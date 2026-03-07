T20 World Cup Prize Money: टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर कितने रूपये मिलेंगे? वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और IPL की प्राइज मनी से कितना अंतर?

T20 World Cup 2026 Prize Money: भारतीय क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंच गई है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया का सामना न्यूजीलैंड से होगा. सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को परास्त किया था. फाइनल से न सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन तय होगा, बल्कि यह भी तय होगा कि टूर्नामेंट की प्राइज मनी का बड़ा हिस्सा कौन घर ले जाएगा. टीम इंडिया ने 2024 में खिताब जीता था और न्यूजीलैंड की टीम 2021 के बाद दूसरी बार फाइनल में उतरेगी. उसे ऑस्ट्रेलिया ने 5 साल पहले खिताबी मुकाबले में हरा दिया था.

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए कुल 13.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (120 करोड़ रुपये से ज्यादा) के प्राइज पूल की घोषणा की है. यह 2024 टूर्नामेंट की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत ज्यादा है. भारत और श्रीलंका में हो रहे इस इवेंट के साथ मजबूत ब्रॉडकास्टिंग डील और स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू ने कुल प्राइज फंड में काफी बढ़ोतरी की है.

विजेत और उपविजेता के लिए बड़े इनाम

ट्रॉफी उठाने वाली टीम को 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 27.48 करोड़ रुपये) मिलेंगे. वहीं, उपविजेता को 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 14.65 करोड़ रुपये) मिलेंगे. इसका मतलब है कि भारत जीते या न्यूजीलैंड, दोनों टीमों को अच्छी-खासी प्राइज मनी पक्की है. हालांकि, चैंपियन को न सिर्फ ज्यादा रुपये मिलेंगे, बल्कि टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनने का सम्मान भी मिलेगा.

साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को कितने रूपये मिले?

आईसीसी ने यह पक्का किया है कि टूर्नामेंट के बाद के स्टेज में पहुंचने वाली टीमों को भी अच्छी रकम मिले. सेमीफाइनल में हारने वाली साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीम को भी 790,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 7.24 करोड़ रुपये) मिले हैं. सुपर-8 तक पहुंचने वाली टीमों को 380,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹3.48 करोड़) मिले हैं.

ग्रुप-स्टेज टीमों के लिए प्राइज मनी

टूर्नामेंट में कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया. ग्रुप स्टेज में बाहर होने वाली टीमों को भी $250,000 (लगभग ₹2.29 करोड़) मिले हैं. इससे यह पक्का होगा कि कोई भी टीम खाली हाथ न जाए.

वनडे वर्ल्ड कप 2023 में प्राइज मनी कितनी थी?

2023 वनडे वर्ल्ड कप में कुल प्राइज पूल 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 83 करोड़ रुपये) का था. विजेता ऑस्ट्रेलिया को 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 33 करोड़ रुपये) और उपविजेता भारत को 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 16 करोड़ रुपये) मिले थे.

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और आईपीएल 2025 के विजेता को कितने रुपये?

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विजेता भारत को 2.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 19.5 करोड़ रुपये) मिले थे. वहीं, 2025 आईपीएल में चैंपियन टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 20 करोड़ मिले थे. वहीं, उपविजेता पंजाब किंग्स को 12.5 करोड़ रुपये मिले थे.