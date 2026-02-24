Advertisement
trendingNow13120491
Hindi Newsक्रिकेटवेस्टइंडीज ने कर दिया Team India का काम आसान, जिम्बाब्वे की शर्मनाक हार से बदल गया सेमीफाइनल का पूरा गणित

वेस्टइंडीज ने कर दिया Team India का काम आसान, जिम्बाब्वे की शर्मनाक हार से बदल गया सेमीफाइनल का पूरा गणित

T20 World Cup 2026 Semifinal Scenario: भारतीय क्रिकेट टीम भले ही टी20 विश्व कप 2026 में सुपर 8 का पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका से हार गई हो, लेकिन इसके बाद भी उसकी सेमीफाइनल की राह अभी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बल्कि टीम इंडिया की राह अब आसान दिख रही है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 24, 2026, 07:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटोक क्रेडिट- @CricCrazyJohns
फोटोक क्रेडिट- @CricCrazyJohns

T20 World Cup 2026 Semifinal Scenario: इन दिनों भारत और श्रीलंका में  टी20 विश्व कप 2026 की धूम है. ग्रुप स्टेज के मुकाबलों के बाद सुपर 8 की जंग चल रही है. 22 फरवरी को सुपर 8 के पहले ही मुकाबले में जब टीम इंडिया को हार मिली तो उसके सेमीफाइनल में पहुंचने पर संकट के बादल मंडरा गए,  क्योंकि साउथ अफ्रीका ने 76 रनों की बड़ी हार देकर न सिर्फ मैच जीता बल्कि टीम इंडिया का नेट रन रेट भी पाताल में भेज दिया था. अब वेस्टइंडीज की टीम ने टीम इंडिया के इस दर्द पर थोड़ा सा मरहम लगाने का काम किया है.

विंडीज ने सुपर 8 के अपने पहले ही मुकाबले में जिम्बाब्वे को 107 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया. इस बड़ी हार से जिम्बाब्वे का नेट रन रेट गर्त में चला गया, जिससे टीम इंडिया को थोड़ा सा फायदा हुआ है. इस मैच के बाद सेमीफाइनल का समीकरण बदल चुका है. 

सुपर 8 में 3-3 मैच खेलेंगी टीमें

दरअसल, सुपर 8 में ग्रुप 1 से दो टीमें सेमीफाइनल में एंट्री करेंगी. सभी चार टीमों को 3-3 मैच खेलना है. साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज ने अपना पहला मैच बड़े अंतर से जीता है, जिससे दोनों का नेट रन रेट बढ़िया हो गया है. अफ्रीका ने जहां टीम इंडिया को 76 रनों से हराया था तो वहीं विंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रनों से मात दी.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रुप 1 की स्थिति देख लीजिए

इस हार के बाद ग्रुप 1 में पहले नंबर पर विंडीज आ चुका है, जिसके पास 2 अंक के साथ +5.350 नेट रन रेट है, जबकि नंबर 2 पर काबिज अफ्रीका के पास 2 अंकों के साथ +3.800 का नेट रन रेट है. तीसरे नंबर पर भारतीय टीम है, जिसके पास -3.800 का नेट रन रेट है, जबकि सबसे नीचे जिम्बाब्वे है, जिसका नेट रन रेट -5.350 है.

बदल गया है समीकरण

जिम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज मैच से पहले तक लग रहा था कि टीम इंडिया का नेट रन रेट सबसे खराब है, लेकिन अब जिम्बाब्वे की हालत सबसे पतली हो चुकी है. उसका नेट रन रेट भारतीय टीम से भी खराब हो चुका है, जिसने टीम इंडिया की राह आसान कर दी है. अब टीम इंडिया को सेमीफाइनल में जाने के लिए बचे हुए 2 मैच जीतने हैं, जो जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ होने हैं. साथ ही दुआ करनी है कि साउथ अफ्रीका की टीम हर हाल में 2 बार की चैंपियन वेस्टइंडीज को हरा दे. अगर ऐसा हुआ तो वेस्टइंडीज के 3 मैचों में सिर्फ 2 अंक ही रहेंगे और टीम इंडिया बचे हुए दोनों मैच जीतकर 4 अंक के साथ सेमीफाइनल में एंट्री कर लेगी.

