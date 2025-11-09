Advertisement
मुंबई में SF... अहमदाबाद में फाइनल और इस डेट से आगाज! T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल पर बड़ा अपडेट, कहां भिड़ेंगे IND vs PAK?

T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाना है. इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, जब अगले साल होने वाले इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा लेंगी. इसके शेड्यूल को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.

Nov 09, 2025
T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाना है. इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, जब अगले साल होने वाले इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा लेंगी. मेजबान भारतीय टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है. रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 2024 में बारबाडोस में साउथ अफ्रीका को धूल चटाकर 17 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी. ऐसे में टीम इंडिया अपने घर पर खेलते हुए इस टाइटल को डिफेंड करने उतरेगी. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.

कब शुरू होगा टूर्नामेंट?

2026 में होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होने और 8 मार्च तक चलने की संभावना है.  इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ओपनिंग मैच और फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने की संभावना है. इसी स्टेडियम ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप के भी ये दोनों बड़े मैच होस्ट किए थे. एक सेमीफाइनल के लिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम को चुने जाने की पूरे आसार हैं. अगर श्रीलंकाई टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करती है, तो वह अपना मैच कोलंबो में खेलेगी.

भारत-पाकिस्तान की कहां होगी टक्कर?

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि BCCI ने पहले ही तय कर लिया है कि अगर भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, तो वह श्रीलंका में खेला जाएगा. भारत ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था, जिसके बाद दोनों बोर्डों में यह समझौता हुआ कि ICC और कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट्स में उनके मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे. भारत-पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में आमने-सामने रहते हैं तो यह मैच कोलंबो में खेला जाएगा और दूसरा सेमीफाइनल मुंबई में होगा. अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है, तो फाइनल मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा.

इन 7 वेन्यू पर खेले जा सकते हैं मैच

टूर्नामेंट के लिए भारत और श्रीलंका के कुल मिलाकर 7 वेन्यू फाइनल किए जाने की संभावना है. भारत में यह मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद होंगे, जबकि श्रीलंका में प्रेमदासा स्टेडियम और पल्लेकेले में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले होंगे. इनके अलावा, दाम्बुला और हंबनटोटा में से कोई एक तीसरा वेन्यू होगा. इस बार 2023 वर्ल्ड कप की तुलना में कम शहरों में मैच खेले जाएंगे और हर वेन्यू को कम से कम 6 मैच मिलने की उम्मीद है.

अन्य अपडेट्स...

वार्म-अप मैचों को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है. बेंगलुरु को कुछ वार्म-अप मैच मिलने की संभावना है. BCCI को तय करना है कि वे ये मैच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में होंगे या चिन्नास्वामी स्टेडियम में. बेंगलुरु में एक भगदड़ की घटना के बाद सुरक्षा मंजूरी न मिलने के कारण वह अभी उपलब्ध नहीं है. लखनऊ को होस्ट शहरों में शामिल किया जाएगा या नहीं, इस पर भी अभी कोई स्पष्टता नहीं है. BCCI ने फैसला किया है कि जिन वेन्यू पर हाल ही में महिला वनडे वर्ल्ड कप के मैच हुए थे (गुवाहाटी, विशाखापत्तनम, इंदौर और नवी मुंबई), उन्हें पुरुषों के टूर्नामेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. BCCI ने संभावित शेड्यूल ICC को सौंप दिया है. ICC जल्द ही इसकी घोषणा कर सकता है.

