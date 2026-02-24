SL vs NZ: श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड... सेमीफाइनल की रेस में बने रहने की जंग, कौन किस पर भारी? ये रहा हेड टू हेड रिकॉर्ड

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार को न्यूजीलैंड की टक्कर श्रीलंका के साथ होगी. इस मुकाबले की मेजबानी आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम करेगा. सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए दोनों ही टीमों को हर हाल में इस मैच में जीत दर्ज करनी होगी. न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-8 राउंड का पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था. कीवी टीम को एक प्वाइंट मिला था. ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड का प्रदर्शन दमदार रहा था.

सेमीफाइनल की रेस में बने रहने की जंग

टिम सीफर्ट के बल्ले से लगातार रन निकल रहे हैं. वह 4 मैचों में अब तक 167 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 173 रन बना चुके हैं. वहीं, ग्लेन फिलिप्स भी फॉर्म में लौट चुके हैं. उन्होंने ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में कनाडा के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों में 76 रनों की लाजवाब पारी खेली थी. रचिन रविंद्र बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दे रहे हैं. दूसरी ओर, सुपर-8 राउंड की शुरुआत श्रीलंका ने हार के साथ की है.

पथुम निसांका और कुशल मेंडिस बेहद खतरनाक

इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में टीम को 51 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. श्रीलंका का बैटिंग ऑर्डर बुरी तरह से विफल रहा था और 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी टीम 95 रन बनाकर ढेर हो गई थी. शानदार फॉर्म में चल रहे पथुम निसांका और कुशल मेंडिस से टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी. हालांकि, श्रीलंका के गेंदबाजों का प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ लाजवाब रहा था.

हेड टू हेड रिकॉर्ड

दुनिथ वेल्लालगे ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 26 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए थे. वहीं, दिलशान मदुशंका और महेश तीक्षणा ने दो-दो विकेट अपने नाम किए थे. टी20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच अब तक कुल 28 मुकाबले खेले गए हैं. 16 मैचों में न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की है, जबकि श्रीलंका ने 9 मुकाबले जीते हैं.

कैसी होगी आर प्रेमदासा की पिच?

आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलता है. पिच थोड़ी धीमी है, जिसकी वजह से बॉल बल्ले पर फंसकर आती है. कोलंबो के इस मैदान पर पहली पारी का औसतन स्कोर 144 रन रहा है. वहीं, दूसरी इनिंग में एवरेज स्कोर 129 रन है. न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच होने वाले आगामी मुकाबले में बारिश की आशंका बेहद कम है. हालांकि, मैदान के चारों तरफ बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है.