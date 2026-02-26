NZ vs SL: न्यूजीलैंड के कप्तान ने रचा इतिहास, T20I में बना दिया हार्दिक जैसा दमदार रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले कीवी क्रिकेटर बने

Mitchell Santner: न्यूजीलैंड के टी20I कप्तान मिचेल सैंटनर एक स्टार ऑलराउंडर हैं. वह जितना गेंद से घातक हैं, उतना ही बल्ले से विरोधी टीमों पर भारी पड़ते हैं. इसका नजारा श्रीलंका के खिलाफ सुपर 8 के मुकाबले में दिखा, जिसमें उन्होंने एक कप्तानी पारी खेलकर न सिर्फ श्रीलंका को इस विश्व कप से बाहर किया, बल्कि एक खास मामले में इतिहास भी रच दिया.
Mitchell Santner: टी20 विश्व कप 2026 से श्रीलंका टीम बाहर हो चुकी है. 25 फरवरी की रात सुपर 8 में ग्रुप 2 के तहत खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 61 रनों से बाजी मारी और सेमीफाइनल के लिए अपना दावा सबसे मजबूत कर लिया. कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी. न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 168 रन बनाए, जबकि श्रीलंका 20 ओवर में 8 विकेट पर 107 रन ही बना सकी. न्यूजीलैंड की जीत के हीरो रचिन रवींद्र रहे, जिन्हें 32 रनों की पारी और गेंद से 4 विकेट लेने पर प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.
कीवी टीम के लिए कप्तान मिचेल सैंटनर ने भी कमाल किया. पहले तो उन्होंने 26 गेंदों पर 47 रन बनाए और 4 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट भी लिया. इस शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने एक खास क्लब में एंट्री मार ली है. सैंटनर ने टी20 इंटरनेशनल के इतिहास में जो कमाल कर दिखाया है, वह उनसे पहले दुनिया में सिर्फ 5 खिलाड़ी ही कर पाए थे. वह इस खास क्लब में शामिल होने वाले छठे क्रिकेटर बन गए हैं.
मिचेल सैंटनर न्यूजीलैंड के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिनके नाम टी20I में 1000 से अधिक रन और 100 से अधिक विकेट दर्ज हैं. वहीं पूरी दुनिया में ऐसा कमाल करने वाले वह छठे खिलाड़ी हैं. श्रीलंका के खिलाफ सुपर 8 मुकाबले में जब न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और महज 84 रन पर 6 विकेट गिर गए, तब कप्तान सैंटनर ने पारी संभाली. उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों में 47 रनों की साहसी पारी खेली और टीम का स्कोर 168 तक पहुंचाया. इसी पारी के दम पर उन्होंने टी20 इंटरनेशनल के 132 मैचों में अपने 1021 रन पूरे किए. वह इस फॉर्मेट में गेंद से 127 से ज्यादा विकेट भी ले चुके हैं.
