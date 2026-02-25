T20 World Cup 2026: इंग्लैंड ने कर दिया 'खेला'...IND vs PAK मैच की उम्मीदें भी खत्म! सेमीफाइनल के लिए बदल गया पूरा गणित

T20 World Cup 2026: इन दिनों टी20 विश्व कप 2026 की धूम है. बीते 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए ग्रुप स्टेज के मुकाबले में टीम इंडिया ने 61 रनों से बाजी मारी थी. इस मुकाबले के बाद फैंस को उम्मीद थी कि दोनों देशों के बीच सेमीफाइनल में एक हाई वोल्टेज मैच देखने को मिल सकता है, लेकिन लगता है कि अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेट से रोमांचक शिकस्त देकर पूरा समीकरण बिगाड़ दिया है. सुपर 8 का दूसरा मैच जीतते ही इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत-पाक भिड़ंत की संभावनाएं लगभग खत्म हो गईं.

टी20 विश्व कप 2026 में सुपर 8 में भारत और पाकिस्तान की टीमें अलग-अलग ग्रुप में हैं. पाकिस्तान जहां ग्रुप 2 में है, वहीं टीम इंडिया ग्रुप 1 में है. इस फॉर्मेट के नियम और दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल में स्थिति साफ बता रही है कि अब सेमीफाइनल की जंग में इन दो चिर-प्रतिद्वंद्वियों का आमना-सामना होना नामुमकिन के बराबर है. आइए समझते हैं कि आखिर क्यों सेमीफाइनल में भारत-पाक मुकाबला संभव नहीं लग रहा.

सेमीफाइनल में किन टीमों के बीच होगी भिड़ंत?

टी20 विश्व कप 2026 के फॉर्मेट के अनुसार, सेमीफाइनल में कुल 4 टीमें एंट्री लेंगी. ये वही टीमें होंगी जो सुपर 8 के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से टॉप-2 में रहते हुए जगह पक्की करेंगी. ग्रुप 1 में जो टीम नंबर 1 पर रहेगी, वह ग्रुप 2 की रनर-अप यानी नंबर 2 टीम से भिड़ेगी. वहीं ग्रुप 2 में नंबर 1 पर रहने वाली टीम का मुकाबला ग्रुप 1 की रनर-अप टीम से होगा.

ग्रुप 2 से नंबर 1 पर इंग्लैंड

फिलहाल ग्रुप 2 में इंग्लैंड नंबर 1 पर है और सेमीफाइनल में जगह बना चुका है. वहीं पाकिस्तान 1 अंक के साथ नंबर 3 पर है. उसका पहला मैच बारिश से धुल गया और दूसरे में उसे इंग्लैंड से हार मिली. अब उसका आखिरी मुकाबला श्रीलंका से है. यह मैच जीतने पर भी उसके पास अधिकतम 3 अंक ही होंगे. ऐसे में नंबर 2 पर फिनिश करना मुश्किल है.

नंबर 2 पर फिनिश कर सकता है पाकिस्तान?

सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम तभी नंबर 2 पर फिनिश कर सकती है जब न्यूजीलैंड अपने बचे हुए दोनों मैच हार जाए और श्रीलंका भी दो में से एक मैच हार जाए. ऐसा हुआ तो कीवी टीम एक ही अंक पर सिमट जाएगी, जबकि श्रीलंका और पाक के 3-3 अंक हो जाएंगे.

मान लीजिए अगर न्यूजीलैंड बचे हुए दोनों में से एक मुकाबला भी जीत गया तो उसके अंक पाकिस्तान के बराबर तीन हो सकते हैं. ऐसे में फैसला नेट रन रेट से होगा. पाकिस्तान का नेट रन रेट न्यूजीलैंड से खराब है, इसलिए नंबर 2 पर पहुंचने के उसके चांस बेहद कम हैं.

टीम इंडिया ज्यादा से ज्यादा नंबर 2 पर पहुंच सकती है

दूसरी ओर ग्रुप 1 में टीम इंडिया फिलहाल नंबर 3 पर है. सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए उसे बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे, जो जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ हैं. टीम इंडिया का -3.800 का नकारात्मक नेट रन रेट सूर्यकुमार यादव की टेंशन बढ़ा रहा है. इसलिए टीम को सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि बड़े अंतर से जीत चाहिए ताकि उसका नेट रन रेट सुधर सके. टीम इंडिया अपने ग्रुप में नंबर 2 पर पहुंच सकती है जब वह दोनों मैच बड़े अंतर से जीते. एक भी मैच हारने पर टीम इंडिया का सफर खत्म हो जाएगा.

क्यों नहीं होगा सेमीफाइनल मुकाबला?

सुपर 8 की प्वाइंट टेबल देखें तो इंग्लैंड (ग्रुप 2) पहले ही टॉप पर पहुंच चुका है और पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा दूसरे नंबर पर रह सकता है. दूसरी ओर भारत के भी अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर रहने की संभावना ज्यादा है. नियम के मुताबिक दो रनर-अप टीमें आपस में सेमीफाइनल नहीं खेलतीं. यही वजह है कि अब सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले की सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं.

किस स्थिति में होगा IND vs PAK के बीच सेमीफाइनल?

अगर ग्रुप 2 में पाक की टीम नंबर 1 पर होती और टीम इंडिया ग्रुप 1 में नंबर 2 तो मुकाला संभव था. ग्रुप 2 में भारत नंबर 1 होता और ग्रुप 2 में पाकिस्तान टीम नंबर 2 पर फिनिश करती तब भी भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला संभव था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला.

