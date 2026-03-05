T20 World Cup 2026: 463 रन और बदल गया 19 साल का इतिहास...फिन एलन-टिम साइफर्ट की जोड़ी ने कर दिखाया सबसे बड़ा करिश्मा

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup 2026: 463 रन और बदल गया 19 साल का इतिहास...फिन एलन-टिम साइफर्ट की जोड़ी ने कर दिखाया सबसे बड़ा करिश्मा

Tim Seifert and Finn Allen: टी20 विश्व कप 2026 एडिशन रिकॉर्ड ब्रेकर रहा है. इस बार सबसे ज्यादा छक्के, सबसे ज्यादा शतक लगने के साथ कई कीर्तिमान बने. अब फिन एलन और टिम साइफर्ट की जोड़ी ने सबसे सफल और घातक जोड़ी बनकर 19 साल का इतिहास बदलकर रख दिया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 05, 2026, 09:10 AM IST
फोटो क्रेडिट- (x/@CricinfoHindi)
फोटो क्रेडिट- (x/@CricinfoHindi)

Tim Seifert and Finn Allen: टी20 विश्व कप 2026 में अगर किसी ओपनिंग जोड़ी का सबसे ज्यादा खौफ है तो वो फिन एलन और टिम साइफर्ट की जोड़ी है, जिसके दम पर न्यूजीलैंड ने फाइनल में जगह बनाई है. 4 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर इस जोड़ी ने एक बार फिर तबाही मचाई और साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से रौंद दिया. 170 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए इस जोड़ी ने पहली गेंद से चौके-छक्कों की बारिश की और 12.1 ओवर में टारगेट चेज कर लिया. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 117 रनों की साझेदारी हुई, जिसके दम पर इस जोड़ी ने इतिहास रच दिया है. टी20 विश्व कप के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ, वो इस जोड़ी ने कर दिखाया है.

फिन एलन और साइफर्ट की जोड़ी अब टी20 विश्व कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली जोड़ी बन चुकी है. इस बार दोनों मिलकर 463 रन बना चुके हैं. दोनों ने रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया. दोनों ने साल 2024 में 446 रन जोड़े थे. फिन एलन-टिम साइफर्ट ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर रिकॉर्ड बुक में खलबली मचा दी है.

170 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड के लिए फिन एलन ने 33 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए, जो टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी है, जबकि साइफर्ट ने 33 गेंदों में 58 रन की तेज पारी खेली. दोनों ने मिलकर अफ्रीकी टीम को बैकफुट पर रखा और टीम की जीत की कहानी लिख दी.

फिन एलन ने इस एडिशन में कितने रन बनाए?

फिन एलन ने इस एडिशन के 7 मैचों में 57.80 की शानदार औसत और 203.52 के स्ट्राइक रेट के साथ 289 रन बनाए हैं. वो सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में फिलहाल तीसरे नंबर पर हैं. इस बैटर ने अब तक 24 चौके और रिकॉर्ड 20 छक्के जड़े हैं.

टिम साइफर्ट ने टी20 विश्व कप 2026 में क्या किया?

वहीं टिम साइफर्ट इस एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर्स की लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं. इस खिलाड़ी ने 7 मैचों में 45.67 की औसत और 161.18 के स्ट्राइक रेट से 274 रन जुटाए हैं. वो अब तक 32 चौके और 11 छक्के मार चुके हैं.

अब खिताब से सिर्फ 1 कदम दूर

न्यूजीलैंड की टीम इस एडिशन में कमाल का प्रदर्शन कर रही है. इसके पीछे फिन एलन और टिम साइफर्ट की जोड़ी एक बड़ी वजह है. दोनों ओपनर फॉर्म में हैं और टीम को तेज शुरुआत दिलाते हैं. इन दोनों ने साबित कर दिखाया कि मॉडर्न टी20 में ओपनिंग पार्टनरशिप कितनी अहम हो सकती है. अब दोनों चाहेंगे कि फाइनल में भी इसी तरह का धमाका करें. देखना होगा कि कीवियों के सामने भारत या इंग्लैंड में से कौन सी टीम होगी.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

