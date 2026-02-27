IND vs WI मैच से पहले ताजा हुआ 10 साल पुराना जख्म, MS Dhoni का बदला ले पाएंगे सूर्या? जानिए सेमीफाइनल का सीधा समीकरण

T20 World Cup 2026 Semi Final equation: टी20 विश्व कप 2026 रोमांचक मोड़ पर है. 26 फरवरी को सुपर 8 के ग्रुप 1 के दो मैच हुए. पहले में साउथ अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से धूल चटाई तो दूसरे में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 72 रनों से मैच जीता. दोनों मैचों के नतीजों ने टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल का रास्ता अब साफ कर दिया है. अगर सूर्या ने अब बचे हुए इकलौते मैच में वेस्टइंडीज को हरा दिया तो वह सेमीफाइनल में एंट्री कर जाएगी, जबकि हारने पर उसका सफर खत्म हो जाएगा.

यह मुकाबला 1 मार्च को कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान ईडन गार्डन्स पर होगा, जिसे करो या मरो की जंग कहा जा रहा है. यही वो असली इम्तिहान है, जिसमें पास होना अभी बाकी है. इस जंग से पहले 10 साल पुराना वो जख्म ताजा हुआ है, जो 2016 में वेस्टइंडीज ने दिया था और करोड़ों भारतीय फैंस का दिल तोड़कर रख दिया था. वो दर्द महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में मिला था. ऐसे में अब टीम इंडिया के पास उस दर्द का बदला लेने की बारी है. सूर्या के सामने ना सिर्फ सेमीफाइनल में एंट्री लेने की चुनौती होगी, बल्कि उनके सामने विंडीज से 2016 वाली दर्दनाक हार का बदला लेने का मौका भी होगा.

आखिर क्या है 10 साल पुराना वो दर्द?

दरअसल, आज से ठीक 10 साल पहले 2016 के टी20 विश्व कप में टीम इंडिया एमएस धोनी की कप्तानी में कमाल का प्रदर्शन कर रही थी. वो विश्व कप भी भारतीय सरजमीं पर हुआ था. भारत ने शानदार अंदाज में सेमीफाइनल का सफर तय किया था, लेकिन सेमीफाइनल में उसे वेस्टइंडीज ने 7 विकेट से करारी हार दी थी. ये हार नहीं बल्कि वो दर्द था, जो भारतीय फैंस के दिलों में बैठ गया और आज तक खत्म नहीं हुआ है. उस हार ने करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ा था.

192 रन बनाकर भी हार गया था भारत

मुंबई के वानखेड़े के मैदान पर खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 2 विकेट खोकर 192 रन बनाए थे. विराट कोहली ने नाबाद 89 रन की बेहतरीन पारी खेली थी, लेकिन वेस्टइंडीज ने 193 रन के बड़े टारगेट को 19.4 ओवर में चेज कर लिया था. जीत के हीरो लेंडल सिमंस थे, जिन्होंने 51 बॉल पर 7 चौके और 5 छक्के ठोक भारत को मैच से बाहर कर दिया था. आंद्रे रसेल ने 20 बॉल पर 4 छक्के और 3 चौके लगाकर नाबाद 43 रन ठोके थे. बाद में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को हराकर दूसरी बार ट्रॉफी जीती थी.

क्या बदला ले पाएंगे सूर्या?

अब सूर्यकुमार यादव के पास एमएस धोनी की कप्तानी में मिली 2016 वाली उस हार का बदला लेने की बारी है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली ये जंग 1 मार्च को कोलकाता में लड़ी जाएगी. जो भी टीम जीतेगी, उसे सेमीफाइनल में एंट्री मिल जाएगी. सूर्या ब्रिगेड ने जिस तरह से सुपर 8 के दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला, वह ठीक वैसा ही जलवा विंडीज के खिलाफ दिखाना चाहेगी. जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया ने पहले तो 20 ओवरों में बोर्ड पर 256 रन लगाए और फिर जिम्बाब्वे को 184 रनों पर रोक दिया.

