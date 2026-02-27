Pakistan Qualification scenario: 'कुदरत का निजाम' दिलाएगा PAK को सेमीफाइनल का टिकट? टॉप 4 में जाने के ये रहे 3 रास्ते, ENG vs NZ मैच तस्वीर कर देगा साफ

T20 World Cup 2026 Semi Final Scenario Pakistan Team: इन दिनों क्रिकेट फैंस टी20 विश्व कप 2026 के रोमांच में डूबे हुए हैं. सुपर 8 में अब तक हुए मुकाबलों ने सेमीफाइनल की आधी तस्वीर साफ कर दी है. ग्रुप 2 से इंग्लैंड ने सबसे पहले बाजी मारी, जबकि ग्रुप 1 से साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में एंट्री कर चुकी है. अब दोनों ग्रुप से एक-एक टीम का आना बाकी है. नंबर 2 की पोजीशन वाली टीम को टॉप 4 का टिकट मिलना है. यहां हम बात करेंगे ग्रुप 2 की, जिसमें नंबर 2 के लिए न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच लड़ाई है.

पाकिस्तान टीम अब तक 2 मैच खेल चुकी है, जिसमें से एक जीता और एक हारा. उसका नेट रन रेट -0.461 है. यही चिंता की बात है. अगर वह श्रीलंका के खिलाफ बचा हुआ मैच जीत भी लेती है तो खुद के दम पर सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी. उसके सेमीफाइनल की तस्वीर 27 फरवरी को इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड मैच के रिजल्ट के बाद ही साफ होगी.

'कुदरत का निजाम' पाकिस्तान को सेमीफाइनल की दहलीज तक पहुंचाएगा?

सुपर-8 में ग्रुप 2 के पॉइंट्स टेबल की ताजा स्थिति यह बता रही है कि पाकिस्तान की टीम अब इंग्लैंड के भरोसे है. हर पाकिस्तानी फैन यह दुआ करेगा कि किसी भी तरह इंग्लैंड की टीम कीवियों को हरा दे, ताकि न्यूजीलैंड 3 अंकों पर ही सिमट जाए और पाकिस्तान टीम आखिरी मैच जीतकर अपने अंक 3 कर ले. ऐसा हुआ तो बेहतर नेट रन रेट वाली टीम की मौजू होगी. पाक चाहेगा कि उसका नेट रन रेट बेहतर हो. मतलब पाक को अब कुदरत के निजाम से चमत्कार की उम्मीद है. अब सवाल ये है कि क्या 'कुदरत का निजाम' पाकिस्तान को सेमीफाइनल की दहलीज तक पहुंचाएगा? आइए समझते हैं क्वालीफिकेशन के वो 3 रास्ते, जो पाकिस्तान को टॉप 4 में एंट्री दिला सकते हैं.

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड मैच साफ कर देगा तस्वीर

कोलंबो में 25 फरवरी को जब न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराया तो सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान की उम्मीदें जिंदा हो गईं. पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यह है कि वह अपना आखिरी मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली टक्कर के बाद खेलेगी. इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच होने वाला यह मुकाबला 27 फरवरी को तय है, जिसका नतीजा यह बता देगा कि पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल में जाना है तो उसे नेट रन रेट दुरुस्त करने के लिए श्रीलंका के खिलाफ कितनी बड़ी जीत चाहिए होगी.

आखिर क्या कह रहा है समीकरण?

एक सीधा और सरल समीकरण यह कहता है कि इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड को बड़े अंतर से हरा दे, ताकि वह तीन अंकों पर ही सिमट जाए. जब बड़ी हार होगी तो नेट रन रेट भी गिरेगा. वहीं पाकिस्तान अपना आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ बड़े अंतर से जीत ले, ताकि उसका नेट रन रेट सुधर सके. एक उदाहरण से समझें तो अगर इंग्लैंड 15 रन से न्यूजीलैंड को हरा देता है, तो उस सूरत में पाकिस्तान को श्रीलंका को 55 रनों से मात देनी होगी. लेकिन अगर इंग्लैंड सिर्फ 1 रन से जीत पाता है, तो फिर पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ जाएगी. उसे सेमीफाइनल का टिकट तभी मिलेगा जब वह श्रीलंका को करीब 70 रनों से हराए. नीचे जानिए पाकिस्तान के लिए कौन से तीन रास्ते सेमीफाइनल तक ले जा सकते हैं.

पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के 3 रास्ते

पहला रास्ता- पाकिस्तान के लिए पहला रास्ता यह है कि अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड 1 ओवर पहले ही टारगेट चेज कर ले, तो पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ 13.5 ओवर में टारगेट चेज करना होगा या फिर उसे 61 रनों के बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी.

दूसरा रास्ता- पाकिस्तान के लिए दूसरा रास्ता यह है कि अगर इंग्लैंड चेज करते हुए 3 ओवर पहले ही मैच जीत ले, तब पाकिस्तान को 15.1 ओवर या उससे पहले श्रीलंका के खिलाफ टारगेट चेज करना होगा. मान लीजिए अगर वह टारगेट डिफेंड करे, तो उसे 46 रनों से जीत हासिल करनी होगी.

तीसरा रास्ता- सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान के पास तीसरा रास्ता यह है कि इंग्लैंड चेज करते हुए 5 ओवर पहले ही न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीत ले या फिर 28 रनों से बाजी मार जाए.

