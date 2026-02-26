जिस जिम्बाब्वे के हराने पर तुली Team India, वही दिलाएगी सेमीफाइनल का टिकट, SA vs WI जुडे़ तार

IND vs ZIM: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया सेमीफाइनल के लिए टेंशन में है. जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत से ज्यादा भारतीय फैंस का फोकस वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के मुकाबले पर होगा जहां से टीम इंडिया के लिए सेमीफआइनल के दरवाजे खुलेंगे. हम आपको उस समीकरण से वाकिफ कराने जा रहे हैं जिसमें जिस जिम्बाब्वे को टीम इंडिया हराने के बारे में सोच रही है वही टीम सूर्या एंड कंपनी का सहारा साबित हो सकती है. जिम्बाब्वे की जीत की दुआ भारतीय टीम को हर हाल में करनी पड़ेगी.

वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका मैच से जुड़े तार

वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच ग्रुप-1 का सबसे अहम मुकाबला आज (26 फरवरी) को दोपहर 3 बजे से खेला जाना है. इस मुकाबले में टीम इंडिया +5 का रन रेट लिए बैठी वेस्टइंडीज की हार की दुआ करेगी. इसके बाद भारतीय टीम का रास्ता साफ होगा और बस आखिरी मुकाबले में विंडीज को मात देनी होगी. लेकिन अगर वेस्टइंडीज जीत जाती है तो भारतीय टीम का खेल खराब हो जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

विंडीज ने अफ्रीका को हराया तो क्या होगा?

वेस्टइंडीज की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में तबाही मचाती नजर आ रही है. टीम के सभी बल्लेबाज प्रचंड फॉर्म में लौट चुके हैं और फैंस को 2016 वर्ल्ड कप की याद दिला दी है. ऐसे में साउथ अफ्रीका को धूल चटाना विंडीज के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी. अगर वेस्टइंडीज जीतने में कामयाब होती है तो टीम इंडिया को जिम्बाब्वे को हराने के बाद उसकी जीत की दुआ करनी होगी.

ये भी पढे़ं.. भारत के साथ जिम्बाब्वे के 3 उलटफेर.. 2 बार 150 के अंदर समेटा, देखें डरावने आंकड़े

साउथ अफ्रीका-जिम्बाब्वे मैच करेगा फैसला

भारतीय टीम के सेमीफाइनल का टिकट फिर जिम्बाब्वे के हाथ में होगा. अगर जिम्बाब्वे की टीम आखिरी मुकाबले में उलटफेर करते हुए साउथ अफ्रीका को मात दे देती है तो ही टीम इंडिया को सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा. लेकिन ऐसा होना काफी मुश्किल नजर आता है. ऐसे में भारतीय टीम वेस्टइंडीज की हार की दुआ करना चाहेगी. विंडीज अगर साउथ अफ्रीका और भारत दोनों से मुकाबला हारती है तो ही सूर्या एंड कंपनी को सेमीफाइनल में जगह मिलेगी.