'ये अवॉर्ड मुझे नहीं, उसे मिलना चाहिए' मैच के बाद संजू सैमसन के एक बयान ने जीता करोड़ों भारतीयों का दिल, इस खिलाड़ी को बताया 'असली हीरो'

Sanju Samson heartwarming statement on Jasprit Bumrah: इन दिनों टी20 विश्व कप 2026 की धूम है. टीम इंडिया फाइनल में एंट्री कर चुकी है. भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रनों से हराया. टीम इंडिया की जीत के हीरो संजू सैमसन रहे, जिन्होंने 42 गेंदों में 89 रन बनाए. हालांकि संजू ने खुद को हीरो नहीं माना, उन्होंने उस खिलाड़ी को जीत का पूरा क्रेडिट दिया, जिसके एक ओवर ने मैच का रुख पलट दिया और टीम को फाइनल का टिकट दिलाने में अहम रोल अदा किया.

ये कोई और नहीं बल्कि जसप्रीत बुमराह हैं. बुमराह ने सेमीफाइनल में 4 ओवरों में भले ही सिर्फ एक विकेट निकाला, लेकिन वो किफायती रहे. उन्होंने सिर्फ 33 रन दिए और 18वां क्रूशियल ओवर सिर्फ 6 रनों का निकाल दिया. इसी ओवर ने टीम इंडिया की झोली में जीत डाल दी.

संजू सैमसन ने सुपर 8 के आखिरी मैच में 50 बॉल पर 10 चौके और 4 छक्के लगाकर नाबाद 97 रन बनाए थे. फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 42 बॉल पर 7 छक्के और 8 चौके लगाकर 89 रन ठोके. दोनों मैचों में इस बेहतरीन बैटिंग के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. मुकाबले के बाद अवॉर्ड लेने पहुंचे संजू ने अपने एक बयान से करोड़ों भारतीय फैंस का दिल जीत लिया. प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद संजू सैमसन ने कहा कि यह अवॉर्ड जसप्रीत बुमराह को मिलना चाहिए था.

क्या बोले बुमराह?

संजू सैमसन ने बुमराह को जीत का असली हीरो बताते हुए कहा, 'इस जीत का पूरा श्रेय बुमराह को जाता है. वो वन्स इन ए जेनरेशन गेंदबाज हैं. मुझे लगता है कि ये पुरस्कार उन्हीं को मिलना चाहिए. अगर वहां बुमराह नहीं होते तो मैं यहां नहीं खड़ा होता. यहां खेलना अविश्वसनीय अनुभव है. जिस तरह से हमने और ईशान ने बल्लेबाजी की, हम जानते थे कि 250 रन बनने चाहिए.'

मैच का लेखा जोखा

दरअसल, भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 253 रन बनाए थे. इंग्लैंड आखिर तक लड़ी और 7 विकेट खोकर 246 रन बना दिए. वानखेड़े के मैदान पर हुए इस मुकाबले में रनों की जमकर बरसात हुई. दोनों टीमों ने मिलकर कुल 499 रन बनाए. यह किसी भी टी20 विश्व कप के मुकाबलों में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड है. भारत के लिए सैमसन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 89 रन की दमदार पारी खेली. उन्होंने 42 बॉल पर 8 चौके और 7 छक्के ठोके. फिर इंग्लैंड के लिए जेकब बेथेल ने 48 बॉल पर 7 छक्के और 8 चौके लगाकर 105 रन बनाए.

बुमराह ने कैसे पलटा मैच?

वानखेड़े के मैदान पर जब सभी बॉलर्स को मार पड़ रही थी, तब बुमराह का जलवा दिखा. उनके सामने इंग्लैंड के बैटर बेबस दिखे. उन्होंने चार ओवर में केवल 33 रन खर्च किए और एक महत्वपूर्ण विकेट लिया, जो हैरी ब्रूक का था. आखिरी 3 ओवर में इंग्लिश टीम को जीत के लिए 45 रन चाहिए थे. 18वां ओवर बुमराह ने सिर्फ 6 रनों का निकाल दिया. यहीं से मैच का रुख भारत की तरफ मुड़ गया.

आखिरी 2 ओवरों में इंग्लैंड को जीत के लिए 39 रन चाहिए थे. 19वां ओवर हार्दिक ने 9 रनों का निकाला. फिर आखिरी ओवर में 30 रन चाहिए थे, लेकिन शिवम दुबे ने पहली 3 बॉल सिंगल, सिंगल रन देकर निकाल दीं. आखिरी तीन बॉल पर 27 रन बनना असंभव था. हालांकि जोफ्रा आर्चर ने लगातार 3 छक्के लगाकर आखिरी ओवर में 22 रन बटोरे, लेकिन वो जीत से 8 रन दूर रह गए.

