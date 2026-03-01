T20 World Cup 2026 Semi Final Schedule: कहां, कब और किन टीमों के बीच होंगे सेमीफाइनल मुकाबले? देख लें पूरा शेड्यूल

T20 World Cup 2026 Semi Final Schedule: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 अपने अंतिम चरण पर है. सुपर-8 के 2 मुकाबले बाकी हैं जिनमें आखिरी सेमीफाइनलिस्ट टीम के लिए निर्णायक मैच भारत और वेस्टइंडीज के बाद होगा. 28 फरवरी को पाकिस्तान की जीत हुई लेकिन सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है. सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम न्यूजीलैंड साबित हुई. ग्रुप-A की टेबल टॉपर साउथ अफ्रीका भी अपने आखिरी सुपर-8 मैच में जिम्बाब्वे को टक्कर देने उतरेगी. सुपर-8 के आखिरी दो मैच होने से पहले हम आपको सेमीफाइनल के पूरे शेड्यूल से वाकिफ कराते हैं कि ये नॉकआउट कब, कहां और कैसे होंगे.

किन टीमों के बीच होंगे पहला सेमीफाइनल?

पहला सेमीफाइनल मुकाबला 4 मार्च को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा. साउथ अफ्रीका की टीम ग्रुप-A से टॉप पर है और लगभग सेमीफाइनल में क्वालीफाई कर चुकी हैं क्योंकि टीम तीसरे मैच में जिम्बाब्वे से एकतरफा जीत की उम्मीद कर रही होगी. न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पर निर्भर थी. अगर पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ 65 रन से मुकाबला जीत लेता तो पाकिस्तान आज सेमीफाइनल में होता.

दूसरे सेमीफाइनल में किसके बीच टक्कर?

वहीं, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड की टीम पहले से बैठी है और इंडिया-वेस्टइंडीज दोनों ही दूसरे स्पॉट की फिराक में होंगी. इसका फैसला आज रात हो जाएगा. वेस्टइंडीज और भारत दोनों को ही एक-एक हार का सामना करना पड़ा है. साउथ अफ्रीका ने इन दोनों टीमों को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की. जो भी टीम आज के मुकाबले में जीत दर्ज करती है वो सीधा सेमीफाइनल में पहुंचेगी.

कहां होंगे सेमीफाइनल और फाइनल?

तीनों के वेन्यू की बात करें तो पहला सेमीफाइनल मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा जबकि दूसरा मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. बात करें खिताबी जंग की तो ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी दो टीमें फाइनल के लिए क्वालीफाई करती हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2024 का भी संयोग बन सकता है. पिछले वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका और टीम इंडिया के बीच खिताबी जंग देखने को मिली थी.