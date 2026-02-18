बाबर आजम की गजब बेइज्जती, नामीबिया के खिलाफ बैटिंग का नहीं मिला मौका, टीम मैनेजमेंट ने नहीं दिया भाव

पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में नामीबिया को 200 रन का टारगेट दिया है. पाकिस्तान के नामीबिया के खिलाफ बड़ा टोटल बनाने की एक वजह यह भी थी कि बाबर आजम कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में बैटिंग करने नहीं आए. नंबर चार पर उतारे गए पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा और हेड कोच माइक हेसन ने बाबर को बैटिंग के लिए नहीं भेजा.

बाबर आजम की गजब बेइज्जती

बाबर आजम से नंबर चार पर पारी को संभालने और खराब फॉर्म से निपटने की उम्मीद थी, जिनसे पाकिस्तान को पहले भी बड़ी दिक्कतें हुई हैं. नामीबिया के खिलाफ यह मैच पाकिस्तान के लिए सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने के लिए यह एक जरूरी मुकाबला था. माइक हेसन और सलमान आगा ने तय किया कि बाबर आजम को बेंच पर रखना और दूसरे अटैकिंग बैट्समैन को उससे आगे भेजना सबसे अच्छा है.

नामीबिया के खिलाफ बैटिंग का नहीं मिला मौका

पाकिस्तान ने 13वें ओवर में सलमान आगा के रूप में अपना दूसरा विकेट खो दिया. यह जानते हुए कि पाकिस्तानी टीम के लिए यह जोर लगाने का समय है. बाबर आजम को नंबर 4 पर नहीं भेजा गया. इसके बजाय, ख्वाजा नफे को प्रमोट किया गया. जब वह 5 (5) रन बनाकर भी कोई खास असर नहीं डाल सके, तब भी बाबर को नहीं भेजा गया. इसके बजाय, शादाब खान बीच में साहिबजादा फरहान के साथ आए.

पाकिस्तान ने नामीबिया को 200 रन का टारगेट दिया

बता दें कि साहिबजादा फरहान की शतकीय पारी के दम पर पाकिस्तान ने नामीबिया को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 35वें मुकाबले में जीत के लिए 200 रन का टारगेट दिया है. सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी पाकिस्तानी टीम ने निर्धारित ओवरों में 3 विकेट खोकर 199 रन बनाए. इस टीम को साहिबजादा फरहान ने सईम अयूब के साथ मिलकर शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने पहले विकेट के लिए 5.1 ओवरों में 40 रन की साझेदारी की. सईम 12 गेंदों में 2 चौकों के साथ 14 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद सलमान आगा ने साहिबजादा फरहान के साथ दूसरे विकेट के लिए 42 गेंदों में 67 रन की साझेदारी की. लमान आगा 23 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे.