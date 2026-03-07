धोनी के 'प्रचंड रिकॉर्ड' की बराबरी के करीब संजू सैमसन, फाइनल में किया ये कमाल तो रच देंगे इतिहास

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल कल यानी रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है. यह मैच शाम 7:00 बजे से शुरू होगा. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में एक बार फिर सभी की नजरें संजू सैमसन पर होंगी. संजू सैमसन फाइनल में भारत के लिए पारी की शुरुआत करेंगे. संजू सैमसन फाइनल मैच में एक बड़ी पारी खेलकर भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जिताने के लिए पूरा दम लगा देंगे.

धोनी के 'प्रचंड रिकॉर्ड' की बराबरी के करीब संजू सैमसन

भारत के लिए अपने पिछले दो टी20 वर्ल्ड कप मैचों में सैमसन ने कोलकाता में 1 मार्च को वेस्टइंडीज के खिलाफ 50 गेंदों पर नाबाद 97 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 42 गेंदों पर 89 रन बनाए थे. अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच में संजू सैमसन कम से कम एक रन बना लेते हैं, तो वह महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक एलीट लिस्ट में शामिल हो जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

फाइनल में किया ये कमाल तो रच देंगे इतिहास

महेंद्र सिंह धोनी अभी तक बतौर डेजिग्नेटेड विकेटकीपर बल्लेबाज भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले अकेले क्रिकेटर हैं. महेंद्र सिंह धोनी ने 2006 से 2019 तक भारत के लिए 98 टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेले और डेजिग्नेटेड विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर 85 पारियों में 1617 रन बनाए हैं. दूसरी तरफ संजू सैमसन जिन्होंने साल 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत के लिए अपना T20I डेब्यू किया था, उनके नाम T20I में डेजिग्नेटेड विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर 44 मैचों में 999 रन हैं. संजू सैमसन 1 रन बनाते ही डेजिग्नेटेड विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर अपने 1000 रन पूरे कर लेंगे.

जोस बटलर के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत के लिए T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले डेजिग्नेटेड विकेटकीपर-बैटर की लिस्ट में धोनी और सैमसन के बाद ऋषभ पंत (996) और ईशान किशन (545) हैं. T20I में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इंग्लैंड के जोस बटलर के नाम है. जोस बटलर ने इंग्लैंड के लिए 127 T20I मैचों में कुल 3592 रन बनाए हैं. साउथ अफ्रीका के क्विंटन डि कॉक और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान दूसरे क्रिकेटर हैं, जिन्होंने डेजिग्नेटेड विकेटकीपर-बैटर के तौर पर T20I में 3,000 से ज्यादा रन बनाए हैं.

T20I में भारत के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा रन

1. महेंद्र सिंह धोनी - 1617 रन

2. संजू सैमसन - 999 रन

3. ऋषभ पंत - 996 रन

4. ईशान किशन - 545 रन

5. केएल राहुल - 305 रन