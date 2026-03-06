'फाइनल में शतक ठोकेंगे संजू, भारत जीतेगा टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी', अचानक किसने की ये बड़ी भविष्यवाणी?

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया के धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में शतक ठोकेंगे. सिर्फ इतना ही नहीं भारत टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी भी जीतेगा. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच से पहले अचानक संजू सैमसन के बचपन के कोच ने ये बड़ी भविष्यवाणी कर दी है. बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने संजू सैमसन की तूफानी पारी के दम पर 7 रन से जीत दर्ज की. इसी के साथ टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बना ली. 89 रन की शानदार पारी के लिए सैमसन को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

'फाइनल में शतक ठोकेंगे संजू'

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल में संजू सैमसन ने 42 गेंदों में 7 छक्कों और 8 चौकों के साथ 89 रन की पारी खेली. इस बीच उन्होंने ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 45 गेंदों में 97 रन की साझेदारी की. टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में संजू सैमसन के परफॉर्मेंस पर संजू सैमसन के बचपन के कोच कहते हैं, 'पिछले दो मैचों में, संजू सैमसन की बैटिंग शानदार थी. मैं शतक की दुआ कर रहा था, और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने फाइनल के लिए इसे बचाकर रखा है और वह बड़ा स्कोर बनाएंगे.'

'भारत पक्का चैंपियन बनेगा'

संजू सैमसन के बचपन के कोच ने कहा, 'वह गेंदबाजों के गेम-प्लान को समझने की कोशिश कर रहे हैं. वह जो भी करते हैं, वह टीम इंडिया के लिए कर रहे हैं. उन्होंने रिस्क लिया क्योंकि वह टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं. मुझे लगता है कि भारत पक्का चैंपियन बनेगा. मेरा मानना ​​है कि उनमें अभी भी 6-7 साल का इंटरनेशनल क्रिकेट बाकी है. तो, शायद यह उनके लिए आखिरी टी20 वर्ल्ड कप नहीं है, कुछ और वर्ल्ड कप जीतना बहुत अच्छा होगा.'

संजू सैमसन ने की विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी

संजू सैमसन ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के दौरान महज 26 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने इस मैच में 42 गेंदों का सामना करते हुए 7 छक्कों और 8 चौकों के साथ 89 रन बनाकर विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में भारत की ओर से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय खिलाड़ियों की फेहरिस्त में संयुक्त रूप से नंबर-1 बन गए हैं. उनसे पहले विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2016 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध 89 रन की नाबाद पारी खेली थी.