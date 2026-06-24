Pakistan Women's Team T20 World Cup Controversy: इंग्लैंड में खेले जा रहे आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर भूचाल आ गया है. मैदान पर लगातार 4 मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पाकिस्तानी महिला टीम के ड्रेसिंग रूम से जो खबरें आ रही हैं, वे बेहद चौंकाने वाली हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, टीम के भीतर गुटबाजी चरम पर है और माहौल काफी तनावपूर्ण है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान टीम की कप्तान फातिमा सना और टीम के मेंटोर व मुख्य कोच वहाब रियाज के बीच टीम चयन और अनुशासन को लेकर भारी मतभेद पैदा हो गए हैं. इस पूरे विवाद के केंद्र में सीनियर खिलाड़ी आलिया रियाज (Aliya Riaz) और उनके पति का नाम सामने आ रहा है. उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने इन खबरों का न तो खंडन किया है और न ही पुष्टि की है, लेकिन सोशल मीडिया और मुख्यधारा के मीडिया पर कई पोस्ट और रिपोर्ट टीम के भीतर मचे घमासान की ओर इशारा कर रही हैं.
मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक, बांग्लादेश के खिलाफ बेहद महत्वपूर्ण मैच से पहले कप्तान फातिमा सना और सीनियर बल्लेबाज आलिया रियाज के बीच तीखी बहस हुई. कप्तान फातिमा ने सख्त अनुशासन प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए आलिया रियाज के कमरे में उनके पति अली यूनिस (जो पूर्व दिग्गज वकार यूनिस के छोटे भाई हैं) के रुकने पर कड़ा ऐतराज जताया. सना के इस रुख के बाद अली यूनिस को होटल के कमरे से जाना पड़ा.
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ मैच से ठीक एक दिन पहले आलिया रियाज टीम का अभ्यास (प्रैक्टिस सेशन) छोड़कर अपने पति के साथ घूमने चली गई थीं. इस अनुशासनहीनता के बाद कप्तान फातिमा बांग्लादेश के खिलाफ मैच में आलिया रियाज को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखना चाहती थीं, लेकिन टीम मेंटोर वहाब रियाज ने अपनी मनमानी करते हुए आलिया को टीम में चुन लिया. नतीजा यह हुआ कि आलिया रियाज मैच में पूरी तरह फ्लॉप रहीं और पाकिस्तान वह मुकाबला भी हार गया.
बांग्लादेश से मिली इस शर्मनाक शिकस्त के बाद कप्तान फातिमा सना का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उन्होंने पूरी टीम और स्टाफ के सामने वहाब रियाज को खरी-खोटी सुनाते हुए कहा कि 'इस हार के लिए सीधे तौर पर आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप टीम में अनुशासन प्रोटोकॉल लागू करने में पूरी तरह नाकाम रहे.'
एक तरफ जहां पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान के बाहर रेस्तरां में खाना खाने और तफरीह करने के वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रही हैं, वहीं मैदान पर उनका प्रदर्शन बदतर रहा है. विश्व कप के 4 मैचों में पाकिस्तान की टीम एक बार भी 130 रनों का आंकड़ा पार नहीं कर सकी और चारों मैच हार गई. यह बेहद शर्मनाक प्रदर्शन रहा है. इस विश्व कप से ठीक पहले आयरलैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई त्रिकोणीय सीरीज में भी पाकिस्तान का खाता तक नहीं खुला था.
पाकिस्तान के पूर्व पुरुष कप्तान राशिद लतीफ ने एक पॉडकास्ट में महिला टीम की इस बदहाली पर सवाल उठाते हुए कहा, 'हमारी महिला टीम कई सालों से सक्रिय है, लेकिन हमें सोचना होगा कि हर आईसीसी इवेंट में हमारा ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है?' आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं कि पिछले 5 आईसीसी टूर्नामेंटों में पाकिस्तान ने 20 मैच हारे हैं और सिर्फ 3 मैचों में जीत हासिल की है. ये आंकड़े बता रहे हैं कि बड़े मंच पर पाकिस्तान टीम कितनी बड़ी फिसड्डी साबित होती है.