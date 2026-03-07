India vs New Zealand: अहमदाबाद में खतरे की घंटी...इन 3 मामलों में टीम इंडिया पर भारी हैं कीवी, Final से पहले सामने आए डरावने आंकड़े

India vs New Zealand: टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिताबी मुकाबला खेला जाएगा. टीम इंडिया 2007 और 2024 में चैंपियन बन चुकी है, जबकि कीवी टीम 2021 के बाद अब फाइनल में पहुंची है. उसे पहले खिताब का इंतजार है. आइए उस डरावने आंकड़े के बारे में जान लेते हैं, जिसने फाइनल से ठीक पहले भारतीय फैंस की नींद उड़ा दी है.
India vs New Zealand: टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल का मंच तैयार है. 8 मार्च यानी कल भारत और न्यूजीलैंड की टीमें अहमदाबाद के ऐतिहासिक मैदान नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खिताबी जंग के लिए उतरेंगी. टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर मैदान पर उतर रही है, लेकिन इस जंग से पहले कीवी टीम के मजबूत आंकड़े टीम इंडिया के फैंस में डर पैदा कर रहे हैं. फाइनल से ठीक पहले एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है, जो तीन मामलों में न्यूजीलैंड को भारत से कहीं आगे दिखा रहा है.
यह आंकड़ा देखने पर पता चलता है कि इतिहास से लेकर मौजूदा टूर्नामेंट में बैटिंग और बॉलिंग आंकड़ों तक, कीवी टीम कई मोर्चों पर भारत से आगे रही है. कीवी स्पिनर्स की किफायती गेंदबाजी और उसके बल्लेबाजों की कंसिस्टेंसी टीम इंडिया के लगातार दूसरा खिताब जीतने की राह में रोड़ा बन सकती है.
इस एडिशन में टीम इंडिया ने अब तक कुल 8 मैच खेले, जबकि सिर्फ एक हारा है. वहीं कीवी टीम ने 8 में से 5 मैच जीते, 2 हारे और एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था. ओवरऑल टी20 इंटरनेशनल में आंकड़ों को देखें तो भारत 16-11 की बढ़त के साथ न्यूजीलैंड पर भारी नजर आता है, लेकिन जब बात टी20 विश्व कप की आती है तो इतिहास भारतीय फैंस को डराने लगता है. इस टूर्नामेंट में भारत और न्यूजीलैंड 3 बार आमने-सामने आए हैं और तीनों ही बार जीत कीवियों के हाथ लगी है.
टी20 विश्व कप 2026 में कीवी स्पिनर्स मिचेल सैंटनर, रचिन रवींद्र, ईश सोढ़ी, कोल मैककोन्ची और ग्लेन फिलिप्स ने इस बार कमाल किया है. इन स्पिनर्स के दम पर न्यूजीलैंड ने खेली गई 7 पारियों में कुल 41 शिकार किए, जिनमें से 18 स्पिनर्स के खाते में आए, जबकि बाकी विकेट पेसर्स ने लिए. वहीं टीम इंडिया ने 8 पारियों में 59 विकेट निकाले, जिनमें से 23 स्पिनर्स और बाकी पेसर्स को मिले हैं. इस एडिशन में न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने 7.5 की इकॉनमी से रन खर्च किए, जबकि भारत के स्पिनर्स ने 8.3 की इकॉनमी से रन लुटाए. मतलब ये कि भारत के स्पिनर्स को पिटाई ज्यादा हुई है. ओवरऑल इकॉनमी में भी न्यूजीलैंड ने भारत से बेहतर प्रदर्शन किया.
टी20 विश्व कप 2026 में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका और भारत दोनों जगह मैच खेले. हमने इस सीजन देखा है कि भारत के मुकाबले श्रीलंका में रन बनाना मुश्किल होता है, इसके बावजूद कीवी टीम ने भारत से बेहतर रन रेट और स्ट्राइक रेट से रन बटोरे हैं. इस बार कीवी टीम का बैटिंग औसत भी भारत के 27.31 के मुकाबले 41.68 रहा है. सबसे गौर करने वाली बात ये है कि पिछले 8 मैचों में न्यूजीलैंड के 2 ही बैटर्स खाता नहीं खोल सके, जबकि भारत के बैटर्स 11 बार टूर्नामेंट में खाता नहीं खोल पाए. यह चिंता की बात है.
