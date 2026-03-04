SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका की जीत का इशारा कर रहे ये 5 आंकड़े....हर मामले में कीवियों से आगे है मार्करम की सेना

SA vs NZ Semifinal: टी20 विश्व कप 2026 आखिरी पड़ाव पर आ खड़ा हुआ है. पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर होगा. शाम 7 बजे से शुरू होने वाले इस मुकाबले का मंच तैयार हो गया है. यह भिड़ंत इसलिए भी रोमांचक है, क्योंकि एक तरफ इस एडिशन की अजेय दक्षिण अफ्रीका की टीम है, तो दूसरी तरफ नॉकआउट मैचों की माहिर न्यूजीलैंड खड़ी है. आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि एडेन मार्करम की सेना हर मोर्चे पर कीवियों से आगे दिख रही है. हमने उन 5 प्वाइंट को इकट्ठा किया है, जो इस महाजंग की दिशा तय कर रहे हैं.

अफ्रीका की जीत की ओर इशारा कर रहे ये 5 प्वाइंट

1. अजेय है साउथ अफ्रीका

टी20 विश्व कप 2026 में साउथ अफ्रीका अजेय है. मार्करम की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने इस वर्ल्ड कप में अब तक एक भी मैच नहीं गंवाया है, जबकि न्यूजीलैंड हार और जीत दोनों का स्वाद चखकर यहां पहुंची है. इस सीजन अफ्रीकी टीम सुपर 8 में न्यूजीलैंड को हरा चुकी है.

2. पावरप्ले में बढ़िया बॉलिंग

दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पावरप्ले में न्यूजीलैंड से कहीं ज्यादा बेहतर रही है. कीवी टीम ने जहां शुरुआती 6 ओवरों में सिर्फ 8 शिकार किए हैं, तो वहीं अफ्रीका ने 15.95 की शानदार औसत से 21 विकेट चटकाकर विपक्षी टीमों की कमर तोड़ी है.

3. तेजी से रन बनाने के मामले में अफ्रीका आगे

बल्लेबाजी के मामले में मिडिल ओवर्स (9.65) और डेथ ओवर्स (10.67) दोनों ही फेज में दक्षिण अफ्रीका का रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर है, कीवी टीम ने मिडिल ओवर में 9.61 की नेट रन रेट से रन बनाए हैं, जबकि मिडिल फेज में 9.2 का नेट रन रेट है.

कीवी टीम अफ्रीका के 10.67 नेट रन रेट से डेथ ओवर्स में रन किए हैं. कीवी आखिरी के ओवरों में 10.52 के रन रेट के साथ पिछड़ती नजर आ रही है. यह बात अफ्रीका के प्लस प्वाइंट में जाती है.

4. वर्ल्ड कप में कभी नहीं हारा अफ्रीका

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में न्यूजीलैंड आज तक कभी भी दक्षिण अफ्रीका को नहीं हरा पाया है. इन दोनों टीमों के बीच 4 मुकाबले हुए हैं और चारों में दक्षिण अफ्रीका ने बाजी मारी है.

5. हेड-टू-हेड में दबदबा

दोनों टीमों के बीच कुल टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की बात करें तो 19 बार टक्कर हुई है. इसमें भी दक्षिण अफ्रीका ने 12 मैच जीतकर अपना वर्चस्व कायम रखा है, जबकि न्यूजीलैंड के हिस्से केवल 7 जीत आई हैं.

