Advertisement
trendingNow13124806
Hindi Newsक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप: इंग्लैंड की टीम ने चली खतरनाक चाल, न्यूजीलैंड के खिलाफ उतार दिया ये घातक स्पिनर

टी20 वर्ल्ड कप: इंग्लैंड की टीम ने चली खतरनाक चाल, न्यूजीलैंड के खिलाफ उतार दिया ये घातक स्पिनर

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज न्यूजीलैंड की भिड़ंत इंग्लैंड के साथ हो रही है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. न्यूजीलैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है. वहीं, इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया है. जेमी ओवरटन की जगह पर रेहान अहमद को टीम में शामिल किया गया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 27, 2026, 07:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टी20 वर्ल्ड कप: इंग्लैंड की टीम ने चली खतरनाक चाल, न्यूजीलैंड के खिलाफ उतार दिया ये घातक स्पिनर

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज न्यूजीलैंड की भिड़ंत इंग्लैंड के साथ हो रही है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. न्यूजीलैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है. वहीं, इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया है. जेमी ओवरटन की जगह पर रेहान अहमद को टीम में शामिल किया गया है.

टॉस जीतने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा, 'हम पहले बल्लेबाजी करना चाहते हैं. अगर आप वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, तो आपको मैच जीतने ही होंगे. हमको पता है कि इस विकेट पर हमें क्या करना है. हमने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है.'

इंग्लैंड ने रेहान अहमद को दिया मौका

Add Zee News as a Preferred Source

टॉस हारने के बाद इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा, 'टॉस जीतकर हम भी पहले बल्लेबाजी ही करते. न्यूजीलैंड एक मजबूत टीम है और हम उन्हें इस मुकाबले में हराकर बाहर करने की कोशिश करेंगे. अगर हम ऐसा करने में सफल रहते हैं, तो यह बहुत अच्छा होगा. मुझे लगता है कि मैं नंबर तीन पर ही बल्लेबाजी करूंगा. जेमी ओवरटन बाहर हैं और उनकी जगह पर रेहान अहमद खेल रहे हैं.'

न्यूजीलैंड के लिए 'करो या मरो' का मैच

न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए हर हाल में इंग्लैंड के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी. न्यूजीलैंड ने सुपर-8 राउंड के अपने आखिरी मुकाबले में श्रीलंका को 61 रनों से हराया था. बल्लेबाजी में टिम सीफर्ट अच्छी लय में नजर आए हैं. सीफर्ट 5 मैचों में अब तक 161 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 181 रन बना चुके हैं. वहीं, रचिन रविंद्र लगातार बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दे रहे हैं. श्रीलंका के खिलाफ भी रचिन ने 32 रन बनाने के साथ-साथ 4 ओवर के स्पेल में 27 रन देकर चार विकेट निकाले थे.

स्पिनर्स का बोलबाला

वहीं, मैट हेनरी का प्रदर्शन पिछले मैच में गेंद से शानदार रहा था और उन्होंने मात्र 3 रन देकर दो विकेट चटकाए थे. दूसरी ओर, इंग्लैंड सेमीफाइनल का टिकट कटा चुकी है. सुपर-8 में टीम ने अब तक खेले दोनों ही मैचों में जीत दर्ज की है. पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए आखिरी मुकाबले में कप्तान हैरी ब्रूक ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शतकीय पारी खेली थी. ब्रूक टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में शतक लगाने वाले पहले कप्तान भी बने. वहीं, गेंदबाजी में टीम के स्पिनर्स लगातार दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं. लियाम डॉसन ने श्रीलंका के खिलाफ 3 विकेट चटकाए थे, जबकि आदिल रशीद मिडिल ओवरों में रनों पर लगाम लगाने के साथ-साथ विकेट निकालने में भी सफल रहे हैं. जोफ्रा आर्चर भी नई गेंद से विकेट निकाल रहे हैं.

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन

फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, रेहान अहमद, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद.

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन

टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, मिचेल सैंटनर (कप्तान), कोल मैककांची, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! चिप बनाने में है बेहद जरूरी
SEMICONDUCTOR CHIP
क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! चिप बनाने में है बेहद जरूरी
'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
Nitish Katara murder case
'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
National News
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
Kerala Story 2
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
'अरविंद जब बरी हो चुके हैं तो...' एक्साइज पॉलिसी मामले में फैसले के बाद बोले अन्ना
Arvind Kejriwal
'अरविंद जब बरी हो चुके हैं तो...' एक्साइज पॉलिसी मामले में फैसले के बाद बोले अन्ना
'इलाहाबाद है भाई, एक सप्ताह लग जाएगा भांग का नशा उतरने में', बोलकर खिलखिला उठे CJI
Supreme Court News
'इलाहाबाद है भाई, एक सप्ताह लग जाएगा भांग का नशा उतरने में', बोलकर खिलखिला उठे CJI
'प्रचंड' में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनीं मुर्मू,दिया आत्मनिर्भरता का संदेश
Droupadi Murmu
'प्रचंड' में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनीं मुर्मू,दिया आत्मनिर्भरता का संदेश
स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता में भूकंप के तेज झटके
Kolkata Earthquake
स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता में भूकंप के तेज झटके
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
Arvind Kejriwal
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
assam assembly elections
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम