तेज तर्रार फील्डर, विस्फोटक बल्लेबाज और धारदार गेंदबाज, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कितनी मजबूत होगी न्यूजीलैंड टीम?

T20 World Cup 2026: न्यूजीलैंड टी20 फॉर्मेट की सबसे खतरनाक टीमों में शुमार है, बावजूद इसके अभी तक इस टीम ने एक भी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है. हालांकि मौजूदा कीवी टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी उठाने का दमखम रखती है. बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होगी. टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा. टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक 9 एडिशन हो चुके हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम एक भी बार ट्रॉफी उठाने में कामयाब नहीं हो पाई है.

न्यूजीलैंड कभी नहीं जीत पाया टी20 वर्ल्ड कप

न्यूजीलैंड के खाते में एक भी टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं है. इस टीम के पास साल 2021 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने का बेस्ट मौका था, लेकिन दुबई में खेले गए फाइनल में उसे ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से मात दे दी. ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड का टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का सपना तोड़ दिया. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड के पास खिताब जीतने का बेहतरीन मौका है. 2024 के T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का जल्दी बाहर होना एक बड़ा झटका था. कीवी टीम आने वाले एडिशन में चीजों को ठीक करना चाहेगी. यह न्यूजीलैंड टीम के कुछ टैलेंटेड युवा खिलाड़ियों के लिए भी एक शानदार मौका है.

न्यूजीलैंड की ताकत

न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी ताकत उनकी बैटिंग लाइनअप में पावर-हिटर्स की भरमार है. फिन एलन बिग बैश लीग के दौरान विपक्षी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं. फिन एलन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में डेवोन कॉनवे के साथ ओपनिंग करेंगे और यह कीवी टीम के लिए एक शानदार कॉम्बिनेशन हो सकता है. फिन एलन शुरुआत से ही गेंद को हिट करना शुरू कर देते हैं. इससे डेवोन कॉनवे को विस्फोटक पारी खेलने से पहले समय मिलेगा. ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन और जेम्स नीशाम जैसे खिलाड़ी लोअर ऑर्डर में बड़े शॉट लगा सकते हैं. न्यूजीलैंड की टीम में भी स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर्स की भरमार है. कप्तान मिचेल सेंटनर के अलावा, माइकल ब्रेसवेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र और मार्क चैपमैन जैसे खिलाड़ी गेंद से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. इतने सारे ऑलराउंडर्स की मौजूदगी से टीम का बैलेंस बेहतर होता है.

न्यूजीलैंड की कमजोरी

न्यूजीलैंड के पास भारतीय कंडीशंस के हिसाब से वर्ल्ड क्लास और मिस्ट्री स्पिनर नहीं हैं, जो उसके लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में समस्या का कारण बन सकता है. न्यूजीलैंड के पास हालांकि स्पिन-बॉलिंग के कई ऑप्शन हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह से ध्वस्त कर सके. मिचेल सेंटनर एक शानदार स्पिनर हैं, लेकिन वह ऐसे गेंदबाज हैं जो रन रोककर दबाव बनाते हैं. ईश सोढ़ी को अटैकिंग रोल निभाना होगा, विकेट लेने की कोशिश करनी होगी, भले ही इससे वह थोड़े महंगे साबित हों. न्यूजीलैंड के लिए डेथ-बॉलिंग स्पेशलिस्ट गेंदबाजों की कमी भी चिंता का कारण बन सकती है. मैट हेनरी एक भरोसेमंद विकल्प हो सकते हैं. इसके अलावा उनके पास लॉकी फर्ग्यूसन, काइल जैमीसन और जेम्स नीशाम भी मौजूद हैं. न्यूजीलैंड को यह तय करना होगा कि 17 से 20 ओवर में कौन गेंदबाजी करेगा. लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान कभी भी पैटरनिटी लीव लेंगे. इससे टीम में एक बड़ा गैप पैदा हो जाएगा. मैट हेनरी नई गेंद से विकेट लेने वाले माहिर हैं, जबकि लॉकी फर्ग्यूसन डेथ ओवरों में उनके लिए सबसे अच्छे विकल्प हैं.

न्यूजीलैंड की टीम में कौन होगा एक्स फैक्टर?

ग्लेन फिलिप्स हवा में उड़ते हुए एक हाथ से कैच लपकने में माहिर हैं. ग्लेन फिलिप्स एक साथ कई काम करते हैं. ग्लेन फिलिप्स विस्फोटक बल्लेबाजी के अलावा कसी हुई स्पिन गेंदबाजी करने में भी माहिर हैं. ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड की टीम को तगड़ा बैलेंस देते हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड कब-कब खेलेगा अपने मैच?

न्यूजीलैंड की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट के ग्रुप-D में शामिल है. कीवी टीम 8 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना पहला ही मैच अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेलेगी. इसके बाद न्यूजीलैंड को UAE के खिलाफ 10 फरवरी को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में अपना मैच खेलना है. 14 फरवरी को न्यूजीलैंड का सामना साउथ अफ्रीका से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा. 17 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड की टीम कनाडा के खिलाफ मैच खेलेगी.

टी20 वर्ल्डकप 2026 में न्यूजीलैंड का शेड्यूल (ग्रुप स्टेज)

न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान - पहला मैच - 8 फरवरी (चेन्नई)

न्यूजीलैंड बनाम UAE - दूसरा मैच - 10 फरवरी (चेन्नई)

न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका - तीसरा मैच - 14 फरवरी (अहमदाबाद)

न्यूजीलैंड बनाम कनाडा - चौथा मैच - 17 फरवरी (अहमदाबाद)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए न्यूजीलैंड टीम

मिचेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, जेम्स नीशाम, ईश सोढ़ी, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी, काइल जैमीसन.