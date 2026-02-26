T20 World Cup 2026: निकोलस पूरन का ये महारिकॉर्ड टूटना तय...वेस्टइंडीज के लिए Shimron Hetmyer रचेंगे इतिहास

Shimron Hetmyer: टी20 विश्व कप 2026 में कई रिकॉर्ड बने और टूटे हैं. इस एडिशन में निकोलस पूरन वेस्टइंडीज टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन उनका एक रिकॉर्ड इन दिनों चर्चा में है, जो अब टूटने की कगार पर है. इस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम कोई और नहीं बल्कि उनके साथी शिमरोन हेटमायर करने जा रहे हैं. यह वही रिकॉर्ड है, जो टी20 विश्व कप 2024 में पूरन ने छक्कों की बारिश करके अपने नाम किया था. अब हेटमायर एक सिक्स मारते ही इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे.

जिस महारिकॉर्ड की यहां बात हो रही है, वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 47वें मैच में टूट सकता है, जो कुछ ही देर बाद वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है. यह रिकॉर्ड है वेस्टइंडीज के लिए टी20 विश्व कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के मारने का, जिस पर पूरन का कब्जा है. पूरन ने 2024 के टी20 विश्व कप में कुल 17 छक्के ठोके थे. इस बार हेटमायर 17 छक्के लगाकर उनकी बराबरी कर चुके हैं और एक और सिक्स लगाते ही वह पूरन को पीछे छोड़ देंगे.

5 मैचों में 17 छक्के मार चुके हैं हेटमायर

29 साल के बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर इस एडिशन में बेहतरीन फॉर्म में हैं. अब तक 5 मैचों में वह 54.75 की औसत और 185.59 की स्ट्राइक रेट से 219 रन बना चुके हैं. उनके बल्ले से 15 चौके और 17 सिक्स निकले हैं. अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ वह एक छक्का नहीं भी लगा पाए तो सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में भारत के खिलाफ यह रिकॉर्ड पूरा कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी

शिमरोन हेटमायर (वेस्टइंडीज) - 17 सिक्स* (2026) निकोलस पूरन (वेस्टइंडीज) - 17 सिक्स (2024) क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 16 सिक्स (2012) रहमानुल्लाह गुरबाज (अफगानिस्तान) - 16 सिक्स (2024)

टी20 इंटरनेशनल में 97 छक्के लगा चुके हैं हेटमायर

शिमरोन हेटमायर वेस्टइंडीज के लिए अब तक 80 टी20 इंटरनेशनल मैचों की 70 पारियों में लगभग 140 की स्ट्राइक रेट से 1564 रन बना चुके हैं, जिनमें 9 फिफ्टी शामिल हैं. उनके नाम 102 चौके और 97 सिक्स भी दर्ज हैं. अगर वह तीन और छक्के लगा लेते हैं तो 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों के क्लब में भी शामिल हो जाएंगे.

ये भी पढ़ें: T20 WC 2026: Team India पर 19 साल पुराने इस 'श्राप' का खतरा? सुपर 8 में ही हालत हुई खराब... सूर्या ब्रिगेड कर पाएगी चमत्कार?