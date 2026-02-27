Advertisement
trendingNow13124942
Hindi Newsक्रिकेटIND vs WI: अभिषेक या पांड्या नहीं... वेस्टइंडीज में 31 साल के इस क्रिकेटर की दहशत, भारत को दिला देगा सेमीफाइनल का टिकट!

IND vs WI: अभिषेक या पांड्या नहीं... वेस्टइंडीज में 31 साल के इस क्रिकेटर की दहशत, भारत को दिला देगा सेमीफाइनल का टिकट!

T20 World Cup 2026: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर-8 मुकाबला रविवार 1 मार्च को शाम 7 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. यह मुकाबला एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल की तरह ही होगा. इस महामुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वह सीधे सेमीफाइनल में जगह बना लेगी. हारने वाली टीम का सफर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से खत्म हो जाएगा. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 27, 2026, 10:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (BCCI)
Photo Credit (BCCI)

T20 World Cup 2026: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर-8 मुकाबला रविवार 1 मार्च को शाम 7 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. यह मुकाबला एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल की तरह ही होगा. इस महामुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वह सीधे सेमीफाइनल में जगह बना लेगी. हारने वाली टीम का सफर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से खत्म हो जाएगा. टीम इंडिया के पास एक ऐसा खतरनाक खिलाड़ी है, जो वेस्टइंडीज की टीम को इस सुपर-8 मैच में अकेले दम पर तहस-नहस कर सकता है.

वेस्टइंडीज में 31 साल के इस क्रिकेटर की दहशत

सिर्फ इतना ही नहीं यह क्रिकेटर भारत को अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर सेमीफाइनल का टिकट भी दिला सकता है. वेस्टइंडीज की टीम को रविवार को होने वाले सुपर-8 मैच में सबसे ज्यादा खतरा अभिषेक शर्मा या हार्दिक पांड्या से नहीं बल्कि 'चाइनामैन' स्पिनर कुलदीप यादव से होगा. वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुलदीप यादव का बहुत खतरनाक रिकॉर्ड है. वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों में भी कुलदीप यादव को लेकर दहशत है. कप्तान सूर्यकुमार यादव अगर कुलदीप यादव को वेस्टइंडीज के खिलाफ इस मैच में उतार दें तो वह न सिर्फ टीम इंडिया को जीत दिला देंगे बल्कि सेमीफाइनल का टिकट भी दिला देंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

वेस्टइंडीज के खिलाफ T20I में खतरनाक रिकॉर्ड

कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अभी तक 9 टी20 इंटरनेशनल मैचों की 9 पारियों में 13.41 की शानदार गेंदबाजी औसत से 17 विकेट झटके हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैचों में कुलदीप यादव का बेस्ट बॉलिंग फिगर 12 रन देकर 3 विकेट हासिल करना रहा है. कुलदीप यादव ने अभी तक भारत की धरती पर 20 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 27 विकेट हासिल किए हैं.

बेस्ट बॉलिंग फिगर 17 रन देकर 5 विकेट

कुलदीप यादव ने भारत के लिए अभी तक 54 टी20 इंटरनेशनल मैचों की 52 पारियों में 13.74 की घातक गेंदबाजी औसत से 95 विकेट झटके हैं. कुलदीप यादव ने इस दौरान 2 बार पांच विकेट हॉल भी लिए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुलदीप यादव का बेस्ट बॉलिंग फिगर 17 रन देकर 5 विकेट हासिल करना रहा है. कुलदीप यादव अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में 5 और विकेट चटका दें तो वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 100 विकेट भी पूरे कर लेंगे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

एक्साइज पॉलिसी मामला: कोर्ट ने केजरीवाल को आरोप मुक्त क्यों किया? फैसले की अहम बातें
excise policy
एक्साइज पॉलिसी मामला: कोर्ट ने केजरीवाल को आरोप मुक्त क्यों किया? फैसले की अहम बातें
PM मोदी का नेतन्याहू को गले लगाना महबूबा को नहीं आया रास, कहा- देश के लिए अच्छा नहीं
Mehbooba Mufti
PM मोदी का नेतन्याहू को गले लगाना महबूबा को नहीं आया रास, कहा- देश के लिए अच्छा नहीं
समझौते के लिए फिर आमने सामने आएंगे भारत-अमेरिका? टैरिफ पर भाजपा के इस मंत्री का बयान
India-US trade deal
समझौते के लिए फिर आमने सामने आएंगे भारत-अमेरिका? टैरिफ पर भाजपा के इस मंत्री का बयान
क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! चिप बनाने में है बेहद जरूरी
SEMICONDUCTOR CHIP
क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! चिप बनाने में है बेहद जरूरी
'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
Nitish Katara murder case
'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
National News
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
Kerala Story 2
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
'अरविंद जब बरी हो चुके हैं तो...' एक्साइज पॉलिसी मामले में फैसले के बाद बोले अन्ना
Arvind Kejriwal
'अरविंद जब बरी हो चुके हैं तो...' एक्साइज पॉलिसी मामले में फैसले के बाद बोले अन्ना
'इलाहाबाद है भाई, एक सप्ताह लग जाएगा भांग का नशा उतरने में', बोलकर खिलखिला उठे CJI
Supreme Court News
'इलाहाबाद है भाई, एक सप्ताह लग जाएगा भांग का नशा उतरने में', बोलकर खिलखिला उठे CJI
'प्रचंड' में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनीं मुर्मू,दिया आत्मनिर्भरता का संदेश
Droupadi Murmu
'प्रचंड' में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनीं मुर्मू,दिया आत्मनिर्भरता का संदेश