IND vs ENG: 34 छक्के, 39 चौके और 499 रन....वानखेड़े में इन 4 बल्लेबाजों का 'बवंडर'...बाल-बाल बचा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

Highest match aggregates in Men's T20Is: भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े मैदान पर खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में रिकॉर्ड्स की बारिश हुई है. टीम इंडिया ने यह मुकाबला 7 रनों से जीता, लेकिन इस जीत से ज्यादा चर्चे मैच में बने रिकॉर्ड्स की हो रही है. इस हाईवोल्टेज मुकाबले में वो सबकुछ हुआ, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था. सबसे ज्यादा छक्के, सबसे ज्यादा बाउंड्री और वर्ल्ड कप के एक मैच में सबसे ज्यादा रनों का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड...मतलब इतिहास बदल गया. यहां हम उस कीर्तिमान की बात कर रहे हैं, जिसके चलते एक वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटते-टूटते बचा.

दरअसल, भारत-इंग्लैंड के बीच मुकाबले में कुल 499 रन बने. यह टी20 विश्व कप के इतिहास में किसी भी मैच में सबसे ज्यादा रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. अगर रनों का आंकड़ा 518 पहुंच जाता तो ऑलटाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाता, जो आज से 3 साल पहले 2023 में सेंचुरियन में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच हुए मुकाबले में बना था. उस मैच में दोनों टीमों ने मिलकर 517 रन बना दिए थे, जो टी20 इंटरनेशनल के एक मुकाबले में सबसे ज्यादा रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. मतलब यह रिकॉर्ड बाल-बाल बचा, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल में बने 499 रन ओवरऑल टी20 इंटरनेशनल में दूसरा सबसे बड़ा हाईस्कोरिंग मुकाबला रहा.

इन 4 बल्लेबाजों ने मचाई तबाही

मैच में 499 रन चार बल्लेबाजों की तबाही के चलते ही बने. सबसे पहले भारत के लिए रिंकू सिंह ने 42 बॉल पर 89 रन ठोके, जिसमें 7 छक्के और 8 चौके शामिल थे. फिर शिवम दुबे ने 25 बॉल पर 4 छक्के और 1 चौके की मदद से 43 रन बनाए.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद इंग्लैंड के लिए युवा बैटर जेकब बेथेल ने 48 बॉल पर 7 छक्के और 8 चौकों की मदद से 105 रन ठोके. यह उनके करियर का पहला शतक भी रहा. उनके अलावा विल जैक्स ने 20 बॉल पर 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 35 रन बनाए. इन चारों ही बैटर्स के तूफान के चलते मुकाबले में 499 रन बन पाए.

मेन्स टी20 इंटरनेशनल मैच में सर्वाधिक रन

517- साउथ अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2023

499- भारत बनाम इंग्लैंड, वानखेड़े, 2026

496- भारत बनाम न्यूजीलैंड, तिरुवनंतपुरम, 2026

489- भारत बनाम वेस्टइंडीज, लॉडरहिल, 2016

488- न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, ऑकलैंड, 2018

488- बुल्गारिया बनाम सर्बिया, सोफिया, 2022

एक मैच में सबसे ज्यादा बाउंड्री का रिकॉर्ड भी बना

अगर भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए मुकाबले की बात करें तो भारतीय बल्लेबाजों ने 19 और इंग्लिश बैटर्स ने 15 छक्के लगाए. ये पहला मौका है जब किसी टी20 विश्व कप मैच में इतने छक्के लगे हैं. सिर्फ इतना नहीं, इस मैच में कुल 73 बाउंड्रीज (39 चौके और 34 छक्के) लगे, जो किसी टी20 विश्व कप मैच में सबसे ज्यादा हैं. इससे पहले 2016 में इसी मैदान पर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच हुए मैच में 61 बाउंड्रीज लगी थीं, अब ये रिकॉर्ड टूट चुका है.

ये भी पढ़ें: IND vs ENG Semi final: वानखेड़े में छक्के ही छक्के....दोनों टीमों ने मिलकर बना दिया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड....19 साल में पहली बार हुआ ऐसा