वे अपने दूसरे बच्चे के जन्म के लिए अपनी पत्नी हॉली के साथ रह सकें. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने पर मैट हेनरी टूर्नामेंट में वापसी कर सकते हैं. हेड कोच रोब वाल्टर ने मैट हेनरी के इस फैसले का समर्थन किया है. मैट हेनरी ने अब तक T20 वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों में 22.17 की औसत और 7.39 की इकोनॉमी रेट से 6 विकेट लिए हैं.

टी20 वर्ल्ड कप के बीच में आधी हुई न्यूजीलैंड की ताकत

न्यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वाल्टर ने एक बयान में कहा, 'सबसे पहले, हम सब मैट हेनरी और हॉली के दूसरे बच्चे के आने पर बहुत उत्साहित हैं. यह उनके परिवार के लिए बहुत खास पल है और हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं. अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि टीम और मैट हेनरी के लिए सब ठीक हो जाएगा और हम उन्हें कॉम्पिटिशन के आखिरी फेज में वापस मुकाबला करते हुए देखेंगे.'

घातक गेंदबाज ने ऐन मौके पर छोड़ा टीम का साथ

न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के बयान से पता चलता है कि जब तक मैट हेनरी की वापसी के बारे में ज्यादा साफ जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक वे उनके रिप्लेसमेंट के नाम की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पेस डिपार्टमेंट में जैकब डफी, काइल जैमीसन और जिमी नीशम जैसे अच्छे खिलाड़ी हैं.

न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा?

मैट हेनरी को इंग्लैंड के खिलाफ मैच के लिए न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में चुना गया था. यह उनके लिए बहुत जरूरी मैच है. कीवी टीम की जीत से सेमीफाइनल में जगह पक्की हो जाएगी, लेकिन हार से पाकिस्तान के लिए दरवाजा खुल जाएगा. अगर न्यूजीलैंड बड़े अंतर से हार जाता है और पाकिस्तान शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ मैच में अपने नेट रनरेट (NRR) की कमी को पूरा कर लेता है, तो मेन इन ग्रीन सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा.