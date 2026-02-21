Advertisement
trendingNow13118016
Hindi Newsक्रिकेटपाकिस्तान को मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट.. 6 में से कितने एक्सपर्ट का वोट? भारतीय दिग्गजों की गजब भविष्यवाणी

पाकिस्तान को मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट.. 6 में से कितने एक्सपर्ट का वोट? भारतीय दिग्गजों की गजब भविष्यवाणी

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब बारी है सेमीफाइनलिस्ट के प्रेडिक्शन की. सेमीफाइनल के लिए कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने टॉप-4 टीमें चुनी, जिसमें पाकिस्तान को भी कुछ वोट मिल गए. 2 भारतीयों ने पाकिस्तान पर दांव खेला. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 21, 2026, 08:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Salman Ali Agha (PCB)
Salman Ali Agha (PCB)

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब बारी है सेमीफाइनलिस्ट के प्रेडिक्शन की. सेमीफाइनल के लिए कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने टॉप-4 टीमें चुनी, जिसमें पाकिस्तान को भी कुछ वोट मिल गए. 2 भारतीयों ने पाकिस्तान पर दांव खेला. ग्रुप स्टेज के बाद दो ग्रुप बने हुए हैं जिसमें 4-4 टीमें हैं. पहले ग्रुप में भारत, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की टीमें हैं जबकि दूसरे ग्रुप में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें हैं. 

सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी 4 टीमें

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने वाली दोनों टीमों का चयन दोनों ग्रुप की टॉप-2 टीमों के रूप में होगा. कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने टॉप-4 टीमों के नाम जगजाहिर किए. जिसमें से चेतेश्वर पुजारा और युजवेंद्र चहल ने पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखाया. दोनों का मानना था कि पाकिस्तान का सफर सुपर-8 में ही खत्म हो जाएगा. वहीं, दो भारतीयों ने पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल की भविष्यवाणी की है.

Add Zee News as a Preferred Source

चहल-पुजारा की कौन सी टीमें

चेतश्वर पुजारा की बात करें तो उन्होंने भारत, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल के लिए चुना है. पुजारा के अनुसार, पाकिस्तान, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज का सफर सुपर-8 में खत्म हो जाएगा. वहीं, भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल की भी राय पुजारा जैसी ही रही. उन्होंने सेमीफाइनल के लिए भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को चुना.

ये भी पढ़ें.. 2 विस्फोटक बल्लेबाज... जिन्होंने भारत बनाम साउथ अफ्रीका T20I में ठोके शतक

दो भारतीयों ने लिया पाकिस्तान का नाम

दो भारतीय ऐसे भी थे जिन्होंने पाकिस्तान को सेमीफाइनल के लिए चुना. ये स्टार स्पोर्ट्स क्रिकेट एक्सपर्ट्स पैनल का हिस्सा वरुण एरोन और संजय बांगर थे. दोनों का मानना है पाकिस्तान की टीम भी सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी. बांगर ने सेमीफाइनल के लिए भारत, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमों को चुना है. वहीं, वरुण एरोन ने भी पाकिस्तान को सेमीफाइनल के लिए चुना है. उन्होंने भारत, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और पाकिस्तान को चुना जबकि साउथ अफ्रीका को बाहर कर दिया है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Pakistan cricket teamT20 World Cup 2026

Trending news

'मैं कभी कायर नहीं बन सकता...', क्या सिद्धारमैया के खिलाफ चल रही कोई राजनीतिक साजिश?
Karnataka politics
'मैं कभी कायर नहीं बन सकता...', क्या सिद्धारमैया के खिलाफ चल रही कोई राजनीतिक साजिश?
टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
Donald Trump
टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत का आया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा
भारत-ब्राजील के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर, Win-Win डील में क्या-क्या निकला?
India Brazil deal
भारत-ब्राजील के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर, Win-Win डील में क्या-क्या निकला?
'PM मोदी, अमित शाह ही दिला सकते हैं इंसाफ...', रोहित पवार ने फिर जोड़े साजिश के तार
ajit pawar plane crash
'PM मोदी, अमित शाह ही दिला सकते हैं इंसाफ...', रोहित पवार ने फिर जोड़े साजिश के तार
राज्यसभा का रण: NDA बढ़त की ओर, कांग्रेस की सांसें अटकीं; किस के नाम सियासी बाजी?
Rajya Sabha elections
राज्यसभा का रण: NDA बढ़त की ओर, कांग्रेस की सांसें अटकीं; किस के नाम सियासी बाजी?
'सरेंडर किया है, फिर करेंगे...',भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस
Rahul Gandhi
'सरेंडर किया है, फिर करेंगे...',भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस
क्यों सुंदरबनी-बट्टल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश करता है पाक? सेना का सर्च ऑपरेशन जारी
Pakistan
क्यों सुंदरबनी-बट्टल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश करता है पाक? सेना का सर्च ऑपरेशन जारी
महाराष्ट्र: 7 में से मिलेगी 1 राज्यसभा सीट; शरद-उद्धव से टकराने के मूड में कांग्रेस
Maharashtra
महाराष्ट्र: 7 में से मिलेगी 1 राज्यसभा सीट; शरद-उद्धव से टकराने के मूड में कांग्रेस
ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं: अन्नू कपूर
Hindu Rashtra
ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं: अन्नू कपूर
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
congress
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट