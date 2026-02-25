टी20 वर्ल्ड कप: जिम्बाब्वे के खिलाफ बाजी पलट देगा ये घातक क्रिकेटर, कप्तान सूर्या हर हाल में दे सकते हैं मौका

Advertisement
T20 World Cup 2026: भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर-8 मुकाबला कल यानी गुरुवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. जिम्बाब्वे के खिलाफ यह मैच भारत के लिए 'करो या मरो' का मुकाबला होगा. अगर भारत यह मैच हार गया तो उसके लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 25, 2026, 05:47 PM IST
Photo Credit (BCCI)
Photo Credit (BCCI)

T20 World Cup 2026: भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर-8 मुकाबला कल यानी गुरुवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. जिम्बाब्वे के खिलाफ यह मैच भारत के लिए 'करो या मरो' का मुकाबला होगा. अगर भारत यह मैच हार गया तो उसके लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा. ऐसे में कप्तान सूर्यकुमार यादव टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को मौका दे सकते हैं. वहीं, खराब फॉर्म से जूझ रहे ओपनर अभिषेक शर्मा का प्लेइंग इलेवन से पत्ता कट सकता है.

जिम्बाब्वे के खिलाफ बाजी पलट देगा ये घातक क्रिकेटर

जिम्बाब्वे के खिलाफ अहम मैच में अगर संजू सैमसन को मौका मिलता है, तो वह टीम इंडिया को ओपनिंग में एक अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा अभी तक चार मैचों में 0,0,0 और 15 रन के स्कोर ही बना पाए हैं. अब 'करो या मरो' के मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव भी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को हर हाल में मौका देना चाहेंगे. चेन्नई के MA ​​चिदंबरम स्टेडियम की पिच पर आमतौर पर उन बैट्समैन को फायदा होता है जो स्ट्राइक रोटेट करें, स्पिन को बेहतर खेलें और बीच के ओवरों में रन बनाएं. यहीं पर संजू सैमसन का अनुभव काम आ सकता है.

कप्तान सूर्या को हर हाल में देना होगा मौका

संजू सैमसन को विकेटकीपिंग और बैटिंग में बेहद खतरनाक माना जाता है. संजू सैमसन विरोधी टीमों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं. संजू सैमसन ने भारत के लिए अभी तक 58 T20I मैचों में 23.91 की औसत से 1100 रन बनाए हैं. संजू सैमसन ने इस दौरान 3 शतक और 3 अर्धशतक ठोके हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में संजू सैमसन का हाईएस्ट स्कोर 111 रन है. संजू सैमसन को ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने का अनुभव है और वह जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के मैच में भारत के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं.

सिचुएशन के हिसाब से गियर बदल सकते हैं संजू सैमसन

संजू सैमसन अगर एक बार जम गए तो वह तेजी से रन बना सकते हैं. अगर भारत पहले बैटिंग करता है, तो संजू सैमसन टीम को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, वह सिचुएशन के हिसाब से गियर बदल सकते हैं. अगर टीम इंडिया चेज करती है, तो बीच के ओवरों में स्पिन के खिलाफ उसके बल्लेबाजों की काबिलियत बहुत जरूरी हो जाती है. नॉकआउट जैसे हालात में, टीमें अक्सर अनुभव पर निर्भर रहती हैं और संजू सैमसन ने इतने हाई-प्रेशर वाले IPL और इंटरनेशनल मैच खेले हैं कि वह उस सिचुएशन को संभाल सकते हैं.

