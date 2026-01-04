Advertisement
trendingNow13063205
Hindi Newsक्रिकेटT20 में सभी 4 ओवर मेडन...अब T20 WC 2026 से बाहर होगा ये खूंखार बॉलर? चोट तोड़ सकती है वर्ल्ड कप खेलने का सपना

T20 में सभी 4 ओवर मेडन...अब T20 WC 2026 से बाहर होगा ये खूंखार बॉलर? चोट तोड़ सकती है वर्ल्ड कप खेलने का सपना

T20 World Cup 2026: भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप 2026 के लिए न्यूजीलैंड की टीम को ग्रुप-डी में रखा गया है. वो अपना पहला मैच 8 फरवरी को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी. इस टूर्नामेंट के लिए कीवी टीम का ऐलान नहीं हुआ है. इससे पहले ही एक स्टार खिलाड़ी की चोट ने टेंशन बढ़ा दी है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 04, 2026, 08:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Lockie Ferguson
Lockie Ferguson

T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 को लेकर माहौल गर्म है. 7 फरवरी से इस टूर्नामेंट का आगाज होगा. कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी. अधिकतर देश अपनी टीम का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन न्यूजीलैंड टीम ने अब तक अपनी टीम से पर्दा नहीं उठाया है. इसके पीछे एक बड़ी वजह सामने आई है. वो ये कि टीम का एक खूंखार बॉलर चोटिल हो गया है. वो विश्व कप 2026 तक फिट हो पाएगा या नहीं, ये सवाल बना हुआ है. ये वही गेंदबाज है, जो अपनी सटीक लाइन-लेंथ और रफ्तार के दम पर विरोधी टीम पर कहर बनकर टूटता है. उसके नाम टी20 इंटरनेशनल के एक मैच में सभी चार ओवर मेडन निकालने का रिकॉर्ड है.

जिस गेंदबाज ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की टेंशन बढ़ा दी है, वो कोई और नहीं बल्कि लॉकी फर्ग्यूसन हैं. अपनी रफ्तार और घातक गेंदबाजी से बल्लेबाजों में खौफ पैदा करने वाला ये तेज गेंदबाज पिंडली की चोट से जूझ रहा है. उन्हें ये चोट ILT20 2025-26 में खेलने के दौरान 21 दिसंबर को दुबई में लगी थी. चोट गंभीर थी, इसलिए वो सिर्फ ILT20 के बाकी मुकाबलों से ही नहीं, बल्कि बिग बैश लीग 2025-26 से भी बाहर हो गए. उन्हें ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में सिडनी थंडर की ओर से खेलना था, लेकिन वो मैदान पर नहीं उतर पाए.

लॉकी फर्ग्यूसन की चोट को लेकर सिडनी थंडर के जनरल मैनेजर ट्रेंट कोपलैंड ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने निराशा जताते हुए कहा कि लॉकी का बाहर होना सिर्फ क्रिकेटिंग वजहों से ही नहीं, बल्कि टीम के माहौल के लिहाज से भी नुकसानदायक है. इस खिलाड़ी की चोट ने न्यूजीलैंड टीम की टेंशन बढ़ा रखी है. लॉकी कीवी टीम के टी20 बॉलिंग अटैक के मुख्य बॉलर हैं. अपने करियर के 43 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 64 विकेट निकाल चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

4 ओवर मेडन निकाल चुके हैं लॉकी

ये वही खिलाड़ी है, जिसने 17 जून 2024 के दिन एक अद्भुत कमाल किया था. उन्होंने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में चार ओवर डालकर एक भी रन नहीं दिया था और तीन विकेट निकाले थे. यह स्पेल अद्भुत था. उस मैच में कीवी टीम ने 46 गेंद बाकी रहते हुए जीत हासिल की थी. अब देखना होगा कि लॉकी फर्ग्यूसन कितनी जल्दी रिकवर हो पाते हैं और क्या उन्हें टी20 विश्व कप 2026 के लिए न्यूजीलैंड टीम में जगह मिलती है या नहीं.

ये भी पढ़ें: 2026 के पहले ही मैच में छाए वैभव सूर्यवंशी, तोड़ दिया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, 3 जनवरी को बनाया करियर का सबसे यादगार दिन

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Lockie Ferguson

Trending news

घुसपैठ नाकाम, आतंकी नेटवर्क कमजोर; दो दशकों में 2025 रहा JK का सबसे शांत साल
jammu kashmir news
घुसपैठ नाकाम, आतंकी नेटवर्क कमजोर; दो दशकों में 2025 रहा JK का सबसे शांत साल
चुनावी बिगुल बजने से पहले टीएमसी में भगदड़? कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
MA
चुनावी बिगुल बजने से पहले टीएमसी में भगदड़? कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
Mustafizur Rahman
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?
Blue Supermoon 2026
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?
'क्या अब क्रिकेट में भी देश और धर्म देखा जाएगा', BCCI पर क्यों भड़के शशि थरूर?
Shashi Tharoor
'क्या अब क्रिकेट में भी देश और धर्म देखा जाएगा', BCCI पर क्यों भड़के शशि थरूर?
जम्मू-कश्मीर में खत्म होने के कगार पर थी भाषा, JKBOSE ने 'शीना' विरासत को दी संजीवनी
hindi Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में खत्म होने के कगार पर थी भाषा, JKBOSE ने 'शीना' विरासत को दी संजीवनी
पंजाब में 4 साल में 61,000 लोगों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, CM मान का दावा
Punjab
पंजाब में 4 साल में 61,000 लोगों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, CM मान का दावा
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
Nicolas Maduro
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल