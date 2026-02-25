Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटSemi Final Scenario: अफ्रीका-विंडीज की 1 गलती और Team India की चमक जाएगी किस्मत...ऐसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट

Semi Final Scenario: अफ्रीका-विंडीज की 1 गलती और Team India की चमक जाएगी किस्मत...ऐसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट

Semi Final Scenario: सुपर-8 ग्रुप 1 की मौजूदा तस्वीर ये कहती है कि वेस्टइंडीज (WI) और दक्षिण अफ्रीका (RSA) मजबूत स्थिति में हैं और सेमीफाइनल में एंट्री करनी की दहलीज पर खड़ी हैं, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है. एक समीकरण ऐसा बन रहा है, जो इन दोनों टीमों को बाहर कर सकता है. आइए समझते हैं कि टीम इंडिया की बल्ले-बल्ले कैसे हो सकती है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 25, 2026, 09:01 AM IST
मिक्स फोटो, क्रेडिट (@akshar2026 and @ProteasMenCSA)
मिक्स फोटो, क्रेडिट (@akshar2026 and @ProteasMenCSA)

Semi Final Scenario:  टी20 विश्व कप 2026 की पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम मिल चुकी है. इंग्लैंड ने ग्रुप 2 से सबसे पहले सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया है. अब सवाल ये है कि बाकी तीन टीमें कौन सी होंगी? ग्रुप 1 से 2 टीमों को एंट्री मिलना है, लेकिन अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि वो कौन सी दो टीमें हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि सुपर-8 राउंड में ग्रुप 1 की जंग बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है.

ग्रुप 1 में शामिल चारों टीमों ने 1-1 मैच खेल लिया है. वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका अपने-अपने पहले मैच जीतकर टॉप पर काबिज जरूर हैं, जबकि भारत और जिम्बाब्वे को हार झेलनी पड़ी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहला मैच जीतने वाली दोनों टीमें वेस्टइंडीज और अफ्रीका का सफर सुपर 8 में ही खत्म हो सकता है? उनकी सेमीफाइनल की राह उतनी आसान नहीं है जितनी नजर आ रही है.

क्रिकेट एक ऐसा गेम है, जिसमें समीकरण पलक झपकते ही बदल जाते हैं. खासकर सबसे छोटे फॉर्मेट यानी टी20 में. एक जादुई समीकरण ये कहता है कि एक हार अफ्रीका और वेस्टइंडीज दोनों दिग्गज टीमों को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा सकती है और टीम इंडिया की किस्मत चमक सकती है. आइए बेहद सरल भाषा में समझ लेते हैं यह कैसे संभव हो सकता है.

दरअसल, सुपर-8 ग्रुप 1 के ताजा समीकरण देखें तो वेस्टइंडीज (+5.350) और दक्षिण अफ्रीका (+3.800) अपने-अपने पहले मैच जीतकर क्रमश: पहले और दूसरे स्थान पर हैं. टीम इंडिया -3.800 के खराब नेट रन रेट (NRR) के साथ तीसरे पायदान पर है, जबकि जिम्बाब्वे भी शून्य अंकों के साथ सबसे नीचे है. पॉइंट टेबल में तो विंडीज और अफ्रीका का पलड़ा भारी है. अभी सभी चारों टीमों के 2-2 मैच बाकी हैं, जो इस ग्रुप की पूरी तस्वीर बदल सकती है.

एक गलती से बाहर हो सकती है अफ्रीका

जादुई समीकरण ये कहता है कि साउथ अफ्रीका को बचे हुए 2 मैच वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे से खेलना है. उसका अगला मैच वेस्टइंडीज से है, जिसे जीतकर वो 4 अंक के साथ सेमीफाइनल में एंट्री कर लेगी. लेकिन अगर दोनों मैच गंवा दिए तो फिर उसका पत्ता कट जाएगा. अगर अफ्रीकी टीम बचे हुए दो में से कोई एक मैच हारती है तो फिर उसे अपना रन रेट बेहतर रखना होगा, क्योंकि फिर तीन टीमों के अंक 2-2 हो सकते हैं और फैसला नेट रन रेट के आधार पर होगा.

अफ्रीका जैसा ही हाल विंडीज का है

वहीं वेस्टइंडीज की बात करें तो उसे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए साउथ अफ्रीका और भारत के खिलाफ आखिरी दोनों मैच जीतने होंगे. इनमें से अगर टीम दोनों मैच हार जाती है तो उसका सफर सुपर 8 में ही खत्म होगा. वहीं कोई एक भी मुकाबला हारने पर उसे अपना रन रेट बेहतर रखना होगा, ताकि अगर तीन टीमों के बीच 2-2 अंकों की नौबत आए तो नेट रन रेट के आधार पर वो बाजी मार सके.

टीम इंडिया की कैसे हो सकती है बल्ले-बल्ले?

अगर मान लीजिए टीम इंडिया ने बचे हुए दोनों मैच बड़े अंतर से जीत लिए तो उसकी बल्ले-बल्ले हो सकती है. साथ ही उसे दुआ करनी है कि साउथ अफ्रीका या फिर वेस्टइंडीज में से कोई एक टीम बचे हुए दोनों मैच हार जाए. एक समीकरण ये भी कहता है कि अगर टीम इंडिया ने अपने दो मैच जीत लिए और अगर वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो तीन टीमों के 4-4 पॉइंट्स हो जाएंगे. ऐसे में क्वालिफाई करने के लिए भारत को अपना रन रेट बाकी टीमों से बेहतर रखना होगा, जो बेहद मुश्किल काम है.

अगर अफ्रीका बचे हुए दो मैचों में वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे को धूल चटाती है तो वो 6 अंकों के साथ सेमीफाइनल में जाएगी और टीम इंडिया को भी लगातार 2 जीत के साथ 4 अंकों के दम पर सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा, लेकिन अगर भारत एक भी मैच हारा तो टीम नॉकआउट की रेस से बाहर हो जाएगी.

ये भी पढ़ें: Babar Azam के नाम जुड़ गया ये सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड...अब टीम में जगह बचना मुश्किल, PAK की डुबो रहे लुटिया

