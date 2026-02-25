सेमीफाइनल में इंग्लैंड की सीट कंफर्म.. टीम इंडिया से टक्कर की कितनी संभावना? नोट कर लें तारीख

T20 World Cup 2026 Semi Final Scenario: टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल की तरफ बढ़ता दिख रहा है. सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम इंग्लैंड है जिसने लगातार दो जीत दर्ज कर अपनी सीट कंफर्म कर ली है. इंग्लिश टीम ने सुपर-8 के अपने दूसरे मैच में पाकिस्तान को 2 विकेट से मात दी और क्वालीफाई किया. ग्रुप-1 में अभी भी उथल-पुथल जारी है. सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की टीमों के बीच टक्कर का संयोग बनता दिख रहा है. इसके पीछे का गणित हम आपको समझाते हैं.

हार से भारत की शुरुआत

सुपर-8 में भारतीय टीम की शुरुआत हार के साथ हुई है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया को पहले ही मैच में 76 रन की बड़ी हार झेलनी पड़ी. अब भारतीय टीम बचे हुए वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने की फिराक में रहेगी. जिससे रन-रेट में सुधार हो. साथ ही टीम इंडिया वेस्टइंडीज की हार की दुआ करेगी जो 5+ के रन रेट के साथ टॉप पर कब्जा जमाए बैठी हुई है.

सेमीफाइनल का कैसे होगा फैसला?

अब सवाल है कि इंग्लैंड और भारतीय टीम की टक्कर सेमीफाइनल में कैसे होगी. इसके पीछे का गणित ग्रुप में पहले और दूसरे नंबर पर कौन रहता है, इसपर निर्भर है. दोनों ग्रुप से टॉप-2 टीमों के बीच क्रॉसअप का नियम है. पहले नंबर की टीम का मुकाबला दूसरे ग्रुप की दूसरी टीम से होगा. वहीं, दूसरे ग्रुप की पहले नंबर वाली टीम ग्रुप-1 की दूसरी टीम से टकराएगी.

IND vs ENG सेमीफाइनल कैसे होगा?

ग्रुप-1 में टीम इंडिया के दूसरे नंबर पर रहने की संभावना है क्योंकि आज (25 फरवरी) साउथ अफ्रीका अगर वेस्टइंडीज को मात देती है तो सेमीफाइनल में अपनी जगह पहले स्थान पर रहते हुए पक्की करेगी. साउथ अफ्रीका का आखिरी मुकाबला श्रीलंका से होगा और ये मुकाबला इस टीम के लिए जीतना बाएं हाथ का खेल होगा. ऐसे में अगर भारतीय टीम के लिए सब-कुछ उम्मीद के मुताबिक रहता है तो टीम दूसरे नंबर पर रहते हुए क्वालीफाई करेगी. ऐसे में भारत और इंग्लैंड के बीच टक्कर हो सकती है.



जिम्बाब्वे पर बड़ी जीत की दरकार

भारतीय टीम 26 फरवरी को सुपर-8 का अपना दूसरा मुकाबला खेलने उतरेगी. इस मैच में टीम इंडिया को रन-रेट ध्यान में रखते हुए बड़ी जीत दर्ज करनी होगी. पहली हार के बाद भारतीय टीम का रन रेट -3 के आस-पास है. वहीं, आखिरी मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ भी भारत को हर हाल में जीतना होगा तो ही टीम इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर पाएगी. टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च जबकि दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को खेला जाएगा.