Advertisement
trendingNow13126257
Hindi Newsक्रिकेटT20 World Cup 2026 Semi Final Schedule: कहां, कब और किन टीमों के बीच होंगे सेमीफाइनल मुकाबले? देख लें पूरा शेड्यूल

T20 World Cup 2026 Semi Final Schedule: कहां, कब और किन टीमों के बीच होंगे सेमीफाइनल मुकाबले? देख लें पूरा शेड्यूल

T20 World Cup 2026 Semi Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है. आज (1 मार्च) को सुपर-8 के बचे हुए मुकाबलों का अंत हो जाएगा. अब बारी सेमीफाइनल की होगी जिसके लिए 3 टीमें फाइनल हो चुकी हैं जबकि एक का फैसला आज हो जाएगा. आईए हम आपको आगे के सेमीफाइनल का पूरा शेड्यूल बताते हैं. 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 01, 2026, 06:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Team India (BCCI)
Team India (BCCI)

T20 World Cup 2026 Semi Final Schedule: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 अपने अंतिम चरण पर है. सुपर-8 के 2 मुकाबले बाकी हैं जिनमें आखिरी सेमीफाइनलिस्ट टीम के लिए निर्णायक मैच भारत और वेस्टइंडीज के बाद होगा. 28 फरवरी को पाकिस्तान की जीत हुई लेकिन सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है. सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम न्यूजीलैंड साबित हुई. ग्रुप-A की टेबल टॉपर साउथ अफ्रीका भी अपने आखिरी सुपर-8 मैच में जिम्बाब्वे को टक्कर देने उतरेगी. सुपर-8 के आखिरी दो मैच होने से पहले हम आपको सेमीफाइनल के पूरे शेड्यूल से वाकिफ कराते हैं कि ये नॉकआउट कब, कहां और कैसे होंगे. 

किन टीमों के बीच होंगे पहला सेमीफाइनल?

पहला सेमीफाइनल मुकाबला 4 मार्च को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा. साउथ अफ्रीका की टीम ग्रुप-A से टॉप पर है और लगभग सेमीफाइनल में क्वालीफाई कर चुकी हैं क्योंकि टीम तीसरे मैच में जिम्बाब्वे से एकतरफा जीत की उम्मीद कर रही होगी. न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पर निर्भर थी. अगर पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ 65 रन से मुकाबला जीत लेता तो पाकिस्तान आज सेमीफाइनल में होता.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरे सेमीफाइनल में किसके बीच टक्कर?

वहीं, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड की टीम पहले से बैठी है और इंडिया-वेस्टइंडीज दोनों ही दूसरे स्पॉट की फिराक में होंगी. इसका फैसला आज रात हो जाएगा. वेस्टइंडीज और भारत दोनों को ही एक-एक हार का सामना करना पड़ा है. साउथ अफ्रीका ने इन दोनों टीमों को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की. जो भी टीम आज के मुकाबले में जीत दर्ज करती है वो सीधा सेमीफाइनल में पहुंचेगी. 

ये भी पढ़ें.. श्रीलंका में टीम इंडिया का 'धुरंधर', जयसूर्या के साथ मिलकर पाकिस्तान को किया बाहर

कहां होंगे सेमीफाइनल और फाइनल? 

तीनों के वेन्यू की बात करें तो पहला सेमीफाइनल मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा जबकि दूसरा मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. बात करें खिताबी जंग की तो ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी दो टीमें फाइनल के लिए क्वालीफाई करती हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2024 का भी संयोग बन सकता है. पिछले वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका और टीम इंडिया के बीच खिताबी जंग देखने को मिली थी. 

मैच तारीख स्थान (Stadium & City) समय (IST)
पहला सेमीफाइनल 4 मार्च, 2026 ईडन गार्डन्स, कोलकाता शाम 7:00 बजे
दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च, 2026 वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई शाम 7:00 बजे
फाइनल 8 मार्च, 2026 नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद शाम 7:00 बजे
About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
West Bengal SIR
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
Kerala News
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
DRDO
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
TMC Rajya Sabha Candidate
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी