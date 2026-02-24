वेस्टइंडीज ने कर दिया Team India का काम आसान, जिम्बाब्वे की शर्मनाक हार से बदल गया सेमीफाइनल का पूरा गणित

T20 World Cup 2026 Semifinal Scenario: भारतीय क्रिकेट टीम भले ही टी20 विश्व कप 2026 में सुपर 8 का पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका से हार गई हो, लेकिन इसके बाद भी उसकी सेमीफाइनल की राह अभी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बल्कि टीम इंडिया की राह अब आसान दिख रही है.
Trending Photos
T20 World Cup 2026 Semifinal Scenario: इन दिनों भारत और श्रीलंका में टी20 विश्व कप 2026 की धूम है. ग्रुप स्टेज के मुकाबलों के बाद सुपर 8 की जंग चल रही है. 22 फरवरी को सुपर 8 के पहले ही मुकाबले में जब टीम इंडिया को हार मिली तो उसके सेमीफाइनल में पहुंचने पर संकट के बादल मंडरा गए, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने 76 रनों की बड़ी हार देकर न सिर्फ मैच जीता बल्कि टीम इंडिया का नेट रन रेट भी पाताल में भेज दिया था. अब वेस्टइंडीज की टीम ने टीम इंडिया के इस दर्द पर थोड़ा सा मरहम लगाने का काम किया है.
विंडीज ने सुपर 8 के अपने पहले ही मुकाबले में जिम्बाब्वे को 107 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया. इस बड़ी हार से जिम्बाब्वे का नेट रन रेट गर्त में चला गया, जिससे टीम इंडिया को थोड़ा सा फायदा हुआ है. इस मैच के बाद सेमीफाइनल का समीकरण बदल चुका है.
दरअसल, सुपर 8 में ग्रुप 1 से दो टीमें सेमीफाइनल में एंट्री करेंगी. सभी चार टीमों को 3-3 मैच खेलना है. साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज ने अपना पहला मैच बड़े अंतर से जीता है, जिससे दोनों का नेट रन रेट बढ़िया हो गया है. अफ्रीका ने जहां टीम इंडिया को 76 रनों से हराया था तो वहीं विंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रनों से मात दी.
इस हार के बाद ग्रुप 1 में पहले नंबर पर विंडीज आ चुका है, जिसके पास 2 अंक के साथ +5.350 नेट रन रेट है, जबकि नंबर 2 पर काबिज अफ्रीका के पास 2 अंकों के साथ +3.800 का नेट रन रेट है. तीसरे नंबर पर भारतीय टीम है, जिसके पास -3.800 का नेट रन रेट है, जबकि सबसे नीचे जिम्बाब्वे है, जिसका नेट रन रेट -5.350 है.
जिम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज मैच से पहले तक लग रहा था कि टीम इंडिया का नेट रन रेट सबसे खराब है, लेकिन अब जिम्बाब्वे की हालत सबसे पतली हो चुकी है. उसका नेट रन रेट भारतीय टीम से भी खराब हो चुका है, जिसने टीम इंडिया की राह आसान कर दी है. अब टीम इंडिया को सेमीफाइनल में जाने के लिए बचे हुए 2 मैच जीतने हैं, जो जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ होने हैं. साथ ही दुआ करनी है कि साउथ अफ्रीका की टीम हर हाल में 2 बार की चैंपियन वेस्टइंडीज को हरा दे. अगर ऐसा हुआ तो वेस्टइंडीज के 3 मैचों में सिर्फ 2 अंक ही रहेंगे और टीम इंडिया बचे हुए दोनों मैच जीतकर 4 अंक के साथ सेमीफाइनल में एंट्री कर लेगी.
टीम इंडिया के लिए समस्या तब हो जाएगी जब वेस्टइंडीज की टीम साउथ अफ्रीका को हरा देती है. ऐसा होने पर विंडीज के 4 अंक हो जाएंगे और फिर अगर अफ्रीका ने अपने आखिरी मैच में जिम्बाब्वे को मात दे दी तो उसके पास भी 4 अंक हो जाएंगे. इधर टीम इंडिया अगले दोनों मैच जीत लेती है तो उसके भी 4 अंक होंगे. इस स्थिति में नेट रन रेट के आधार पर सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा, इसलिए सूर्या ब्रिगेड बचे हुए दोनों मैचों में बड़ी जीत दर्ज करने की फिराक में होगी, ताकि उसका नेट रन रेट प्लस में आए. कुल मिलाकर भारतीय टीम अभी फंसी हुई है.
ये भी पढ़ें: वानखेड़े में आसमान ताकते रहे फैंस, वेस्टइंडीज-जिम्बाब्वे मैच में लगे इतने छक्के, टूट गया T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रिकॉर्ड