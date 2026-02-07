T20 World Cup 2026: हलक में आ गई थी जान...फिर फहीम ने किनारे लगाई डूबती नैया...पहला मैच रेंगते हुए जीता पाकिस्तान

T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 का आगाज रोमांचक हुआ है. पहला ही मुकाबला सांसें रोक देने वाला रहा, जिसमें पाकिस्तान रेंगते हुए जीता. नीदरलैंड ने 147 रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए पाकिस्तान टीम की जान हलक में आ गई थी. फिर आखिर में ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने क्रीज पर आकर पाकिस्तान की डूबती नैया को पार लगाया और 3 विकेट से मैच जिताया. इस मैच में पाकिस्तान के बल्लेबाजों की पोल खुल गई.

पाकिस्तान और नीदरैलंड के बीच यह ओपनिंग मुकाबला कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेला गया, जिसमें पास्तान ने 148 रन का टारगेट चेज करने में 7 विकेट गंवा दिए. टीम को 20वें ओवर में जीत नसीब हुई. ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने 11 बॉल पर नाबाद 29 रन की पारी खेली. उन्होंने आखिरी 2 ओवर में 3 छक्के लगाकर मैच पलटा.

पाकिस्तान को यह जीत रेगंते हुए नसीब हुई, क्योंकि फहीम को 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर जीवदान मिला था. उनका कैच ड्रॉप कर दिया गया. इसके बाद उन्होंने मैच जिताया. अगर वो कैच नीदरलैंड ले लेता तो पाक की हार तय मानी जा रही थी.

Add Zee News as a Preferred Source

पाक बैटर्स की खुली पोल

इस मुकाबले में ओपनर साहिबजादा फरहान ने 31 बॉल पर 47 रन बनाए, जबकि साइम अयूब ने 13 बॉल पर 14 रन किए. बाकी के बल्लेबाज फ्लॉप रहे. नीदरलैंड ने कसी हुई बॉलिंग के दम पर मैच को रोमांचक बनाया. 10 ओवर के बाद उसने बैक-टू-बैक विकेट निकालकर पाकिस्तान के होश उड़ा दिए. हालांकि आखिर में जीत पाकिस्तान के खाते में गई.

कैसे रोमांचक बन गया ये मुकाबला?

148 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने धमाकेदार अंदाज में शुरुआत की थी. टीम ने पहले 11 ओवर में 2 विकेट खोकर 98 रन बना दिए थे. आखिरी 54 बॉल पर 50 रन चाहिए थे. यहां से लगा कि पाक आसानी से मैच जीत रहा है, लेकिन नीदरलैंड ने 12वें ओवर से दवाब बनाया.

12वें ओवर में नीदरलैंड ने वापसी की थी

12वनें ओवर में पॉल वैन मीकेरेन 2 विकेट निकालते हुए मेडन ओवर डाला. उन्होंने 47 रन बनाकर खेल रहे साहिबजादा फरहान और उस्तान खान को चलता किया. यहीं से पाक दवाब में आ गई. टीम ने बैक टू बैक विकेट खोए. 16 ओवर तक पाक का स्कोर सिर्फ 114 रन हुआ और उसके 6 विकेट गिर गए. 17वें ओवर की पहली गेंद पर 7वां झटका लगा और ओवर खत्म होने तक स्कोर 115 पर 7 विकेट था. अब आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए 33 रन चाहिए थे. 18वें ओवर में 4 रन बने और अब 12 बॉल पर 29 रनों की दरकार थी.

आखिरी 2 ओवर में पलटा मैच

पाक को आखिरी 2 ओवर में 29 रन बनाने थे और हाथ में 3 विकेट थे. 19वें ओवर की पहली गेंद पर फहीम ने छक्का मारा. अगली बॉल पर उन्हें जीवनदान मिला. फिर उन्होंने तीसरी बॉल पर 6, चौथी डॉट, 5वीं पर छक्का और छठी बॉल रप चौका मारकर कुल 24 रन बटोरे और मैच पलट दिया. फिर आखिरी ओवर की तीसरी बॉल पर चौका लगाकर जीत दिलाई. इस तरह पाकिस्तान ने रेंगते हुए यह मैच जीता, क्योंकि पहले 10 ओवर के बाद पाकिस्तान आसानी से मैच जीत रही थी.

नीदरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 19.5 ओवर में 147 रन बनाए थे. टीम के लिए कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने 29 बॉल पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 37 रन बनाए. उनके अलावा ओपनर माइकल लेविट ने 24, बास डी लीडे ने 30 रनों का योगदान दिया. पाकिस्तान के लिए सलमान मिर्जा ने 3, जबकि मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद और साइम अयूब ने 2-2 विकेट निकाले. एक विकेट शाहीन शाह अफरीदी के खाते में गया. पाक की जीत के हीरो फहीम अशरफ रहे, जिन्होंने 11 बॉल पर 29 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली.

ये भी पढ़ें: VIDEO: कैच हो तो ऐसा...बाबर-शाहीन ने मिलकर बाउंड्री पर लपका हैरतअंगेज कैच, बार-बार देखने पर मजबूर हो रहे फैंस