T20 World Cup: क्या सेमीफाइनल में वानखेड़े की पिच देगी सरप्राइज? भारत और इंग्लैंड में से ये टीम बेहद खतरनाक

India vs England: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज शाम 7 बजे से भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. फाइनल में जगह बनाने के लिए दोनों ही टीमें अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलेंगी. भारत और इंग्लैंड दोनों का टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन रहा है. भारतीय टीम ने सुपर-8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र मैच गंवाया था, जबकि इंग्लैंड को ग्रुप स्टेज में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी इकलौती हार मिली थी.

कैसी होगी वानखेड़े की पिच?

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है. दोनों टीमों के पास विस्फोटक सलामी बल्लेबाज हैं. जिस टीम के ओपनर बेहतर करेंगे, मैच उसी टीम के पक्ष में जा सकता है. टीम इंडिया को घरेलू दर्शकों के सपोर्ट का फायदा हो सकता है. भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 29 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. भारतीय टीम 17 बार और इंग्लैंड 12 बार विजयी रही है. आंकड़े टीम इंडिया के पक्ष में हैं.

सेमीफाइनल में तीसरी बार भिड़ंत

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में यह लगातार तीसरा मौका है, जब भारत और इंग्लैंड सेमीफाइनल में आमने-सामने हैं. 2022 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड जीती थी, जबकि 2024 में भारतीय टीम जीती थी. पिछले दोनों मौकों पर सेमीफाइनल जीतने वाली टीम ने ही खिताब जीता था.

कौन हो सकते हैं टीम इंडिया के ट्रम्प कार्ड?

टूर्नामेंट में भारतीय टीम का टॉप बैटिंग ऑर्डर एकजुट होकर प्रदर्शन करने में सफल नहीं रहा है, लेकिन हर मैच में किसी न किसी खिलाड़ी ने बड़ी पारी खेलते हुए टीम की नैया पार लगाई है. वेस्टइंडीज के खिलाफ संजू सैमसन की पारी इसका उदाहरण थी. पिछले 2 मैचों में वरुण चक्रवर्ती की स्पिन भी प्रभावी नहीं दिखी है. टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज खासकर अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव को इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी पारी खेलनी होगी. संजू को भी अपनी लय बरकरार रखनी होगी. इसके अलावा, मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा से भी टीम को उम्मीद रहेगी. स्पिन गेंदबाजी और फील्डिंग में भी भारतीय टीम को सुधार करना होगा.

इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द

इंग्लैंड की टीम की शुरुआत टूर्नामेंट में नेपाल के खिलाफ करीबी जीत से हुई थी, लेकिन इसके बाद इंग्लैंड ने हर मैच में सुधार दिखाया है और सुपर-8 में बिना कोई मैच गंवाए सेमीफाइनल में पहुंची है. फिल साल्ट और जोस बटलर की सलामी जोड़ी का असफल रहना इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है. इंग्लैंड इन दोनों बल्लेबाजों से सेमीफाइनल में बड़ी पारी की उम्मीद करेगी. मिडिल ऑर्डर में हैरी ब्रूक और विल जैक्स अच्छा कर रहे हैं. गेंदबाजी में भी इंग्लैंड संतुलित है.