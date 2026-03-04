Advertisement
trendingNow13129558
Hindi Newsक्रिकेटSA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका की जीत का इशारा कर रहे ये 5 आंकड़े....हर मामले में कीवियों से आगे है मार्करम की सेना

SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका की जीत का इशारा कर रहे ये 5 आंकड़े....हर मामले में कीवियों से आगे है मार्करम की सेना

SA vs NZ Semifinal: इन दिनों टी20 विश्व कप 2026 की धूम है. 4 मार्च यानी आज पहला सेमीफाइनल होने जा रहा है. दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली यह भिड़ंत आंकड़ों के लिहाज से बेहद रोमांचक नजर आ रही है. 5 ऐसे प्वाइंट हैं, जो अफ्रीकी टीम को फाइनल का टिकट मिलने का इशारा कर रहे हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 04, 2026, 07:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट (x/@StarSportsIndia)
फोटो क्रेडिट (x/@StarSportsIndia)

SA vs NZ Semifinal: टी20 विश्व कप 2026 आखिरी पड़ाव पर आ खड़ा हुआ है. पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर होगा. शाम 7 बजे से शुरू होने वाले इस मुकाबले का मंच तैयार हो गया है. यह भिड़ंत इसलिए भी रोमांचक है, क्योंकि एक तरफ इस एडिशन की अजेय दक्षिण अफ्रीका की टीम है, तो दूसरी तरफ नॉकआउट मैचों की माहिर न्यूजीलैंड खड़ी है. आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि एडेन मार्करम की सेना हर मोर्चे पर कीवियों से आगे दिख रही है. हमने उन 5 प्वाइंट को इकट्ठा किया है, जो इस महाजंग की दिशा तय कर रहे हैं.

अफ्रीका की जीत की ओर इशारा कर रहे ये 5 प्वाइंट

1. अजेय है साउथ अफ्रीका

टी20 विश्व कप 2026 में साउथ अफ्रीका अजेय है. मार्करम की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने इस वर्ल्ड कप में अब तक एक भी मैच नहीं गंवाया है, जबकि न्यूजीलैंड हार और जीत दोनों का स्वाद चखकर यहां पहुंची है. इस सीजन अफ्रीकी टीम सुपर 8 में न्यूजीलैंड को हरा चुकी है.

2. पावरप्ले में बढ़िया बॉलिंग

दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पावरप्ले में न्यूजीलैंड से कहीं ज्यादा बेहतर रही है. कीवी टीम ने जहां शुरुआती 6 ओवरों में सिर्फ 8 शिकार किए हैं, तो वहीं अफ्रीका ने 15.95 की शानदार औसत से 21 विकेट चटकाकर विपक्षी टीमों की कमर तोड़ी है.

Add Zee News as a Preferred Source

3. तेजी से रन बनाने के मामले में अफ्रीका आगे

बल्लेबाजी के मामले में मिडिल ओवर्स (9.65) और डेथ ओवर्स (10.67) दोनों ही फेज में दक्षिण अफ्रीका का रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर है, कीवी टीम ने मिडिल ओवर में  9.61 की नेट रन रेट से रन बनाए हैं, जबकि मिडिल फेज में 9.2 का नेट रन रेट है.  
कीवी टीम अफ्रीका के 10.67 नेट रन रेट से डेथ ओवर्स में रन किए हैं. कीवी आखिरी के ओवरों में 10.52 के रन रेट के साथ पिछड़ती नजर आ रही है. यह बात अफ्रीका के प्लस प्वाइंट में जाती है.

4. वर्ल्ड कप में कभी नहीं हारा अफ्रीका

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में न्यूजीलैंड आज तक कभी भी दक्षिण अफ्रीका को नहीं हरा पाया है. इन दोनों टीमों के बीच 4 मुकाबले हुए हैं और चारों में दक्षिण अफ्रीका ने बाजी मारी है.

5. हेड-टू-हेड में दबदबा

दोनों टीमों के बीच कुल टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की बात करें तो 19 बार टक्कर हुई है. इसमें भी दक्षिण अफ्रीका ने 12 मैच जीतकर अपना वर्चस्व कायम रखा है, जबकि न्यूजीलैंड के हिस्से केवल 7 जीत आई हैं.

ये भी पढ़ें: रिंकू सिंह के बाद अब इस दिग्गज क्रिकेटर के सिर से उठा पिता का साया, बीच में ही छोड़ा वर्ल्ड कप, सेमीफाइनल के दिन होगा अंतिम संस्कार

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

SA vs NZ

Trending news

'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
Kerala High Court
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
Bomb Threat Emails Mastermind Arrested
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
iran israel war
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
holi celebration
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
Assam assembly election 2026
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
Punjab
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
'हालात न बिगड़ने दें...,' खामेनेई की मौत के बाद सुलगा कश्मीर, CM ने की लोगों से अपील
Jammu-kashmir
'हालात न बिगड़ने दें...,' खामेनेई की मौत के बाद सुलगा कश्मीर, CM ने की लोगों से अपील
दुबई में हनीमून मनाने पहुंचा, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! वापस आए भारतीयों के हाल
israel iran conflict
दुबई में हनीमून मनाने पहुंचा, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! वापस आए भारतीयों के हाल
नितिन नवीन-राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, BJP ने जारी किए 9 कैंडिडेट्स के नाम; देखें
bjp list
नितिन नवीन-राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, BJP ने जारी किए 9 कैंडिडेट्स के नाम; देखें
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
Tamil Nadu news
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?