ऐसा होने पर फंस जाएगी टीम इंडिया

टीम इंडिया के लिए समस्या तब हो जाएगी जब वेस्टइंडीज की टीम साउथ अफ्रीका को हरा देती है. ऐसा होने पर विंडीज के 4 अंक हो जाएंगे और फिर अगर अफ्रीका ने अपने आखिरी मैच में जिम्बाब्वे को मात दे दी तो उसके पास भी 4 अंक हो जाएंगे. इधर टीम इंडिया अगले दोनों मैच जीत लेती है तो उसके भी 4 अंक होंगे. इस स्थिति में नेट रन रेट के आधार पर सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा, इसलिए सूर्या ब्रिगेड बचे हुए दोनों मैचों में बड़ी जीत दर्ज करने की फिराक में होगी, ताकि उसका नेट रन रेट प्लस में आए. कुल मिलाकर भारतीय टीम अभी फंसी हुई है.

ये भी पढ़ें: वानखेड़े में आसमान ताकते रहे फैंस, वेस्टइंडीज-जिम्बाब्वे मैच में लगे इतने छक्के, टूट गया T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

क्या होता है MiD गैलेंट्री अवार्ड? सेना के कुछ खास 'योद्धाओं' को है मिलता ये सम्मान
DNA
क्या होता है MiD गैलेंट्री अवार्ड? सेना के कुछ खास 'योद्धाओं' को है मिलता ये सम्मान
खेलो इंडिया गेम्स पर क्लाइमेट चेंज का खतरा, Winter Games को लेकर बढ़ाई चिंता
gulmarg news
खेलो इंडिया गेम्स पर क्लाइमेट चेंज का खतरा, Winter Games को लेकर बढ़ाई चिंता
क्या पंजाब में बड़ी साजिश रच रहा मुनीर 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' ने बढ़ाई टेंशन
DNA
क्या पंजाब में बड़ी साजिश रच रहा मुनीर 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' ने बढ़ाई टेंशन
फेस्टिव सीजन में महंगे हवाई किराए पर SC ने जताई चिंता, केंद्र सरकार से मांगा जवाब
air fare
फेस्टिव सीजन में महंगे हवाई किराए पर SC ने जताई चिंता, केंद्र सरकार से मांगा जवाब
पसमांदा के लिए हुई आरक्षण की मांग, याचिका पर SC ने क्या कहा? अब पेश करने ये आंकड़े
Pasmanda Muslim
पसमांदा के लिए हुई आरक्षण की मांग, याचिका पर SC ने क्या कहा? अब पेश करने ये आंकड़े
राह चलते कुत्ते ने काटा तो रेबीज के डर से शख्स ने कर ली आत्महत्या, लगाई फांसी
dog bite
राह चलते कुत्ते ने काटा तो रेबीज के डर से शख्स ने कर ली आत्महत्या, लगाई फांसी
कांग्रेसियों को नंगा बताने पर भड़के राहुल? वीडियो जारी कर PM को घेरा; लगाया आरोप
National News
कांग्रेसियों को नंगा बताने पर भड़के राहुल? वीडियो जारी कर PM को घेरा; लगाया आरोप
नौसेना में जल्द शामिल होगी INS अरिदमन, अरिहंत और अरिघात से भी है ज्यादा घातक
INS Aridhaman
नौसेना में जल्द शामिल होगी INS अरिदमन, अरिहंत और अरिघात से भी है ज्यादा घातक
'डेटा नहीं करेंगे शेयर', व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मानेंगे सभी शर्तें
Supreme Court
'डेटा नहीं करेंगे शेयर', व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मानेंगे सभी शर्तें
पंजाब CM का बड़ा एलान, ‘मेरी रसोई योजना’ के तहत 40 लाख परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन
Punjab
पंजाब CM का बड़ा एलान, ‘मेरी रसोई योजना’ के तहत 40 लाख परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन