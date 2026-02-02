टी20 वर्ल्ड कप 2026: पाकिस्तान ने किया बॉयकॉट, अब भारत को कैसे वॉकओवर मिलेगा? ये रहा पूरा गणित

Advertisement
T20 World Cup 2026: भारत और पाकिस्तान को 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में एक-दूसरे का सामना करना है. दोनों टीमों के बीच इस मुकाबले को हर ICC इवेंट का सबसे ज्यादा इंतजार वाला मैच माना जाता है. हालांकि, पाकिस्तान सरकार की घोषणा के बाद इस बड़े मुकाबले के भविष्य पर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

Feb 02, 2026
T20 World Cup 2026: भारत और पाकिस्तान को 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में एक-दूसरे का सामना करना है. दोनों टीमों के बीच इस मुकाबले को हर ICC इवेंट का सबसे ज्यादा इंतजार वाला मैच माना जाता है. हालांकि, पाकिस्तान सरकार की घोषणा के बाद इस बड़े मुकाबले के भविष्य पर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने का फैसला किया है. अगर पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैदान पर नहीं उतरता है, तो ICC के नियमों के तहत मैच को फॉरफिट माना जाएगा.

पाकिस्तान ने किया बॉयकॉट

पाकिस्तान के भारत के खिलाफ ग्रुप A मैच का बॉयकॉट करने के फैसले से अब इस बात पर ध्यान गया है कि ICC के खेलने के नियमों के तहत ऐसी स्थिति को कैसे हैंडल किया जाता है और वॉकओवर पाने के लिए भारत को क्या करना होगा. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बॉयकॉट का ऐलान किया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान टीम को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन वह 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले मैच में 'मैदान पर नहीं उतरेगी'.

अब भारत को कैसे वॉकओवर मिलेगा?

पाकिस्तान के खिलाड़ी, जिन्हें बाकी टी20 वर्ल्ड कप में खेलने की इजाजत है, उन्हें भी इस फैसले के बारे में उसी सरकारी कम्युनिकेशन से पता चला. ICC के खेलने की शर्तों के तहत, सिर्फ इसलिए वॉकओवर नहीं दिया जाता कि कोई टीम यह घोषणा कर दे कि वह नहीं खेलेगी. मैच को आधिकारिक तौर पर फॉरफिट घोषित करने के लिए, एक टीम की तय समय पर टॉस के लिए वेन्यू पर गैर मौजूदगी जरूरी है. अगर ऐसा नहीं होता है तो मैच को तय शेड्यूल के हिसाब से ही माना जाता है. नतीजतन, भारत को मैच के दिन की सभी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से उम्मीद है कि वे समय पर ग्राउंड पर पहुंचेंगे और तय समय पर टॉस के लिए बाहर आएंगे.

भारत को कैसे मिलेंगे दो पॉइंट?

अगर पाकिस्तान टॉस के लिए नहीं आता है, तो मैच रेफरी औपचारिक रूप से भारत को वॉकओवर दे देंगे, जिससे ग्रुप स्टैंडिंग में भारत को दो पॉइंट मिलेंगे. इसलिए भारत की तैयारियां भी सामान्य मैच की तरह ही होंगी. न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों के मुताबिक, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कन्फर्म किया है कि टीम श्रीलंका जाएगी, शेड्यूल के हिसाब से ट्रेनिंग करेगी, मैच से पहले होने वाली जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेगी और मैच के दिन आर प्रेमदासा स्टेडियम में रिपोर्ट करेगी. सिर्फ मैच रेफरी के पास ही गेम रद्द करने और वॉकओवर कन्फर्म करने का अधिकार है.

भारत को मैच विजेता घोषित कर दिया जाएगा

इस बीच, ICC ने पाकिस्तानी सरकार के बयान को मान लिया है, लेकिन कहा है कि वह अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) से ऑफिशियल कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहा है. अपने जवाब में, ICC ने कहा कि चुनिंदा भागीदारी को ग्लोबल टूर्नामेंट के सिद्धांतों के साथ मिलाना मुश्किल है, जो निष्पक्षता, निरंतरता और खेल की ईमानदारी पर आधारित हैं. ICC ने यह भी चेतावनी दी कि इस तरह के कदम के पाकिस्तान क्रिकेट पर बड़े असर हो सकते हैं. जब तक मैच के दिन से पहले पाकिस्तान का रुख नहीं बदलता, नतीजा एक ही पल पर निर्भर करेगा कि क्या उनकी टीम टॉस के लिए आती है. अगर वे नहीं आते हैं, तो ICC के नियमों के अनुसार, बिना एक भी गेंद फेंके भारत को मैच विजेता घोषित कर दिया जाएगा.

