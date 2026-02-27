IND vs WI: अभिषेक या पांड्या नहीं... वेस्टइंडीज में 31 साल के इस क्रिकेटर की दहशत, भारत को दिला देगा सेमीफाइनल का टिकट!

T20 World Cup 2026: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर-8 मुकाबला रविवार 1 मार्च को शाम 7 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. यह मुकाबला एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल की तरह ही होगा. इस महामुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वह सीधे सेमीफाइनल में जगह बना लेगी. हारने वाली टीम का सफर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से खत्म हो जाएगा. टीम इंडिया के पास एक ऐसा खतरनाक खिलाड़ी है, जो वेस्टइंडीज की टीम को इस सुपर-8 मैच में अकेले दम पर तहस-नहस कर सकता है.

वेस्टइंडीज में 31 साल के इस क्रिकेटर की दहशत

सिर्फ इतना ही नहीं यह क्रिकेटर भारत को अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर सेमीफाइनल का टिकट भी दिला सकता है. वेस्टइंडीज की टीम को रविवार को होने वाले सुपर-8 मैच में सबसे ज्यादा खतरा अभिषेक शर्मा या हार्दिक पांड्या से नहीं बल्कि 'चाइनामैन' स्पिनर कुलदीप यादव से होगा. वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुलदीप यादव का बहुत खतरनाक रिकॉर्ड है. वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों में भी कुलदीप यादव को लेकर दहशत है. कप्तान सूर्यकुमार यादव अगर कुलदीप यादव को वेस्टइंडीज के खिलाफ इस मैच में उतार दें तो वह न सिर्फ टीम इंडिया को जीत दिला देंगे बल्कि सेमीफाइनल का टिकट भी दिला देंगे.

वेस्टइंडीज के खिलाफ T20I में खतरनाक रिकॉर्ड

कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अभी तक 9 टी20 इंटरनेशनल मैचों की 9 पारियों में 13.41 की शानदार गेंदबाजी औसत से 17 विकेट झटके हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैचों में कुलदीप यादव का बेस्ट बॉलिंग फिगर 12 रन देकर 3 विकेट हासिल करना रहा है. कुलदीप यादव ने अभी तक भारत की धरती पर 20 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 27 विकेट हासिल किए हैं.

बेस्ट बॉलिंग फिगर 17 रन देकर 5 विकेट

कुलदीप यादव ने भारत के लिए अभी तक 54 टी20 इंटरनेशनल मैचों की 52 पारियों में 13.74 की घातक गेंदबाजी औसत से 95 विकेट झटके हैं. कुलदीप यादव ने इस दौरान 2 बार पांच विकेट हॉल भी लिए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुलदीप यादव का बेस्ट बॉलिंग फिगर 17 रन देकर 5 विकेट हासिल करना रहा है. कुलदीप यादव अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में 5 और विकेट चटका दें तो वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 100 विकेट भी पूरे कर लेंगे.